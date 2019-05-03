【Show 後煙 】Kraftwerk 3D香港站：投映機短暫失靈 仍然勁興奮

Kraftwerk 在今次的演出有點小意外，投映機短暫失靈，但反而令演出更有了人性，因為筆者之前以為整個演出都是播放的~一眾粉絲盛裝出席演出，他們又點睇？ (攝影： Moment Hung )

先重溫 Kraftwerk 3D香港站 演出實況 (照片由主辦單位 LIVE NATION 提供) ：

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菲菲 和 Dennis 是從台灣來看 Kraftwerk ，Dennis 在台灣經營「個體戶唱片店」。

Dennnis ： 台北之前做過，我們沒有去，今天香港場的聲音很好很乾淨，但我們沒有拿到 3D 眼鏡。

音樂人 Mary Lamb Lamb ，覺得 Kraftwerk 是玩電子音樂一定要認識的祖先。

Mary Lamb Lamb ：好好看！我第一次看，我站在中間無論音響和視覺效果都看得很清楚。因為我不在 Kraftwerk 那個年代成長，都是一路聽電子音樂一路去發現 Kraftwerk，都是在 YouTube 看見。我本身都是做電子音樂，覺得他們是很前輩級祖先級的電子音樂人，所以我很想從他們身上知道電子音樂是怎樣建構，他們對電子音樂有非常大的貢獻。他們每四個拍，就會有轉變，有種循序漸進的感覺，你會想去發掘細微的東西，非常有趣。

來自上海的 Lan Lan ，他的朋友告訴她，被我拍到的情侶會分手，立即驚惶失燥。

Lan Lan ：超棒！我是從上海過來，第一次看。從高中開始認識 Kraftwerk ，第一首聽是 〈 Models 〉，今天最喜歡是放射能那一段！

Steve 來自杭州，02年大學時候就認識Kraftwerk。

Steve ： 我第一次看，很小的時候 2002年在大學時候認識他們，因為都是地下的電子樂迷。從他們最經典幾個紅衣的那張《 The Man-Machine 》開始聽，聽那首 〈 The Model 〉，那張專輯特別棒，大學時候經常聽。 內地來香港很方便，本身想去日本場，最後決定來香港，因為他們的年紀已很大，所以一定要來看。

John 剛認識 Kraftwerk 不久，就全副造型上場。

John ：第一次來！大概兩三年讀建築，阿Sir 叫我研究一下 Kraftwerk ，他們的想法很前衛，就開始聽了《The Man - Machine 》。他們做了這麼多年，仍然很震撼，成員都已經一把年紀，那時候已經想到那麼前衛的音樂，覺得很犀利！我最喜歡是《 Trans-Europe Express 》那段視覺，他們將線條和火車軌的演化做得好好，好正！

阿 Lok ，從經典音樂雜誌 音樂殖民地 時期已聽 Kraftwerk ，但覺得他們的演出還需更加與時並進。

Lok ： 覺得今晚的觀眾沒有跳動，我也是第一次看他們，之前都是因為晚上要工作來不到。整個音響與視覺質素都很好，第一次他們的3D都有些驚喜。我是從雜誌 《音樂殖民地》 開始接觸 Kraftwerk ，問你死未！或者《豁達音樂天空》，忘記了，幾十年前的事。一向覺得他們是與事並進，但今晚開始覺得他們要向下一步進發。

Blue 錯過了 Kraftwerk 上次來港的演出。

Blue ： 第一次來看 Kraftwerk ，都是幾年前在 Youtube 看到他們，都是從〈 Radio Activity 〉聽起，雖然今晚投映機有故障，但他們處理都很好！

演出中途投映機有小故障，停了一首歌的時間，書面立即出現特別告示，影像風格仍相當配合，非常抵死！

Norkey (左) 與 April (右) 覺得Kraftwerk 的成員已經70歲，但音樂的力量仍然很旺盛。

April ： 我是從5,6年前認識他們，沒想到70年代的音樂，那麼有現代感，我每天聽他們的音樂，感覺不到成員已經 70 歲，覺得他們還在盛年的狀態，太牛B！

來自南京的MONO ，與袁智總合照，因為自小就看他的雜誌音樂殖民地。

MONO ：我從音樂雜誌《音樂殖物地》認識 Kraftwerk ，我以前在電台節目也會放他們的音樂，我在江蘇廣播電台有個節目，當時在中國大陸是第二個關於電子音樂的節目叫《Ravepar Time》，那時是1997年。我在南京有一個小的 club 叫「Mono House」，用了那時英國 trip hop 的樂隊 Mono 的名字。