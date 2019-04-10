DIR EN GREY 主音 京 異色美學個展及演出襲港 完全禁止打卡

實名制、禁止攝影、遲到禁門，日本的演出文化，相當值得香港學習。DIR EN GREY 及 sukekiyo 主音 京，再次以「極端」的異色美學，加拼個人藝術展，來到香港教育觀眾看演出的「基本」。

去年二月 京 率領 sukekiyo 來港演出 《 嬲り地獄 》 ，實驗結合暗潮、金屬、和式音樂元素，暴戾殘酷的極端視覺，呈現黑暗扭曲的世界觀，加上對香港人極為新鮮「進場收手機」的嚴例規條，演出圈子引起一番的討論。在今年二月 sukekiyo 推出新音源集《PASSIO》後，宣布五月起舉行新一輪巡演「FORTY」，演出向世界進發的同時，主腦 京 的個人美術展覽，也一拼空運到港。

sukekiyo 新巡演「FORTY」帶著全新團照到來，主唱京（Kyo）、結他手匠（TAKUMI）、結他手UTA、貝斯手YUCHI、鼓手未架（MIKA） ( 官方圖片 )

樂隊 sukekiyo ，隊名來自日本的推理小說《犬神家の一族》，主角犬神佐清的名字。他因在戰時不幸毀容，長期要帶著白色塑膠頭套，外表懸疑及令人不安，選用「 sukekiyo 」就是要取其「實體不明」的寓意。創作風格扭曲詭異，在演出中更會加入演劇、朗讀、舞蹈等不同元素，視覺呈現極為大膽。 可能是吸引力法則的關係，極端的視覺引起恐怖漫畫大師 伊藤潤二 的與京的合作，個展在日本演出期間，推出由 伊藤潤二 原畫所印製的紀念Tee，不知香港的展覽，會否也有這款紀念品發售？

京 的寫真集封面及 伊藤潤二 繪製版本的紀念Tee。

跟據暫時所得的消息，京 的個展會以攝影作品為主，包括京本人去年在香港拍攝的照片，以下是扭耳仔為大家精選了 京 多張異色攝影作品，率先感受他的極端視覺美學世界。

先行預覽 京 ( DIR EN GREY 、 sukekiyo ) 的異色美學世界：

+ 9 + 8 + 7

繼續 京 演出的一貫原則，無論展覽及演出嚴禁攝影、錄影、錄音，演出入場時觀眾必須交出手機予主辦方保管方可進場，開演後不得退場，遲到不得進場。如果是死忠的話，相信都會知道 京 的個人演出不同於 DIR EN GREY ，不建議隨便喧嘩及郁動，衣著以素色為主。(其實筆者一直不明白，為何香港觀眾總喜愛在藍色暗燈轉歌位，大叫表演者的名字！) sukekiyo 今次加碼再襲香港，相信上次的觀眾也沒有令他們失望。

【公演詳情】

sukekiyo TOUR2019「FORTY」IN HONG KONG

日期：2019年7月14日（日）

(19:00 進場／20:00 開演)

地點：九龍灣國際會議展覽中心MUSIC ZONE

【展覽詳情】

京個展〜子宮で視る脳排泄〜

日期：2019年7月11～14日

時間：中午12時至晚上9時

會場：Parallel Space（香港九龍深水埗大南街202號）