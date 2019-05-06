世界級配樂大師 Hans Zimmer 宣布來港 睇 Netflix 頂住癮先

Hans Zimmer 當代神級配樂大師宣布9月來港演出，導演 Christopher Nolan 御用配樂師，去旋律化的配樂革命先鋒，少數能同時能作曲、指揮、演奏，三項全能的音樂人。這個可能有今生無來世的演出，覺得三個月等得太久，可以先收看整個演出的錄影版本。

扭耳仔早前關於配樂大師的報導：

【電影配樂的轉變】 新晉配樂人Hanz 談《荷里活配樂王》大師們​

Netflix 當中相關音樂的影片相當豐富，有自家製作 Lady Gaga 和 Rolling Stone 結他手 Keith Richards 等音樂紀錄片， Taylor Swift 、 Justin Timberlake 、 宇多田光 的現場演出紀錄，對足不出戶，甚至懶去睇 show 的樂迷 (咁算不算樂迷？)，宅在家裡的好選擇。今次介紹是 2016年 Hans Zimmer 在捷克布拉格的演出錄影，一連兩個多小時的演出，近 60 人的大樂隊，一首會引起畫面的經典配樂，究竟香港的演出能否100%重現？

全長 2小時多的 Hans Zimmer 音樂會紀錄，適合在家中嘆著威士忌好好享受。 (Netflix 截圖)

現年已61歲的 Hans Zimmer 仍然活力十足，除了擔當樂隊的領導，還會擔任鋼琴、結他、斑鳩琴 等樂手，在每首樂曲之間他更會分享創作小故事或與樂手互動，風趣幽默的他，控場力非常之強。

61 歲的 Hans Zimmer 仍然相當活潑。 ( Hans Zimmer ：布拉格現場 影片截圖)

捷克交響樂團坐陣，以《加勒比海盜》的主題音樂打開序幕，之後 Hans Zimmer 演奏《赤色風暴》，來懷念當時剛過生的老友導演 Tony Scott ，之後更分享了 Ridley Scott 朝早9點打給他，邀請他製作《帝國驕雄》的配樂，Hans 興奮地向老婆告知這消息，但老婆則冷淡回應「你們這些大男孩！」。Hans 形容這場不是嚴肅的演奏會，只是一場有音樂的酒會，大家開開心心互動就可以。

大樂隊中有不少傳奇級樂手，三名女小提琴手也是亮點之一。( Hans Zimmer ：布拉格現場 影片截圖)

Hans Zimmer 領軍的樂隊，當然不乏世界級樂手，音樂會中更有個小驚喜，英倫傳奇 The Smiths 的結他手 Johnny Marr 更友情客串 《 Inseption 》的曲目，期待香港站也有他來臨！

The Smiths 結他手 Johnny Marr。 ( Hans Zimmer ：布拉格現場 影片截圖)

一年前 Hans Zimmer 在 Coachella 音樂節演出，Pharrell Williams 更上台一齊玩 ( hanszimmerlive instagram 截圖)

演出詳情：

Hans Zimmer Live on Tour

2019年9月26日 8-10pm

地點：會展 Hall5BC