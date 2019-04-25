台灣抽搐搖滾樂隊厭世少年：記錄年少輕狂的性幻想

台灣的玉成戲院錄音室是一間由廢棄電影院改造的錄音室，保留了舊戲院獨特的空間與音場特色。【 CINEMA SESSIONS 】企劃以同步錄音的形式，留下來自台灣最真實且美好的原創音樂。台灣樂評人王信權走訪於每個樂團的 live session，為他們作了側記。今集的對象是由七位充滿惡趣味的「直男」、爵士音樂素養底蘊深厚的「崩仔」所組成的 —— 厭世少年 ( Angry Youth )。

誒！幫我吹一下。

主音阿國在歌曲進行中、色士風手大便要獨奏之前，幽默地喊了一句。他們是樂團厭世少年（ Angry Youth ），週末午後，正在玉成戲院錄音室錄製 live session 。

厭世少年 －（左上起）：陽痿 (結他/和音)、大便 (色士風)、歐巴馬 (低音結他)、莫札特 (鍵盤)；(左下起)：寶春 (鼓)、檳榔 (結他/和音) 、阿國 (主音)。

近幾年來，台灣獨立音樂場景吹起的「厭世風」，例如〈我還年輕 我還年輕〉（老王樂隊）、〈擱淺的人〉（康士坦的變化球），或是〈低賤的人〉（顯然樂隊）都是這股現象的代表歌曲，呈現一股怨忿感。也差不多在這時間點，出現了團名直接寫上「厭世」的厭世少年。

顯然樂隊 - 鑰匙掉了誰來救我：何必厭世，世界本來就這麼殘破

康士坦的變化球 - 在你死後才想起曾經答應陪你去散步：會哭慎入

相較之下，他們多了不少「直男」的惡趣味，用綜藝喜感的表演方式，演出苦中作樂的男兒怨曲，或許會讓人想起——更早於十多年成軍的前輩濁水溪公社、夾子電動大樂隊及表兒。

「還有日本的銀杏BOYZ，」今年 27 歲的阿國，錄製前在外頭抽煙，說著影響自己的樂團。他在大學時認識團長兼結他手檳榔，因而開始接觸龐克，前陣子喜歡 Lou Reed 的經典專輯《 Transformer 》。「但主要還是 Iggy Pop ，他對我來說，就像是頭狂野的野獸，站在舞台上。」

厭世少年主音阿國。（〈再次愛上你〉 CINEMA SESSIONS mv 截圖）

樂團七位成員，除了阿國與最後加入的鍵盤手莫札特，其餘五名團員皆來自於輔仁大學音樂系，爵士及音樂素養底蘊深厚。他們並非由一群「崩仔」（龐克族）組成的樂團。

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2018 年 7 月，首張專輯《青春校園戀愛物語》琢磨了兩年多的時間後終於完成，風格大膽結合龐克與爵士，成為他們自稱的「抽蓄(搐)搖滾」（ Tourette rock ）—— 有著華麗的編曲，也保留了原始的情慾動能，還有一點「台味」。

算是把年少輕狂的性幻想，或是青春的衝動給記錄下來。 檳榔 - 厭世少年結他手

厭世少年結他手檳榔 （〈再次愛上你〉 CINEMA SESSIONS mv 截圖）

檳榔在錄音前的受訪之中表示：「我們成團第一首歌是〈妥瑞氏症〉，妥瑞氏症是一種綜合性抽動的病症。我相信人在社會上，總有難有適應的部分。我們在表演這首的時候，就是把自己的情緒宣洩出來。」

〈妥瑞氏症〉被放在專輯的最後一首，是台灣目前少見的搖滾長篇之作，有八分多鐘，歌詞一字一句像是阿國的自白，副歌引用童謠〈小星星〉，流露出哀傷的一面；另一首專輯的主打歌〈就這樣子不見〉，則出現心經經文，是這次在 live session 錄製的曲目。

「什麼是愛？」檳榔說〈就這樣子不見〉就是在講男歡女愛，主歌寫完，副歌一直沒有靈感，直到參加外公的告別儀式聽到了心經。「這個就是我的心情，如果用這種方式呈現，應該是挺有趣的。」

厭世少年的現場演出經驗豐富，還曾同時拿下過貢寮國際海洋音樂祭的「評審團大獎」與「海洋之星」兩項大獎。但本次 CINEMA SESSIONS 是他們第一次同步錄音，除了〈就這樣子不見〉還會錄製一首早期作品，是2015 年發行的同名 EP 曲目〈再一次愛上你〉。

相同的歌曲，但團員詮釋起來早已有了轉變。

大便說：「從當時到現在一起玩團這幾年，編曲上也多了很多細緻的變化，但一直都沒有好好的紀錄下來。剛好用這次的機會，在這個很棒的空間，想把作品完美的呈現一次。」檳榔在一旁補充：「跟專輯版本差比較多的是，此次留比較多空間給低音結他手歐巴馬與色士風手獨奏。大家可以聽聽看，蠻帥的。」

同時夾三組 band 的檳榔，這次錄製日前不小心在年初的台北大暖祭演出扭傷了腳。「目前我還是很忙，一邊也要教學生，因為我真的把走音樂這條路當作職業。」「為了拍攝畫面好看，還有切換音色的方便度，我還是決定站著去踩 wah-wah 效果器，腳傷忍一下就好了。」

「我會 try my best」檳榔說。

想了解更多厭世少年，請收看以下這個「 Behind The Scene」的訪問，聽聽這幾個男子談起他們對首張專輯作品的想法和創作靈感，還有生孩子？

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