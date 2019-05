【編曲超有氣勢】Serrini 新歌〈靜謐神林〉 樂迷自製權力遊戲MV

Serrini 新專輯《邪童謠》用電子曲風締造魔幻童話,結尾曲〈靜謐神林〉更以魔戒場面做籃本,更有樂迷配上《權力遊戲》的畫面自製粉絲MV,超有氣勢的編曲,重現劇中名場面,同步率達100%!

先睇 Serrini 超有野心的專輯《邪童謠》,扭耳仔專訪:

【專訪】 Serrini 邪童謠:咪理我底牌係點 啲歌「邪」到你就掂!

超有氣勢的編曲,配上《權力遊戲》史詩式畫面(內含少量劇透):

靜謐神林 / Forest

作詞:Serrini 作曲:Serrini

編曲:Hanz

監製:Hanz、Serrini



沿途流水清澈似你的藍

迷上薄霧瀰漫

微風的手 碰著絕美幽蘭

悠悠似 天地無限



流水匆匆告別是你的顏

緩變 若是平淡

時光匆匆 朗日漸變深藍

為何你 一切道理 這樣難



如破碎的夢 迷上遠風

年歲似虛度 靜看不動



連綿靈山竟也似你灰藍

蒙上水霧 一瞬間

流水總偏愛這絕嶺蒼藍

悠悠似 天地 無限



仍破碎的夢 迎上冷風

年歲已虛度 霧裡 霧裡 撲空



明月黯淡

長夜更藍

虛 無道理 要一瞬間灰心不難



濃霧等閒

如蕩失冰藍

風吹我 散落時 水面再 悸動時

留一輕舟給我嗎

湖心可親吻我吧



若然晴空不清澈

似死灰的藍

〈靜謐神林〉 粉絲mv中,龍母面對萬身奔騰的場面,令人打晒冷震!

整個《權力遊戲》的粉絲mv,畫面穿越七季的劇情,龍母在草原遇上遊牧民族,萬馬奔騰,配合激昂的鼓聲,穿透力極強的和音,更原著選用的配樂,更加令人「打冷震」! Jon Sonw 一騎當千的場面,更是另一個高潮。留意扭耳仔,將會有〈 靜謐神林 〉編曲人的專訪。

