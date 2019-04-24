my little airport - 下了兩天雨 ： 張愛玲筆下的情感

對方不覆訊息，可能是訊號不好；他還不來找你，可能只是大雨的阻隔。下雨天留客天，沒人作客只有自己在胡思亂想。my little airport 新歌〈 下了兩天雨 〉單思的憂傷像如分手歌般，但阿p卻說不。

〈下了兩天雨〉這是一首分手歌嗎？

阿p：你是否辦完分手(相)展，覺得所有東西都是寫分手？這首歌心情是類似「雨聲潺潺，像住在溪邊。寧願天天下雨，以為你是因為下雨不來。」(張愛玲)。

雨聲潺潺，像住在溪邊，寧願天天下雨，以為你是因為下雨不來。 張愛玲《小團圓》

如果在家很想哭，街外又落著大雨，可以做什麼來舒解心情？

之前大雨狂聽 Charles Ives 第二交響曲第一章，幾舒解。

這首是開始製作第十張的專輯的歌曲？你之前擔心會中詛咒，不能完成第十張，在製作新專輯時，有沒有刻意做什麼？例如寫定手稿，囑咐給身邊人。

無，都說我已用 貝多芬 同 Mahler 破咒。

my little airport 所屬的廠牌 維港唱片 ，今年舉行15週年音樂會。今年 MLA 也是公開演出較多的一年。

可以預告一下，5月1的維港15週年音樂會有什麼事發生？

每個音樂會都是社交場合，每個社交場合都是一場招親。

早前 my little airport 《 你說之後會找我 》音樂會，三姐妹一起翻唱 LMF 的〈今宵多珍重〉。

今年也是 LMF 20週年，之前MLA音樂會翻唱過〈今宵多珍重〉會製作錄音版本嗎？

會，今年 LMF 有個project，我地有幸參與，詳情等他們公布。