LMF XXYEAR - W.T.F.H.K. ： LMF 20週年 全明星rappers鬧醒香港

當年 LMF 教壞小朋友，不是講粗口，而是提早思考社會的問題，面對這個腐爛的制度，從此童年不再純真。聽LMF成長的新世代rapper加上香港OG，在〈WTF〉16年後，如何表述這個比壞更壞的香港？
LMF 20週年由 Matt Force 、 Dough Boy 、 Future 、 Seanie P 、 Tommy 、 KZ 、Akiko 、JB 、黃禍YP 、 Heyo ，新世代rapper加上OG，重新演譯 2003 年 LMF 的〈 WTF 〉，當年歌曲針對當權者的施政問題，表達無能者該下台讓賢。到16年後的 〈 W.T.F.H.K. 〉，一班聽LMF長大的rapper，包受歷練的OG，除了控訴對在位者的不滿，更將思考領域推展到香港人的核心價值觀，對新事物的難以接納，小圈子文化，八掛與分化的舉動，同時也是導致香港老化和退步的死因？
2003年 LMF宣布解散，〈WTF〉收錄在當年推出的「最後」EP《 Finalazy 》之中。
重溫 2003年 推出的〈 WTF 〉，當年香港經歷SARS 的疫症災難、經濟低迷、政府施政缺失，以及 LMF 更宣布「解散」，種種怒氣一次過爆發：
事過 16年後，1999年成立的 LMF 今年舉行20週年慶典，多個rapper與音樂單位將會參與當中，向香港 hip hop 史上最強勁的OG LMF 致敬。第一波先發布全明星級rapper的〈W.T.F.H.K.〉，之後更多不同類型的音樂單位將會加入盛事，早前 my little airport 在音樂會翻唱了 LMF 〈今宵多珍重〉，他們已透露會參與這個合作計劃。
LMF 20週年，由 Michael Lau 繪製的全員集結圖，大家有沒有看到彩蛋？久未露面的 DJ Tommy 也出現在圖中，今年他會否歸隊？ ( 圖片來源：LMF XX Year Fest fb )
全明星 rapper 陣容各自對香港的獨立表述：
〈W.T.F.H.K. 〉歌詞
Matt Force
呢個城市 要幾賤有幾賤
起咗幾多無謂基建 實際為咗萬貫腰纏
喺呢個地方擁有尊嚴 需要俾錢
喺呢個地方行善 根本無人俾面
每日發生最合法嘅詐騙
官同商嘅結合 最合法嘅霸佔
人同房都可以劏 繼續劏 無人幫 無人安慰
代議士掛住講個政綱 行動荒廢
用最極端嘅野蠻黎驗證佢幾咁疊水
最貼身嘅民生 竟然唔到我哋搭嘴
發展係硬道理 難道你吹水 唔係抹咀
最有建設嘅係佢啲迷你同發水
Dough Boy
屌你地講緊啲乜
Know I ain’t giving a fuck
我點解要聽你哋教
我從來冇驚過你鬧
點解你當我係細路
點解要跟你個制度
個個都甩皮甩骨
我依然企緊喺度
點解要逼我地返學
點解唔俾我哋反駁
搞到我冇晒意志
由好人都變做奸角
Don’t like anything they taught me
用時間黎換張沙紙
張野仲咁撚核突
抆屎都𠝹親屎忽
你哋已經過期快啲收手
依家改朝換代你要抖抖
已經冇晒力同你地搏鬥
香港呢個城市開始落後
淨係知道邊個最衰
知道邊個勾佬
有目標唔夠膽去追
淨係識得投訴
呢度風氣好差
情緒唔撚穩定
香港開始老化
點解唔撚肯認
Future
What the fuck 我唔怕得罪噏句
佢哋都不進則退
嗰排 話袋錢 落你袋
再賤啲 攞埋個尾彩
冇經到大腦 扮大佬 發表偉論
恃老賣老 嘅態度 洗人要洗盡
佢哋話食鹽 梗係 多過你食米
講到有歷練 問題 係佢哋 Fake nice
識講 唔識做 即係代溝
力闖 靠食腦 三十未開頭
氹班 後生仔 等岩個機會慢慢黎
咁懶 嘅爛泥 諗返都知佢哋攀關
Seanie P
What the fuck 香港有乜嘢問題
大部份 後生仔 冇得發圍
太多老細 俾佢控制 有權有勢
香港地～咪問我 點睇
有人玩緊政治
佢哋扮晒正義
有人等緊開市
只係睇個數字
出邊有人抗議
但係無人正視
我哋得個屌字
點解將我定義
