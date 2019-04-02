中樂夾搖滾？二胡家朱芸編：「我想有新嘢俾聽眾聽到！」

何超與海膽仔（ Josie and the Uni Boys ）即將於周六（ 6 日 ）舉行「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」（ 紫色幻樂搖滾派對 ），除了有 LMF 、廿四味及一眾中港台樂團樂手到現場一起 jam 歌外，演唱會更邀來了香港二胡音樂家、曾為英國威廉王子演奏的朱芸編（ Wen ）作嘉賓！以中樂配搖滾大玩 fusion，會是怎樣的呢？扭耳仔最近和他作了個訪談，問問他的音樂路。

朱芸編（ Wen ），香港出生，七歲開始學習二胡、高胡和板胡；十一歲連奪香港校際音樂節二胡深造組、高胡深造組和板胡深造組三項冠軍，並史無前例先後兩次獲英、美國際音樂賽的冠軍。

不是出於好奇心，朱芸編的爸爸根本不會教他拉二胡（攝：葉志明）

Wen 除了是首位在英國皇家音樂學院表演的中樂演奏家外，也很受英國威廉王子的賞識，分別兩次 —— 先於 2015 年獲邀於習近平伉儷訪問英國，會見威廉王子伉儷時拉奏二胡；不到一年後在 2016 年再為威廉王子的私人宴會演出。他又將二胡融入到影藝電玩界，為不同的電影如《 悟空傳 》、《 素素 》、電玩遊戲作品《 阿修羅 》製作配樂或插曲，絕對是一位多才多藝的音樂家。

Wen 即將為何超與海膽仔（ Josie and the Uni Boys ）舉行的「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」作表演嘉賓，我們就和他談談二胡、中西樂與搖滾。

起初是怎樣接觸二胡的？是因為父親嗎？

Wen：其實一開始是我自己貪玩。爸爸未有迫過我要跟他學二胡或是怎樣，只是我常常聽到他拉，很好奇，我趁爸爸上班時我會偷偷拿來自己玩玩。有天爸爸早了回來發現了，幸好他沒罵我，也很有耐性對我說若真要學，就要練習一些很悶的歌曲，我當然說好。

2017年他為郭子健導演的魔幻電影《 悟空傳 》配樂，並且為 電影創作插曲〈 空 〉，由台灣歌手林志炫演唱。（攝：葉志明）

那覺得二胡有何特別之處？和西樂有何不同？

Wen：我本身是二胡和小提琴同時學，之後再玩鋼琴。二胡就是只有兩條弦，怎樣拉全由我來發揮而且很似人聲，這一種聲要呈現來表達的感情，對我來說是一種挑戰，所以我喜歡二胡。

我有點怕別人常常說「中西合璧」的。沒錯二胡是中國存在多年的樂器，但我拉的時候是不會當作是中樂，只是其中一種情緒的表達。雖然二胡的聲線婀娜多姿一點，也更跳脫，但和小提琴、鋼琴也出奇地融合... 或者我會說是和而不同。

那西方聽眾或樂手又怎樣看二胡這一種樂器？

Wen：亞洲人常常想知中樂配合其他西方樂器會是怎樣，但外國人只想知中樂本身的濃厚文化。大家要知道，中國大陸只是地區的文化就有很大分別，山頭的另一邊是有完全不同的方言與音樂，我會讓他們聽聽蒙古的音樂和新疆的音樂有著甚麼不同。尤其愈古老的樂器他們愈喜歡，好像碰一下就會回到以前一樣，哈哈。

為甚麼今次會和何超他們玩 show？

Wen：有次朋友叫我去吃飯，Josie 也在，朋友請我拉一首歌給 Josie 聽，她很喜歡，就邀請我去她的演唱會作嘉賓。老實說我們只夾了一次，但過程很好玩，所有都是即興，聽到喜歡的就留起。令我喜歡樂隊 jam 歌的原因就是所有東西都是先隨心做出來，不是要在框內設計好了跟著做，而是憑本能去彈奏。

Wen 會在今次的紫色幻樂搖滾派對展現怎樣的二胡音樂呢？（攝：葉志明）

二胡與搖滾音樂去 jam，你覺得觀眾會接受到、會喜歡嗎？

Wen：老實說，我們作為音樂人，不一定要觀眾的口味牽著走。反而最想是有新的東西讓觀眾聽眾看到聽到。我不知道他們接不接受，但若不做出來，就會連給聽眾用時間去接受的機會也沒有。

怎樣準備這個演出讓樂迷感受二胡都可以「 Rock 得起 」？

Wen：我到時會帶一些 sound effector 來，將二胡變成結他一樣去 jam，這將會是一種很新的聲音。而且我覺得 rock 又好 metal 又好，不一定只是音樂類型本身，是大家的感覺、想法和理念。我們也準備了會演繹一些樂隊的舊作，加入我玩中樂的元素，應該會有全新的體驗。

Josie & The Uni Boys《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會

日期：2019 年 4 月 6 日（星期六）

時間：晚上 8:15

地點：九龍灣國際展貿中心 3/F 匯星 STAR HALL

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