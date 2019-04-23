對不起，我咁 MK： Room307 的馬𩣑山傷心小棧

「撒野作風 Wild$tyle Records 」是近四年來香港 trap 文化的重要推手，除了創辦人 YoungQueenz 知名度持續高漲外，也為捧紅火炭麗淇、Triple G、N.O.L.Y 及 Matt Force 等單位提供了不少助力。然而 Wild$tyle 去年卻簽下一位走 bedroom pop 小毒L風格的 Room 307，日前發表首支 mv 作品〈 MK Sad Boy Kow Ng Dou Lui as Usual 〉，只見這位本名 Allex 的少年身穿一襲老土西裝示人，與 Wild$tyle 成員們的街頭服飾風格可謂相映成趣。

被問到與 Wild$tyle 簽約的緣由時， Allex 自言也沒有深究過前文後理，大概是朋友把 Room307 的 soundcloud 傳給 YoungQueenz 後自然發生。當我首次得知 Room307 和 Wild$tyle 合作的消息時除了感到驚喜外，也立刻聯想到另一以嘻哈為主幹的亞州廠牌 Rising88 ，同樣於去年簽下 Tanukichan 這位 shoegaze / noise-pop 女將。 那這支 mv 是兩者簽約後的首個合作嗎？Allex 笑言 YoungQueenz「條友都唔講嘢嘅」，但會在短訊中為 mv 剪接提供意見，也提供了片頭影像，簡單一筆便體現出時下的數碼化復古美學。加上以8米厘菲林和 DV 拍攝的 lo-fi 影像質感，又選於馬𩣑山海濱這個70年代情侶約會勝地取景，確實如網民所言，頗有「返咗我老豆個年代」的懷舊感覺。

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歌名中的「 Sad Boy 」一詞在搖滾史上可追溯至 Morrissey 及 Robert Smith 等英倫慘綠少年，再推前一個世紀，詩人拜倫以及大文豪歌德筆下的少年維特其實正是典型的 Sad Boy，而《惡之華》作者波特萊爾也曾有「我無法想像一種不含憂鬱的美」之說 ———— 美好的事物必然帶有傷痕，可說文化界對 Sad Boy 向來抱持肯定態度。然而，近年風行歐美的 Sad Boy 浪潮大致上以瑞典 rapper Yung Lean 爆紅為原點，漁夫帽和 Arizona 牌綠茶瓶子為標記，與其說是一種美學態度，倒不如說是一種打扮式樣。Allex 則認為「什麼是 Sad Boy ？」這個問題太過形而上學，畢竟傷心是一種廣泛的精神狀態，理由也是因人而異：「有 sad 位嘅 boy 就係 sad boy 。」那他自己的sad位是什麼呢？Allex 先是嘆一口氣，然後回答：「我咁靚仔對人又咁好但都係冇女要我，咪 sad 囉。」

從〈 MK Sad Boy... 〉中我們能感到一種近乎鄉愁的淡淡滋味，仿佛歌者媾唔到（ Kow Ng Dou ）的不是女（ Lui ），而是時間本身。歌曲以兩支結他為主幹，浪盪之處有如 Mild High Club ，連綿的部分卻頗有早期 DIIV 的況味，一緩一急有如海浪泊岸，牽引情緒浮沈。用「悅耳」去形容 Room307 的作品必然無誤，但最教人享受的其實是 Allex 流暢而富有轉折的編曲手法，無論是結他的交叠時機，抑或恰到好處的鼓機鋪墊，都精準地呈現著一種不痛不癢的失落感。如前所述，這種愁緒更似是對往日的懷愐，我們聽不出他是不是真的很著緊媾女，也許他從來都沒有女。

在 mv 的 YouTube 頁面上另有留言說 Room307 的音樂有著與泰國 Phum Viphurit 相似的氛圍，對此 Allex 的回應是：「啲人唔識嘢，聽到特別少少有結他 chill chill 哋嘅咪又覺得似泰仔囉......」與前者陽光明媚的風格相比，在他的認知中，Room307 其實更接近西班牙裔加州製作人 Cuco 那種吊兒郎噹，錄製 Room307 同名EP過程中，也因為其中數首作品與 Cuco 太過神似而棄掉。

談到 Room307 將來的計劃，Allex 表示自己將於五月底完成在海南島的中醫研修，結束歷時五年的課程並正式回港生活，會以考取中醫執業牌照為優先事項。然後又談到與圈內另一位醫生 Little Albert 的合作，亦有計劃為同屬 Wild$tyle 的 Matt Force 寫歌；比起演出，Allex 暫時更享受擔當幕後製作的角色，至於對音樂事業的展望，他就只回答一句：「要紅我去打 NBA 啦。」

言下之意，還是開心最緊要。

入《 Room307 》整間房試聽按此。

Room307 同名專輯。

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