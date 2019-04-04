【有片】五分鐘學懂甚麼是電子音樂！

電音，經常是音樂界的熱論話題之一：甚麼是電音？電子音樂有哪些種類？是「冬七七」、「冬七冬七」就是了嗎？甚麼是 house？甚麼是 techno？第三屆的電子音樂節 Sónar Hong Kong 2019 又即將舉行，想做足功課入場才能真正 enjoy 啊！所以，扭耳仔今次請來香港資深音樂人 Alok 即場示範和簡單解構一下電子音樂有哪幾大類型和當中的分別和特色。（ 電子音樂真係唔止 EDM 啊～ ）

不知大家記不記得在網上看過一張類似 meme 的圖，是在一個教室 screen 上以中文列出不同電子音樂類型的節拍是怎樣：

但是不是真的如是呢？我們當然要請教一下專業人士了。

來到在 Alok 的錄音室中，除了電腦，就是一系例的 keyboard 和 drum machines；Alok 本身也是即將在 Sónar Hong Kong 演出的電音樂隊 Ghostly Park 成員，找他來講解「何謂電子音樂」最適合不過。

大家可以在以上的片中看到/聽到 Alok 即場示範了四個比較為人熟知的電子音樂類型：house 、 techno 、 drum and bass 和 disco。

Alok 其後解釋道：「 house 我是用 118 的 bpm。house 的 bpm 範圍大多是 118-125，當然我也加了點點 breakbeat 做襯托，感覺會 funky 一點。 」

「 techno 呢，範圍是 122 - 135 bpm，我今次用了 128 bpm ，是大部分主流商業電子音樂作品都會用的節奏。 」

「 drum and bass 的 bpm 範圍 160-178 左右，demo 那個是很典型的格式來；disco 我用了 123 bpm，一般的 bpm 範圍都是 118 - 123 左右，我加了些 groove 的底入去。」

「 house 其實都是 80 年代在美國興起，techno 也是差不多時候由德國傳入到英國的；當然跳舞音樂都是 70 年代興起的產物，如 disco 這類型，之後愈來愈多變化和進化，drum and bass 就是在 90 年代才開始得到注視的。」

Alok 又說這些年來電子音樂大部分的結構沒有太大的改變：「只是在其他材料上更多元化，又有不同的配搭，加上數碼技術湧現，電子音樂的組合和演變是非常豐富的。其實現在也不一定要再細分誰是玩 house 誰是玩 techno，因為已經太多太多的延伸了，house 可以加入 techno 元素，techno 又可以加入 industrial 工業味；drum and bass 也可以演化成 half step 、 drill and bass。要細分的話說也說不完。」

第三屆的電子音樂節 Sónar Hong Kong 2019 會在 4 月 13 日香港科學園舉行，大家到時聽得出哪種電音類型呢？可以留言給我們啊！

介時將有超過 35 個單位於 SonarVillage 、 SonarClub 、 SonarLab 、 SonarComplex 及 SonarDôme 五個露天與室內表演舞台登場。

及有 Sónar+D 工作室，各式創意科技工作坊、講座等精彩活動。工作坊將由專業導師帶領並教授簡單理論和電子實驗！參加者無需相關經驗，即可體驗製作電子產品的樂趣！