LMF XXYEAR - W.T.F.H.K. ： LMF 20週年 全明星rappers鬧醒香港

當年 LMF 教壞小朋友,不是講粗口,而是提早思考社會的問題,面對這個腐爛的制度,從此童年不再純真。聽LMF成長的新世代rapper加上香港OG,在〈WTF〉16年後,如何表述這個比壞更壞的香港?

LMF 20週年由 Matt Force 、 Dough Boy 、 Future 、 Seanie P 、 Tommy 、 KZ 、Akiko 、JB 、黃禍YP 、 Heyo ,新世代rapper加上OG,重新演譯 2003 年 LMF 的〈 WTF 〉,當年歌曲針對當權者的施政問題,表達無能者該下台讓賢。到16年後的 〈 W.T.F.H.K. 〉,一班聽LMF長大的rapper,包受歷練的OG,除了控訴對在位者的不滿,更將思考領域推展到香港人的核心價值觀,對新事物的難以接納,小圈子文化,八掛與分化的舉動,同時也是導致香港老化和退步的死因?

2003年 LMF宣布解散,〈WTF〉收錄在當年推出的「最後」EP《 Finalazy 》之中。

重溫 2003年 推出的〈 WTF 〉,當年香港經歷SARS 的疫症災難、經濟低迷、政府施政缺失,以及 LMF 更宣布「解散」,種種怒氣一次過爆發:

事過 16年後,1999年成立的 LMF 今年舉行20週年慶典,多個rapper與音樂單位將會參與當中,向香港 hip hop 史上最強勁的OG LMF 致敬。第一波先發布全明星級rapper的〈W.T.F.H.K.〉,之後更多不同類型的音樂單位將會加入盛事,早前 my little airport 在音樂會翻唱了 LMF 〈今宵多珍重〉,他們已透露會參與這個合作計劃。

LMF 20週年,由 Michael Lau 繪製的全員集結圖,大家有沒有看到彩蛋?久未露面的 DJ Tommy 也出現在圖中,今年他會否歸隊? ( 圖片來源:LMF XX Year Fest fb )

全明星 rapper 陣容各自對香港的獨立表述:

