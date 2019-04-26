【Show後煙】SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER：為Ezra Miller來？

扭耳仔
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Ezra Miller 又稱 閃電俠、Credence Barebone、Patrick、Kevin， 他同時是 SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER 的成員，荷里活影星突擊 TTN 演出，台下迷妹迷仔，有幾多人知道他有夾band？

SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER 香港站 演出現場回顧 圖集：

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內地樂迷 自製燈牌到場，第一次在 TTN 見到燈牌~

樂迷 Sandy 就是病了也要來看 Miller 一面。

Sandy：我請病假來，不要拍我！

Sonia 帶同男友來看演出，在場男士觀眾總數應該有5個。

Sonia ：好開心，好多愛。(為何來？)因為 Ezra Miller ！(之前知道他玩樂隊？) 不知，但知道他有這隊樂隊後，就開始了解他們的音樂，每個成員都很有才氣，音樂風格也充滿戲劇性。今晚全場都是女粉絲，視野終於無阻礙。(有什麼想同 Miller 說？)我很愛你們要常來。

Cryus 坦言不太熟悉其他樂隊成員。

Cryus ：(為何會來？) 追星...哈哈哈哈 (友人：我們真的很膚淺。) 我不知道 Miller 之前有玩樂隊 (應該大多數人都不知？) 對，我都是買票那時才知。今晚演出的聲音有點拆，幸好有視覺搭夠。

(都是為了看 Miller 而來？嘗試講出其他隊員的名字！)我說不出，怎麼辦？哈哈哈哈！我真的不知道，sorry！(現在在等他出來？)對呀，希望可以望一望。

從日本來的 Kacumi ，演出前一晚已來場地視察。

Kacumi ： 太正了！(你是知道 Miller 嗎？) 知道，我是為了 SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER 而來。我覺得他們是最好的。 ( 之後因語言障礙，大家開始語無倫次 ) 香港是個很好的地方，我在 IG 看到 TTN 這個地方，這裡很好，但位置不太方便。

比比 手上的袋有SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER 的簽名。

比比 ：今日好high！ 一直知道他有玩樂隊，在看他的電影時，同時知道他也有玩音樂，自己一向都有聽開樂隊類型的音樂。今晚氣氛很好，無論他要安靜時或是要high的時間，大家都做到。

(第一次來 TTN ？)對因為之前都是去九展或是觀塘工廈的場地，這裡氣氛不錯，有飲品賣亦較其他地方舒適，九展的面積又太細，TTN 就剛剛好，無論人數或走動空間。現在和朋友聊聊天，再等 Miller 出來。

粉絲們來一起合照，令人想起復仇者出發前的畫面。

從廣東來的海蜇，覺得場地燈光要改善。

海蜇 ： 我是從廣東過來，一開始看他電影「神奇動物」的那一部，再慢慢看他的電影，聽他的歌。三個人都很有魅力，怎麼都會！場地的燈光有待改善，都看不清人。 ( 都是為了看 Miller 嗎？) 不一定是，只是前方加一些燈會比較好。

SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER 主音、bass手 Lilah Larson 。

Lilah Larson ： 很神啊！雖然有點點累，但香港真的很正！

SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER 鍵琴手 Josh Aubin 。

Josh Aubin ：我感覺非常好。我很愛香港啊，這是個奇妙的城市。

SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER 鼓手 、合成器..... Ezra Miller

Ezra Miller ：完成了這個 show 令我雞皮疙瘩～～～～～ 不不不，我很高興，很好氣氛。我認識了這個「雞子」 (公仔是粉絲在 miniso買給他， Miller 為它改了一個名字叫『XX雞子』)，你一定要寫他的名字。在香港感覺可以同時穿梭過去和未來。(很 cyberpunk ？)對呀，我好喜歡。

Ezra Miller 叫我舉起他，我：我不是來自 Marvel 和 DC ！

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