Yuki Lovey - Crying Underwater ：幻水沉澱 情緒與曲風重新出發

早前曾推出親自繪製的插畫版mv， Yuki lovey 在脫離舊公司後，沉澱一輪重新「上水」。招牌式的輕電子元素，加上與 tfvsjs 結他手 Adon 合作的編曲，更具空間感和後搖氛圍。影像單位 Somememento 透過化學物品，締造如幻如混亂思緒的液體特效。水中看不見眼淚，只有目不瑕給的水波和眼神。

以淚水為繭 Yuki Lovey 回歸獨立身份後蛻變首作

〈Crying Underwater〉最近都開始用英文的歌名？

Yuki Lovey ：沒有刻意用英文做歌名。只是當初有 「 在水底裏哭 」 這個概念的時候，就有 「 Crying Underwater 」兩字在腦海中閃過，所以便原汁原味用這做歌名了。

〈 Crying Underwater 〉在說一個怎樣的故事？

我在上星期才驚覺，原來數年前還在樂隊 The Lee’s 的時候我已寫了〈 Crying Underwater 〉這首歌，阿靈更編了曲！但旋律和歌詞跟現在的〈 Crying Underwater 〉 是完全不同的，後來樂隊解散了，我也忘記了這首歌的存在。

在2012年底推出 《 白色太陽槍 》專輯的 The Lee's ， 一眾樂迷對他們的期待度極高 ， 但出碟不久後就停止活動。 (圖片來源： The Lee's fb)

現在回想，那時候我還在念大學，下課後我經常一個人去浸大的游泳池游泳。很少同學會去游泳，我常常獨霸一整個泳池。那時的感受大概是，每當潛進水底，心裡都會感到莫名的安寧，能暫時把煩惱拋開。比起跟旁人訴苦，我更喜歡一個人去游泳。

直至年半前，我離開了前公司，有段時間陷入了低谷，像被困在幽暗的空間裡很久，覺得不被理解，卻沒有力氣跟人們解釋太多。所以想起在水底的日子，在水裡哭，沒有人看得見自己的眼淚。

在真人mv推出前，近期積極繪製插畫的 Yuki ，推出了一個插畫版 〈 Crying Underwater 〉 mv。

曾經說過要與 Adonian@tfvsjs 夾一隊樂隊，這次他參與了樂手的部份，整個創作的質感有什麼不同？

我想這件事情很自然就發生了。我們喜歡的東西很不同，但我們十分願意聆聽、跟對方分享，所以每當我編寫了新的段落，我都會問他的意見。他是個很好的 advisor，常常啟發到我用跟以往截然不同的思維去思考、創作，我感到自己從一個密封的盒子走了出來，思考多了，亦學會了更多種方法去思考。

雖然他是結他手，但其實他最喜歡的是打鼓啊！他對拍子有很好的觸覺，在敲擊的部份給了很多意見。我覺得他令這首歌的複雜性提高了，不再是那種聽了一個 bar，已大概預料到下個 bar 會發生什麼事的那種歌了。

Yuki Lovey 的mv常出現令人驚豔的郊外景色，Yuki就如森林系精靈般的存在。 ( 〈 Crying Underwater 〉截圖 )

整個〈 Crying Underwater 〉mv 的視覺風格，當中什麼概思？

導演 Somerley ：我總是透過經驗和觀察來尋找靈感，我試圖通過她的歌曲和我自己的視覺觀點，來表達關於 Yuki 的自我內心和生活，在她體內的情感世界和故事。

從悲傷和壓迫的深藍色到明亮的紅色太陽，代表了未解決的衝突和極度沮喪。通過特寫，顯示不同階段的水元素轉變的場景，受到搜索過程所啟發，在變化的思維中搜索，以及通過情感和想像力深入水中的過程，它好像一個自我內心，既痛苦又富詩意的鬥爭。

Yuki Lovey 〈 Crying Underwater 〉mv截圖與花絮圖片：

美術指導 Lok Yiu ：當我第一次聽到 Yuki 的新歌時，我驚訝得被迷住了！我立即想到了實驗和視覺的想法，而不是在水中拍攝 Yuki 那樣陳詞濫調。「 在水下哭泣 」 更多的是關於情感，以及水與情感之間的關係。我想用不同水轉變的階段，來表現情感帶來的複雜情感。真正捕捉到最現實，但又超凡脫俗的水。

我決定將工作室變成一個實驗室，因為我們在試驗化學品與水的反應，北極光亦是由實際照明產生的，所有這些場景都沒有用CGI效果。最後，鏡頭真的說明了一切，所有努力工作都得到了回報。我對結果非常滿意，更重要的是我和好朋友一起完成，有史以來最滿意的作品。