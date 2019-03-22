TYNT - ERASING ：迷幻Nice Trip 最令人期待的新樂隊

本年最令人期待的樂隊 TYNT，鮮有在香港出現的 trip hop 風格，迷幻與高嗑度的影像，讓人不斷沉醉下去的引力。

TYNT是怎樣組成？

TYNT ：網上認識。

你們會怎樣形容其音樂風格？

trip hop。

TYNT 全體成員 (攝影：Moment Hung)

樂隊以合成器為主軸，你們會否覺得「有本實體鼓」的樂隊形式，越來越不流行？

並不是什麼流行不流行，只是電子鼓能透過運用不同音源，令我們的音樂有更多的變化。

TYNT 樂器以合成器為主。 (攝影：Moment Hung)

TYNT 〈 ERASING 〉 的創作概念？你們做歌的流程是怎樣的？

關於失去。關於一種想找尋但找不到，甚至連要找尋的是甚麼也不知道的感覺。在 band 房 jam 出黎，然後錄下來。

TYNT 每次的演出燈光和視覺效果，構成了讓你下沉的空間。 (攝影：Moment Hung)

MV中多個瞬間轉換，上下巔倒的場境，想表達的故事？

想塑造一種幻得幻失，似夢非夢的狀態，一個關於失去找尋答案的動力的故事。

TYNT 演出照片。 (攝影：Moment Hung)

SWING HO 是撒野作風一系列MV的攝影師，之前更執導過 Maniac 〈Am I Daydreaming?〉MV，從「撒野」人物為主的MV，到現在自己親手執導，則探索多一些唯美的空間，純環境構圖的畫面調度，實驗性的調色，大家喜歡他那種風格？

TYNT 即將為台灣實驗 落差草原 作暖場樂隊，當晚兩隊都一定可以為你帶來 good trip：

落差草原 WWWW / Prairie WWWW 2019《盤》香港站 巡演

嘉賓：TYNT

日期：3月26日

地點：MOM Livehouse

時間：晚上8時