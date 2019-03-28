RubberBand 視覺設計師 Kenji Wong 專訪 (2)： A-Z 專輯出得完？

RubberBand 的專輯由第一張 《 Apollo 18 》 開始，便決定順著英文字母去出專輯，《 Beaming 》、《 Connected 》、《 Dedicated to... 》、《 Easy 》、《 FRANK 》，到最近的《 Hours 》，由2008年開始，Kenji Wong 一直參與構思 Rubberband 字母專輯的設計，由A到Z， KJ 覺得他們可以去到多遠？可否完成Z專輯的創舉？

重溫上集：RubberBand 視覺設計師 Kenji Wong 專訪 (1)：賣Tee好過賣CD？

在《 Concert #1 》的時候，已幻想到 Concert 23 要偷偷進行，因為那時音樂是不合法。 KJ Wong

RubberBand 其中一首最受歡迎的作品 《發現號》的MV， KJ 透過手辦公仔及模型場境，去講述一個未來不能公開玩音樂，演唱會要神秘進行的世界。RB 歌曲創作扣緊著社會的轉變，KJ 的設計一直與他們風雨同路，每次 KJ 與 RubberBand 主音 6號，談到未來的轉變和價值觀時，總是越講越講灰，但想到未來音樂真的不合法時，KJ 反而覺得可能是一條出路。

RubberBand 歷年唱片設計回顧：

+ 12 + 11 + 10

KJ ： 現在這個時勢，你說錯一句說話都可能出事，不排除到了Z專輯的那一年，大家要收收埋埋去做音樂，但是否一定變差，可能會更好。因為批判的人少了，大家閉著密室中做創作，不用怕輿論壓力，因為都沒有人可以公開評價。

與其越來越差，不如差到盡，不要再有希望...... KJ Wong

KJ：你問我，我是幾期待末世，因為只有電影中才會出現，例如《MadMax》與《廿二世紀殺人網絡》，與其越來越差，不如差到盡，不要再有希望。現在經常會幻想，一覺醒來明天會更好，或者有些人說話會正常一些。不如想像一下在最差的情，我們怎樣去創造新的空間。

如果這一世人，都要做創作的話，就要有這個想法。如果做多兩三年後，你會去轉工，或者對這個社會妥協，就另作別論。當你終生做創作和音樂，你的睇法自然會不同。

雖然有末世焦土的想法，KJ 卻想在最差的情況如何做創作。 ( 攝影：Moment Hung )

如果 RubberBand 與我們沒太大野心，要做到Z專輯其實不難。 KJ Wong

KJ：上次與他們在談，到底 RubberBand 是否做一世的公司？就好像職人的概念，如做白兔糖一樣，一做就做一世，做到超過Z都可以，只是廿多年。理論上做到，有沒有人去買，也是一件事，但沒人支持，也可以繼續做。

做創作能否養活到家人？好像不在創作的思考範疇，但卻是常被掛勾的題目。 (攝影：Moment Hung)

KJ ：當你要平衡，能否生活？不夠賺錢？我們公司的工作，就是要令這間公司賺錢。如果你要經營一間公司叫 RubberBand ，他們每年也可以自付盈虧，就算不是很風光，也希望養活到家人，這就是一個「branding」。

喜歡 RubberBand 的樂迷，會覺得他們像威士忌。 KJ wong

KJ 的威士忌櫃 (攝影： Moment Hung )

KJ： 有些很喜歡 RubberBand 的人跟我說，覺得他們的音樂像威士忌，很複雜的不會一下子就喜歡。當你慢慢成長、有挫折、被解顧後找不到工作，有這些高高低低的人生經歷，再回顧他們的作品，就會覺得有種味道。 (威士忌要停產才得人珍惜？) 對，好像「響」明明產量很多，卻說要停產，再分批出不同年份的版本。要令大家覺得 RubberBand 珍貴，也是我們的工作。