〈W.T.F.H.K. 〉歌詞

Matt Force

呢個城市 要幾賤有幾賤

起咗幾多無謂基建 實際為咗萬貫腰纏

喺呢個地方擁有尊嚴 需要俾錢

喺呢個地方行善 根本無人俾面

每日發生最合法嘅詐騙

官同商嘅結合 最合法嘅霸佔

人同房都可以劏 繼續劏 無人幫 無人安慰

代議士掛住講個政綱 行動荒廢

用最極端嘅野蠻黎驗證佢幾咁疊水

最貼身嘅民生 竟然唔到我哋搭嘴

發展係硬道理 難道你吹水 唔係抹咀

最有建設嘅係佢啲迷你同發水

Dough Boy

屌你地講緊啲乜

Know I ain’t giving a fuck

我點解要聽你哋教

我從來冇驚過你鬧

點解你當我係細路

點解要跟你個制度

個個都甩皮甩骨

我依然企緊喺度

點解要逼我地返學

點解唔俾我哋反駁

搞到我冇晒意志

由好人都變做奸角

Don’t like anything they taught me

用時間黎換張沙紙

張野仲咁撚核突

抆屎都𠝹親屎忽

你哋已經過期快啲收手

依家改朝換代你要抖抖

已經冇晒力同你地搏鬥

香港呢個城市開始落後

淨係知道邊個最衰

知道邊個勾佬

有目標唔夠膽去追

淨係識得投訴

呢度風氣好差

情緒唔撚穩定

香港開始老化

點解唔撚肯認

Future

What the fuck 我唔怕得罪噏句

佢哋都不進則退

嗰排 話袋錢 落你袋

再賤啲 攞埋個尾彩

冇經到大腦 扮大佬 發表偉論

恃老賣老 嘅態度 洗人要洗盡

佢哋話食鹽 梗係 多過你食米

講到有歷練 問題 係佢哋 Fake nice

識講 唔識做 即係代溝

力闖 靠食腦 三十未開頭

氹班 後生仔 等岩個機會慢慢黎

咁懶 嘅爛泥 諗返都知佢哋攀關

Seanie P

What the fuck 香港有乜嘢問題

大部份 後生仔 冇得發圍

太多老細 俾佢控制 有權有勢

香港地~咪問我 點睇

有人玩緊政治

佢哋扮晒正義

有人等緊開市

只係睇個數字

出邊有人抗議

但係無人正視

我哋得個屌字

點解將我定義

咁快定我邊一類 得罪你邊一句

依個遊戲講規矩 小圈子 唔跟隊

繼續揸緊中指 有個句就講個句

一齊舉起中指 理得你係邊一類

Tommy

Tell me what the fuck is up

一味得個噏 一味搞下分化 乜都要加兩筆

本身已經冇乜 得個吉

要你收口就一定唔撚得 What the fuck

Too many bullshits always around me

Too many bullshits from 鍵盤戰士

乜都妒忌人哋搵錢太多

嗰啲師奶阿姐阿哥最鍾意潑火

Hey 個社會欠左你

你有咩貢獻每天都需要放篤屁

聽撚到都谷氣這首歌祝福你

一家開心聽到好歡喜

自己都未顧掂又要顧住人哋

喂你地柒夠未

班仆街好鍾意打飛機

What more can I say, get the fuck away

KZ

個世界話你呢樣唔得個樣唔得

白又太白黑又太黑雙重準則

又話呢樣唔道德 個樣又唔做得

就連自由呼吸都俾人罰

一大聲表態 啲人就大驚小怪

某啲人 set左條界喺條街

咁啲人就唔敢踩

一面擺晒姿態高舉和諧

另一面持械 呢個世界係咁怪

仲氹你放低武器

放低鋼盔 降低怒氣

唔使勞氣 慢慢黎 明明監硬黎

仲講到懶係講道理

跟住逐個處死 今次我下次你

叫你咪咁認真認真就輸

中伏仲唔服輸谷住谷住

乜都唔使諗 繼續做豬

書包裝豬餿 繼續讀死書

Akiko

知你出名 縮骨算爆 老撚土

學人 show love 說教 冇撚腦

假仁假義 發文打字睇到 恐撚怖

九唔搭八 狗屎垃圾聽到 好撚燥

你係要跟 想照分 一杯羹

冇品又冇用腦諗 注定一世做陪襯

你發夢嗰陣 我已經做完訪問

100% represent 香港人

Start from zero call me Akiko

天無絕人之路去到邊度我都知道

Respect 係做人應有基本態度

我志願係做 Rapper 唔係KOL fucking idol

JB

I got some real shit u got a fake one

話我太過OP 佢叫我力神

我繼續直行 發揮我極能

我keep住覓尋 令敵人食塵

東南西北 我繼續揮筆

美感太過低質 全部唔撚抵得

Man, seriously I don’t get why you guys hate me

But maybe lately JB get you CRAZY

新派 同 老派 we bringing it back

I know you feeling me rap and yea we killing this track

JB LMF WTF U CAN SEE THAT

WE DOING SOME G RAP

黃禍

個社會奇撚怪

個制度變撚態

未夠五十年

蓄意摧毁你心態

派果幾千蚊 衰過做白金 去晒新移民戶口

土生土長 慘過做乞兒 福利永遠唔到手

What the fuck 我哋 What the fuck

你做乜鳩咁陰質 做乜鳩咁陰濕

Heyo

放眼 睇吓呢個世界 到處佈滿恐懼

佢要去控制晒你 你咪怪佢當你工具

過去 再國際化 嘅市鎮也會變到倒退

個個要變曬傀儡 再困晒喺呢個島嶼

如果 真的不甘心 一生 等失去

為何仍不 走出這一種小小 溫室裏

要鬥快派 鬥快嗌 最怕不進則退

喂你 咪要我跟佢 要搞到不倫不類

喂你 咪要我似你 要冇晒志氣

一味跟足個風氣 最緊要諗法功利

一邊等緊派福利 一邊佢理你點死

總之你有錢 有面俾 冇錢比 min pay

而寫得呢一首歌 到底有乜意義

就係講失去價值 佢咪由你自生自滅

揼得你係呢個結界 睇你有冇本事

衝得出去 亞細亞既孤兒

What the fuck 我哋 What the fuck

你做乜鳩咁陰質 做乜鳩咁陰濕

呢度嘅一切究竟有冇好過

一代接一代 接落全部冇貨

又話乜嘢歷史使命時空交錯

What the fuck 黃禍 問你有冇搞撚錯

呢度嘅一切究竟有冇好過

一代接一代 接落全部冇貨

又話乜嘢歷史使命時空交錯

What the fuck 黃禍 問你有冇搞撚錯