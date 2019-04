中樂夾搖滾？二胡家朱芸編：「我想有新嘢俾聽眾聽到！」

何超與海膽仔( Josie and the Uni Boys )即將於周六( 6 日 )舉行「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」( 紫色幻樂搖滾派對 ),除了有 LMF 、廿四味及一眾中港台樂團樂手到現場一起 jam 歌外,演唱會更邀來了香港二胡音樂家、曾為英國威廉王子演奏的朱芸編( Wen )作嘉賓!以中樂配搖滾大玩 fusion,會是怎樣的呢?扭耳仔最近和他作了個訪談,問問他的音樂路。

朱芸編( Wen ),香港出生,七歲開始學習二胡、高胡和板胡;十一歲連奪香港校際音樂節二胡深造組、高胡深造組和板胡深造組三項冠軍,並史無前例先後兩次獲英、美國際音樂賽的冠軍。

不是出於好奇心,朱芸編的爸爸根本不會教他拉二胡(攝:葉志明)

Wen 除了是首位在英國皇家音樂學院表演的中樂演奏家外,也很受英國威廉王子的賞識,分別兩次 —— 先於 2015 年獲邀於習近平伉儷訪問英國,會見威廉王子伉儷時拉奏二胡;不到一年後在 2016 年再為威廉王子的私人宴會演出。他又將二胡融入到影藝電玩界,為不同的電影如《 悟空傳 》、《 素素 》、電玩遊戲作品《 阿修羅 》製作配樂或插曲,絕對是一位多才多藝的音樂家。

Wen 即將為何超與海膽仔( Josie and the Uni Boys )舉行的「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」作表演嘉賓,我們就和他談談二胡、中西樂與搖滾。

起初是怎樣接觸二胡的?是因為父親嗎?

Wen:其實一開始是我自己貪玩。爸爸未有迫過我要跟他學二胡或是怎樣,只是我常常聽到他拉,很好奇,我趁爸爸上班時我會偷偷拿來自己玩玩。有天爸爸早了回來發現了,幸好他沒罵我,也很有耐性對我說若真要學,就要練習一些很悶的歌曲,我當然說好。

2017年他為郭子健導演的魔幻電影《 悟空傳 》配樂,並且為 電影創作插曲〈 空 〉,由台灣歌手林志炫演唱。(攝:葉志明)

那覺得二胡有何特別之處?和西樂有何不同?

Wen:我本身是二胡和小提琴同時學,之後再玩鋼琴。二胡就是只有兩條弦,怎樣拉全由我來發揮而且很似人聲,這一種聲要呈現來表達的感情,對我來說是一種挑戰,所以我喜歡二胡。

我有點怕別人常常說「中西合璧」的。沒錯二胡是中國存在多年的樂器,但我拉的時候是不會當作是中樂,只是其中一種情緒的表達。雖然二胡的聲線婀娜多姿一點,也更跳脫,但和小提琴、鋼琴也出奇地融合... 或者我會說是和而不同。

那西方聽眾或樂手又怎樣看二胡這一種樂器?

Wen:亞洲人常常想知中樂配合其他西方樂器會是怎樣,但外國人只想知中樂本身的濃厚文化。大家要知道,中國大陸只是地區的文化就有很大分別,山頭的另一邊是有完全不同的方言與音樂,我會讓他們聽聽蒙古的音樂和新疆的音樂有著甚麼不同。尤其愈古老的樂器他們愈喜歡,好像碰一下就會回到以前一樣,哈哈。

為甚麼今次會和何超他們玩 show?

Wen:有次朋友叫我去吃飯,Josie 也在,朋友請我拉一首歌給 Josie 聽,她很喜歡,就邀請我去她的演唱會作嘉賓。老實說我們只夾了一次,但過程很好玩,所有都是即興,聽到喜歡的就留起。令我喜歡樂隊 jam 歌的原因就是所有東西都是先隨心做出來,不是要在框內設計好了跟著做,而是憑本能去彈奏。

Wen 會在今次的紫色幻樂搖滾派對展現怎樣的二胡音樂呢?(攝:葉志明)

二胡與搖滾音樂去 jam,你覺得觀眾會接受到、會喜歡嗎?

Wen:老實說,我們作為音樂人,不一定要觀眾的口味牽著走。反而最想是有新的東西讓觀眾聽眾看到聽到。我不知道他們接不接受,但若不做出來,就會連給聽眾用時間去接受的機會也沒有。

怎樣準備這個演出讓樂迷感受二胡都可以「 Rock 得起 」?

Wen:我到時會帶一些 sound effector 來,將二胡變成結他一樣去 jam,這將會是一種很新的聲音。而且我覺得 rock 又好 metal 又好,不一定只是音樂類型本身,是大家的感覺、想法和理念。我們也準備了會演繹一些樂隊的舊作,加入我玩中樂的元素,應該會有全新的體驗。

Josie & The Uni Boys《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會

日期:2019 年 4 月 6 日(星期六)

時間:晚上 8:15

地點:九龍灣國際展貿中心 3/F 匯星 STAR HALL