咁快定我邊一類 得罪你邊一句
依個遊戲講規矩 小圈子 唔跟隊
繼續揸緊中指 有個句就講個句
一齊舉起中指 理得你係邊一類
Tommy
Tell me what the fuck is up
一味得個噏 一味搞下分化 乜都要加兩筆
本身已經冇乜 得個吉
要你收口就一定唔撚得 What the fuck
Too many bullshits always around me
Too many bullshits from 鍵盤戰士
乜都妒忌人哋搵錢太多
嗰啲師奶阿姐阿哥最鍾意潑火
Hey 個社會欠左你
你有咩貢獻每天都需要放篤屁
聽撚到都谷氣這首歌祝福你
一家開心聽到好歡喜
自己都未顧掂又要顧住人哋
喂你地柒夠未
班仆街好鍾意打飛機
What more can I say, get the fuck away
KZ
個世界話你呢樣唔得個樣唔得
白又太白黑又太黑雙重準則
又話呢樣唔道德 個樣又唔做得
就連自由呼吸都俾人罰
一大聲表態 啲人就大驚小怪
某啲人 set左條界喺條街
咁啲人就唔敢踩
一面擺晒姿態高舉和諧
另一面持械 呢個世界係咁怪
仲氹你放低武器
放低鋼盔 降低怒氣
唔使勞氣 慢慢黎 明明監硬黎
仲講到懶係講道理
跟住逐個處死 今次我下次你
叫你咪咁認真認真就輸
中伏仲唔服輸谷住谷住
乜都唔使諗 繼續做豬
書包裝豬餿 繼續讀死書
Akiko
知你出名 縮骨算爆 老撚土
學人 show love 說教 冇撚腦
假仁假義 發文打字睇到 恐撚怖
九唔搭八 狗屎垃圾聽到 好撚燥
你係要跟 想照分 一杯羹
冇品又冇用腦諗 注定一世做陪襯
你發夢嗰陣 我已經做完訪問
100% represent 香港人
Start from zero call me Akiko
天無絕人之路去到邊度我都知道
Respect 係做人應有基本態度
我志願係做 Rapper 唔係KOL fucking idol
JB
I got some real shit u got a fake one
話我太過OP 佢叫我力神
我繼續直行 發揮我極能
我keep住覓尋 令敵人食塵
東南西北 我繼續揮筆
美感太過低質 全部唔撚抵得
Man, seriously I don’t get why you guys hate me
But maybe lately JB get you CRAZY
新派 同 老派 we bringing it back
I know you feeling me rap and yea we killing this track
JB LMF WTF U CAN SEE THAT
WE DOING SOME G RAP
黃禍
個社會奇撚怪
個制度變撚態
未夠五十年
蓄意摧毁你心態
派果幾千蚊 衰過做白金 去晒新移民戶口
土生土長 慘過做乞兒 福利永遠唔到手
What the fuck 我哋 What the fuck
你做乜鳩咁陰質 做乜鳩咁陰濕
Heyo
放眼 睇吓呢個世界 到處佈滿恐懼
佢要去控制晒你 你咪怪佢當你工具
過去 再國際化 嘅市鎮也會變到倒退
個個要變曬傀儡 再困晒喺呢個島嶼
如果 真的不甘心 一生 等失去
為何仍不 走出這一種小小 溫室裏
要鬥快派 鬥快嗌 最怕不進則退
喂你 咪要我跟佢 要搞到不倫不類
喂你 咪要我似你 要冇晒志氣
一味跟足個風氣 最緊要諗法功利
一邊等緊派福利 一邊佢理你點死
總之你有錢 有面俾 冇錢比 min pay
而寫得呢一首歌 到底有乜意義
就係講失去價值 佢咪由你自生自滅
揼得你係呢個結界 睇你有冇本事
衝得出去 亞細亞既孤兒
What the fuck 我哋 What the fuck
你做乜鳩咁陰質 做乜鳩咁陰濕
呢度嘅一切究竟有冇好過
一代接一代 接落全部冇貨
又話乜嘢歷史使命時空交錯
What the fuck 黃禍 問你有冇搞撚錯
呢度嘅一切究竟有冇好過
一代接一代 接落全部冇貨
又話乜嘢歷史使命時空交錯
What the fuck 黃禍 問你有冇搞撚錯