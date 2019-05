關於 Hidden Track ：點解「隱藏曲目」響起會嚇你一跳？

何謂「隱藏曲目」 hidden tracks 呢?簡而言之即是在唱片裡沒有列明在 tracklist 上的神秘曲目,從表面上並不會察覺到此曲的存在。而最普遍的 hidden track 玩法就是放在唱片的最尾,在官方曲目的最後一曲完結之後,再相隔了一段時間才響起。到了90年代的 CD 紀元,那才把 hidden track 的意念發揚光大,因為 CD 比黑膠唱片有更大的容量空間,所以也真正做到「隱藏」、「神秘」的彩蛋效果。

早前拜讀英國音樂媒體《 NME 》一篇有關昔日 CD 裡 hidden track 的文章並選出十首最佳「 hidden track 曲目」(註),教我猛然發覺:原來在今時今日說起 CD 的 hidden track ,已彷彿有點在「懷舊」的感覺,可以話當年一番。

Hidden track 這個玩法最被廣為採用,都是 CD 黃金年代的事——即在整個90年代到2000年代初中期那十多年期間。隨著音樂工業走向數碼音樂紀元,CD 暗藏 hidden track 之風氣也開始日漸淡出。到了今時今日,大家要不是聽數碼音檔或音樂串流,那就是聽實體的黑膠唱片或卡式帶,而 CD 就被視為不合時宜的東西。我不敢說 hidden track 的做法已完全絕跡,但肯定是已不再流行。若然你是年輕一代的樂迷,要是從沒有接觸過 hidden track 也不出奇。

Hidden track 並非要到 CD 年代才出現,早在黑膠唱片時代已經有音樂單位玩隱藏曲目,那麼 The Beatles 大抵是hidden track 的先鋒:其1967年神級迷幻搖滾專輯《 Sgt. Peppers’s Lonely Hearts Club Band 》的早期英版黑膠唱片在最未一曲〈 A Day in the Life 〉後,唱針溜到黑膠內圍的 inner groove 位,便響起一段無題的拼貼 tape music 並 loop 著播,那被視為第一首 hidden track ;1968年同名雙專輯《 The Beatles 》(又名《 The White Album 》)在〈 Cry Baby Cry 〉之後,又隱藏了一小節由 Paul McCartney 唱出的〈 Can You Take Me Back 〉片段,然後才落到〈 Revolution 9 〉;1969年專輯《 Abbey Road 》的最後一曲〈 The End 〉後,又有一首不開名的23秒短歌〈 Her Majesty 〉,從而又被公認為史上第一首 hidden track 「歌曲」,到專輯作 CD 再版時,此曲才正式加在 tracklist 上。

黑膠唱片的印製技術玩 hidden track ,除了上述放在 inner groove做到 loop track 外,還有那種 double-grooved / multisided record 唱片,即同一面的唱片但卻可以播到兩個不同的 tracklist ,視乎唱針的落針位置。但前者只能用於實驗性的曲目,而後者也不普及。

所以直到90年代的 CD 紀元,方把 hidden track 的意念發揚光大。因為 CD 比黑膠唱片有更大的容量空間,所以也真正做到「隱藏」、「神秘」的彩蛋效果。

CD 紀元的「碟尾彩蛋」 hidden track ,雖然也有只是純粹放上一首不開名的曲目,但有更多是利用 hidden track 的玩味功能——這些在官方 tracklist 的結尾曲完畢後出現的「隱藏曲目」,都是相隔了若干時間的無聲空間,那不是黑膠唱片時代所說的幾廿秒,而是由幾分鐘到廿分鐘不等,這就是要令你以為 CD 已播完了。

通常是有兩個收錄方式:1. 把 hidden track 放在結尾曲的同一 track 內,但中間沉寂了一段時間;2. 結尾曲跟 hidden track 之間相隔了數十個只有幾秒的空白 blank track ,不過「隱藏曲目」放到最尾也只能去到第 99 track 而已 ( CD 機的曲目數字顯示只有兩個數位)。

那麼,這個就好玩了。90年代資訊仍是有限(對比現在),不是人人都可以收到「劇透」 CD 專輯內有彩蛋,很多樂迷買了張 CD 回來也不知道有 hidden track 存在。於是當大家都本著讓 CD 播放到最尾便由它自己停下來,而聽到無聲時又沒有馬上去換碟的話,當 hidden track 在沉靜了一段時間後忽然響起,那定會嚇你一跳——尤其是當你聽專輯聽到臨尾瞓著了之情況下,那定會被嚇醒——因為在那個另類搖滾的年代,很多 hidden track 都是耐人尋味的不尋常聲音。

