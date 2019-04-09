【Show 後煙】 午夜乒乓 傷心欲絕 ： 一路Tour一路喝 誰常醉倒？

一晚充滿 punk 和酒醉的夜晚，兩隊台灣樂隊 午夜乒乓 和 傷心欲絕 ，一起巡迴時免不了要喝酒，誰最容易喝醉？不醉會緊張，太醉會忘了怎樣彈，他們怎樣控制狀態？ ( 攝影： Moment Hung )

先看 午夜乒乓 傷心欲絕 精彩演出圖集：

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午夜乒乓 主音結他手 劉邦傑

劉邦傑 ： 好開心可以來到香港表演，今日的氣氛可以將天花板燒開，多謝大家。(剛剛你講就算一直以來，都這麼少人支持乒乓，但每一個都很愛你們？)因為一開始我是 punk 仔出身，都是喜愛玩小型的演出，就算人不多，氣氛和力量都好大，所以我好喜歡今天的感覺！但以後如果在好些的日子，然後多些人來，當然最好！

在香港出生的 劉邦傑 會說廣東話，他會用廣東話同香港樂迷說隊友壞話。 (攝影： Moment Hung )

午夜乒乓 結他手 謝閎宥

謝老闆：今天很好很開心，又遇到之前識你佳的大家，很開心。

謝老闆 是他們的Tour manger，同時幫午夜乒乓彈結他。 ( 攝影：Moment Hung )

午夜乒乓 鼓手 曾菁菁

菁菁 ：(識你佳的人在說攝影詛咒) 有被拍到我跟他嗎？今天很high，跟傷心欲絕還有兩天硬仗，明天去深圳，後天去廣州。(他們會常唱醉？)我總是清醒，看著他們醉倒。

午夜乒乓 結他手 蘇賢緯 (手上的手帶很久未洗)

蘇賢緯 ：香港朋友超厲害！上一次跟落日飛車、deca joins來，人比較多，但今次來聽的觀眾都很厲害，都很熟我們的歌，都會唱，很棒！(為什麼你會開自己的專頁？) 其實不是我開，是一個朋友開的~哈哈，他有時候會偷拍我，我也不知道會發什麼！比較都是日常生活 (開心嗎？) 非常開心！

慶祝 蘇賢緯 絲粉頁破百！

傷心欲絕 結他手 官靖剛

官靖剛 ： 今天在TTN覺得很爽，聲音蠻不錯的，昨天在高雄的 livehouse 聲音都很乾淨，表演起來覺得好緊張。今天聽起來，有空間感的破音，覺得自己演起來比較爽。(今天喝了多少？) 今天還好，喝了一點威士忌，幾罐啤酒而已。(日常喝那麼多，怎樣繼續Tour？) 喝酒就是我生活習慣，所以只是我在作我要作的事而已。(最常醉倒是他嗎？)對因為他身體不好，應該是我最可以喝！

官靖剛 也是「 秋 OUT」音樂節的搞手，網路 meme 達人。

傷心欲絕 鼓手 陳冠甫

陳冠甫 ： 比我想像的好很多，我喝不多，我不是那樣喝很多酒才可以表演的人。(他們都是喝很多！)對對對對對！我跟他們不一樣，哈哈！我應該是最清醉的那一個。他們常常飲醉，我現在不會去處理他們，以前會扶一扶他們，現在我不管怎樣了。

傷心欲絕 鍵琴手 葛亭筠

葛亭筠 ： 今天很有趣，今天喝的比平常還要多。我不會喝醉，那邊常會醉，睡覺的那一個。他常常會喝醉，不要讓他喝太多，但不一定，有時間他要喝多一點比較棒，沒有喝醉會太緊張，喝太醉就完全忘掉。

傷心欲絕 整壺啤酒傳來喝。 ( 攝影：Moment Hung )

傷心欲絕 主音 許正泰

一手咪一手酒，這是搖滾的style~~~~ (攝影： Moment Hung )

許正泰 ： 今天覺得好開心。一大瓶喝是香港的傳統嗎？我們平常表演的時候都會一杯杯的酒，我們可以一杯杯喝。今天香港人給我們一整壺，我們就一壺壺喝。我喝醉不會太明顯，回到家才會出現。(為什麼這兩團會一起走？) 因為我們跟謝老闆很熟，我們就跟著他走。

傷心欲絕 結他手 劉暐

劉暐 ： ..............