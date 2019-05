環保膠？如何令製造黑膠過程更環保？

黑膠唱片( vinyl records ),不論你視之為音樂載體還是精品都好,它們一定是樂迷最想擁有的音樂類物品次一。不過若要「 環保人士上身 」去說的話,其實黑膠的製作過程是非常不環保,甚至有極端環保人( 即俗稱「 環保 L 」)要永禁止製造、使用 vinyl( 乙烯基 )這種物料,我們當然不用這樣極端( 是另一種霸權來 ),音樂界有很多人正努力研發如何製作環保素材,讓樂迷一樣享受到唱片、音樂的樂趣外,也為黑膠唱片的製作更環保( environmental friendly )。

黑膠唱片( vinyl records )近幾年「 復出 」,佔回音樂市場上的一席,甚至成為了一種精品:經典專輯的復刻、再版黑膠應有盡有;時下新晉音樂人、樂隊、歌手大部分都會推出黑膠版,作為 fans 收藏之用。所以無論你是音樂樂手、DJ、樂迷,還是偽文青,都總會有黑膠唱片在自己的珍藏櫃中。但其實黑膠唱片由製造到包裝都對大家生活的環境帶來意想不到的破壞。

要知道黑膠,首先要知道它的物料。所謂的「 vinyl 」( 乙烯基 ),其實就是 PVC —— polyvinyl chloride,即就是最普遍的塑膠,信用卡、家中電燈開關制都會有。黑膠也是同一樣的塑膠製作的唱片。

所謂製作黑膠,就是壓製乙烯基( pressing vinyl ),這個過程似乎與環保意識幾乎是對立的。PVC來自精煉油( refined oil ),在垃圾填填區中分解可能需要 1000 年。傳統的壓製機( pressing machine )由蒸汽鍋爐提供動力,蒸汽鍋爐需要化石燃料( fossil fuels )來產生熱量和壓力;所用的水經過防腐蝕化學品( anti-corrosive chemicals )處理,生更多的廢水。

去年,黑膠唱片達到了 30 年來最高的銷量。那麼樂迷再次有購買實體音樂,對音樂工業是好事,但對環境就是壞事嗎?又不一定。

外國有些專門以回收再用的唱片紙張和紙板包裝公司,雖然暫時為數不多,也沒有條例硬性規定其他公司要用同一方法製作包裝物料;

一些著名音樂人、樂隊已經嘗試過環境抵消( environmental offset )計劃 - Pink Floyd 捐贈了 2001 年推出的精選專輯《 Echoes: The Best of Pink Floyd 》的收益,以幫助種植四個新的原生森林;Coldplay 做了類似的舉動,在 2002 年的《 A Rush of Blood to the Head 》的收益來種植芒果樹。但這些行動從邏輯上還是經濟上來說,對許多獨立音樂家和獨立唱片公司都仍是遙不可及。不過其實只是透過創新技術 —— 如無縫唱片壓製機( seamless record pressing )和越來越多的碳補償項目( carbon offset projects ),真正的「 環保膠 」並不是夢。

加拿大音樂製作人 Jayda G —— 她同時也是一位環境毒理學家( environmental toxicologist ),透過獨立唱片公司 Ninja Tune 發行了她的首張專輯《 Significant Changes 》。唱片封套的背面表明唱片的包裝是「 碳中性 」( carbon neutral )有何特別呢?專輯的收益會幫助去減少世界其他地區的二氧化碳排放量,令製作這專輯所產生的排放量從而被抵消 —— 唱片銷售的資金資助了印度奧里薩邦的一個潔淨飲用水項目 —— 那裡的人不用再以大火來消毒他們的飲用水( 大火釋出高量的二氧化碳 )。據 ClimatePartner 稱,《 Significant Changes 》這專輯迄今已抵消了 1,024 公斤二氧化碳。

多倫多創業公司 Viryl Technologies 於 2017 年推出了自 20 世紀 80 年代以來首批新設計的唱片壓製機型號,名為 WarmTone。在今年年初,Viryl 推出了無縫式的唱片壓製機,由電力而非水壓驅動,可以改裝到任何 Viryl 印刷機。聯合創辦人 Chad Brown 說,該公司的無縫和蒸汽動力選項之間沒有顯著的性能差異。 「 蒸汽當然是非常適合和快速的加熱唱片模具,但和無縫式的唱片壓製機比較,也不過是稍快一點。 」布朗說。「 使用蒸汽,可以實現到 24 至 28 秒的時間造一張唱片。無縫式也不過是用 31 秒。」

當然,新技術,成本一定會稍高,這一個成本也一定會由樂迷、消費者去承擔,繼而成為一個投資風險。不過,仍有些公司肯冒這一個險。 Stoughton Printing 是一家總部位於加州的音樂包裝公司,長期以來一直承擔著財務風險,因為他們的唱片套裝既高質又環保( sustainably made )。他們的主席 Jack Stoughton,Jr. 這樣說:「 其實若你作為消費者,願意為今天最高質的黑膠唱片從荷包掏出 40 美元,那麼其實唱片的封套包裝成本是否超過 25 美分真的對你沒什麼影響。」

香港樂迷不妨也多加留意一下環保意識漸漸提高的黑膠唱片工業,音樂人也不妨向這方面發展他們的專輯吧。