Marilyn Manson 的1996年專輯《 Antichrist Superstar 》之 hidden 曲目〈 Empty Sounds of Hate 〉來得幾驚嚇。

試想像,當你聽美國歌德搖滾邪神樂團 Marilyn Manson 的1996年專輯《 Antichrist Superstar 》,在尾曲〈 Man That You Fear 〉之後在不知不覺間跳了82個 blank track 、歷時近七分鐘,再響起 hidden 曲目〈 Empty Sounds of Hate 〉的邪異人聲(跟專輯開場曲〈 Irresponsible Hate Anthem 〉的開頭作首尾呼應),那真的以有聽到「撞邪」。

Nirvana的1991年專輯《 Nevermind 》之「隱藏曲目」〈 Endless, Nameless 〉被認定為在90年代開創了 hidden track 新玩的先河。

最典故,是美國西雅圖班霸 Nirvana的1991年第二張專輯《 Nevermind 》的在尾曲〈 Something in the Way 〉完結後十分鐘才出現的「隱藏曲目」〈 Endless, Nameless 〉,這首富有起承轉合的 noise rock 歌曲也被認定為在90年代開創了 hidden track 新玩法的先河。

說到 hidden track 玩數字,我最深刻是小山田圭吾化身的日本「涉谷系」名團Cornelius ,他在1995年出版的第二張專輯《69/96》,在15首官方曲目後,便帶來了一輪靜音空白曲目,只有第69首和第96首才是有聲的「隱藏曲目」;到翌年出版的 remix 專輯《96/69》,也是源用第69首及第96首作「隱藏曲目」之玩法。

Cornelius 的1995年第二張專輯《69/96》及96年的 remix 專輯《96/69》,hidden track 放在第69首及第96首曲目。

Hidden track 那不一定是光怪陸離之作,也可以正正經經的一首歌,甚至成為大熱作。美國 hip hop 樂團 Fugees 女主唱 Lauryn Hill 的1998年首張個人專輯《 The Miseducation of Lauryn Hill 》有兩首 hidden track ,其中一首是改編歌〈 Can't Take My Eyes Off You 〉(本是為1997年電影《 Conspiracy Theory 》而收錄),但此曲卻令 Lauryn 備獲1999 Grammy Award 「最佳流行女歌手演繹」提名,使到跟著在 CD 封面上也要加上貼紙,點名包括此曲,變成開名的hidden track;以人稱 E 的 Mark Oliver Everet 為首之美國加州獨立搖滾樂團 Eels 在2000年出版的第三張專輯《 Daisies of the Galaxy 》,當中的 hidden track 曲目〈 Mr E's Beautiful Blues 〉,就其實是他們的主打單曲作品來。

被音樂單位放在專輯裡作為hidden track 的,通常都只有被當作 side track 中的 side track 曲目,但有時卻是音樂藝人的點題作/點名作。如曾紅極一時的英國 indie-dance / baggy 樂團 EMF 的1991年首張專輯《 Schubert Dip 》之 hidden track ,就是一首喚作〈 EMF 〉的現場曲目;而 M.I.A. 這位斯里蘭卡裔女 rapper 兼製作人在2005年發表平地一聲雷而來之處女專輯《 Arular 》,其 hidden track 叫〈 M.I.A. 〉。

EMF 的1991年首張專輯《 Schubert Dip 》及M.I.A. 的2005年處女專輯《 Arular 》,都以他們的點題作曲目為 bonus track。

而 hidden Track 也會出現在合輯內。1993年的 Red Hot Organization籌款合輯《 No Alternative 》裡,最尾在 Patti Smith 的現場版〈 Memorial Song 〉後,就連隨著 Nirvana的〈 Verse Chorus Verse 〉 (又名〈 Sappy 〉)作為隱藏曲。

有些 hidden track 在當年不為意,但多年後才懂得驚嘆。如英國樂團 Placebo 的1996年首張同名專輯《 Placebo 》內有首器樂 hidden 曲目,後來才知道喚作〈 H. K. Farewell 〉,全名是〈 Hong Kong Farewell 〉(據 wiki 上的資料),專輯出版時香港尚未「被回歸」,如今聽來對香港人來說乃感觸萬分。

除了「碟尾彩蛋」外,也有一種放在 CD 第一曲前的 pregap 形式的 hidden track。

香港並不流行玩 hidden track 。但劇透也要講: Serrini 由 Alok 監製與編曲的全新專輯《 邪童謠 》, CD 中也會有「碟尾彩蛋」 hidden track 。說來, Alok 的2003年個人專輯《夜寂31往還》,也早已玩過 Enhanced CD 形式的 hidden track 了。

