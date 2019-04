eli - NO EXIT ： 李雲楓畫作與 Pink Floyd 《The Wall》灰人頭

eli 繼與 Radiohead 採用的插畫師合作,繼續他們作品動畫化的宇宙。今次在〈 NO EXIT 〉mv 找來北京超現實主義的藝術家 李雲楓 ,加上正職是動畫師的主音阿sun,繼續開拓 eli 黑色童話世界。

繼上次〈 Something happens 〉後,再次用上動畫的 mv , eli 對動畫的情意結,是來自主音本身動畫師的專業嗎?

eli : 是的,我們都對動畫 mv 帶有情意結,因為我們都受很多外國電影音樂和 mv 所影響,當中受 Pink Floyd 的 〈 The Wall 〉, Radiohead 的 〈 Paranoid Android 〉及 〈 2+2=5 〉 等動畫 mv 影響更為深。

而且我們的主唱兼正職動畫師阿Sun不時都會分享很多富美感且高質素的 mv 給我們其他成員看,因此用動畫製作MV的概念很早已深深烙印在我們腦海。

一個好的MV除了讓觀眾有深刻的視覺印象,亦更易帶動與歌曲的共嗚感。繼上兩首歌曲 〈 Something Happens 〉 和 〈 Lied 〉,分別找了動畫師 Gastón Viñas 和本地後製團隊 Seesaw Production 製作動畫後,今次更特地邀請了北京藝術家李雲楓聯乘,加上主音阿 Sun 的3D動畫技術,呈現了一個非常荒誕無稽超現實主義的 mv 作品。

〈 NO EXIT 〉 的創作概念?引用作家劉以鬯的話,當中有什麼含意?

起初〈 NO EXIT 〉mv 故事不是動畫版本,是由miu 執導和樂隊成員一起演出及拍攝的自家製 mv,因在拍攝過程中發生了成員變動所以令計劃有所修改。

而創作no exit 起初的意念是基於今日的拜金世代,嬰兒一出生就要被灌輸金錢是人生目標的道理,攀登權位就是存活的唯一道路,為了利益麻木地以殘酷的手段地掙扎求存還定義為人生道理,彷彿就像走向一個無退路的黑洞。

超現實呈現的子官生出孩子 (〈 NO EXIT 〉mv截圖 )

可以介紹一下,今次合作的藝術家「李雲楓」?張開口的灰色人頭,令人聯想起 Pink Floyd 的畫師 Aubrey “Po” Powell 的作品。

李雲楓,是一位導演,也是詩人及畫家。作品多次在海外展出,也多次得獎獲無數的認同。今次特意找李雲楓,是因爲 miu 在網路上看到他的畫作,被這超現實的畫風深深的吸引著,如《 密林中的頭顱 》、《 湖 》、《 我曾邂逅過的女巫 》以及一系列的水墨畫作……他細緻的畫風以及獨一無二天馬行空的創意,很想將這些融入 eli 的歌曲裡,在將錯就錯之下,〈 NO EXIT 〉就好像繼承了〈 SOMETHING HAPPENS 〉 繼續用荒誕無稽的故事去呈現了出來。

藝術家 李雲楓 的部份畫作:

畫面是由李雲楓用他的聯想及歌詞結合而去決定用那一幅畫作的,那幅張開口的灰色人頭,李雲楓的表達是:黑暗之中,幾條如蛇般的血脈在遙遠的虛空中纏繞、遊走。鏡頭逐漸拉近,纏繞遊動的血脈占滿畫面,鏡頭隨遊動的巨大血脈移動,移動速度逐漸加快,隨著血脈從一張口中退出。

我們其實都非常喜歡 Pink Floyd 設計師 Aubrey 的作品,可能是太過深入我們的心了,一早植入了腦裡不知道那一個細胞,又不經意地呈現了相同的感覺出來。

至於李雲楓作品的人頭與 Pink Floyd 電影𥚃 〈 The Wall 〉的人頭我不知是否有關係,但當製作 〈 NO EXIT 〉 mv 時腦海中的確是不期然浮現出 the wall 人頭的畫面,可能磁塲相近吧,大家的意思也是控訴社會對思想教育的控制,填鴨式教育迫使人民順從制度犧牲的控訴。

Pink Floyd 《 The Wall 》電影的概念畫作。 (網絡圖片)

如果這個畫作及動畫式的 mv 延續下去, eli 的音樂會會以藝術展的形式出現嗎?或是你們已經有想法?

當然希望〈 NO EXIT 〉 這個 mv 可以繼續以不同方式來延續,例如邀請畫家李雲楓與eli進行畫展聯乘現場音樂的活動,讓觀眾可以親身感受音樂結合藝術帶來的感染力,更非常期待與他再度合作,為 eli 度身而創作的第二部 mv 作品。

在未來,我們會繼續追求不同視覺效果的 mv ,讓eli的歌曲更深刻地留在每一個人的心裡,只要聽到歌曲,腦海便呈現 mv 的畫面。下一個 mv 已經在構思當中,希望大家繼續密切留意 eli 最新動態。