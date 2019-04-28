饒舌歌手遇上樂團： RAP N' ROLL《 SOWUT 李松樺 X 厭世少年》

來自全台灣最火熱的城市 K Town ， SOWUT 狂放不羈的風格把台灣的饒舌音樂帶到新高度，曾與熊仔、 LEO王、 TGMF 、馬思唯等知名饒舌歌手合作的他，除了驚人的表演爆發力之外，前陣子更展現編曲及製作實力，獨立完成了個人的原創專輯。 沉寂了一段時間的 SOWUT ，這次將以重新編曲後的 〈 PIKACHU + PENJI 〉，與和台灣獨立樂團代表「厭世少年」跨界合作的〈 RING RING 〉兩首歌曲為 KKBOX 企劃的 《 RAP N' ROLL 》帥氣揭幕！

編按： 饒舌歌手 ( Rapper ) 與樂團的關係，向來被人認為是風馬牛不相及甚至乎處於互相敵視，《嘻哈龍虎門》製作的這個《 RAP ’N’ ROLL 》系列，把看來「水溝油」的狀態變得水乳交融。 把六位橫跨世代的饒舌歌手 大衛．蕭、 莫宰羊、 3小湯 Triple T、 金其禾 （Dudu King）、 李松樺 （Sowut Lee） 、 小人，與組新生代實力樂團 厭世少年 Angry Youth、 問題總部 和 Gannnnn Studio 共同激盪打造出共八輯跨越廠牌、地域、風格的音樂合作 live session 。

第一輯帶來的是來自高雄、以狂放不羈的饒舌風格見稱的 SOWUT （李松樺）與擅於把 jazz 和 funk 融入 punk 的厭世少年。

+ 5 + 4 + 3

厭世少年的團長兼結他手檳榔，在訪問中談到拍攝《 RAP N' ROLL 》的經歷，他說最不習慣的是要帶監聽耳機，因為他們演出通常都是聽現場監聽音箱，但最主要原因還是他們一般都喜歡脫去上衣演出，掛耳機比較不方便！關於整個 《 RAP N' ROLL 》企劃的來龍去脈，可重溫《嘻哈龍虎門》早前在 Facebook 直播訪問：

【本文獲「龍虎門」授權轉載，按此收看官方YouTube頻道，掌握最新最快Urban音樂資訊，鎖定跨越廠牌、世代、地域界線的Urban音樂推廣平台－龍虎門。】