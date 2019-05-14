台灣數字搖滾樂團大象體操：現場錄音要一氣呵成才有更真實現場感

大象體操的〈半個〉原來是配樂，有了 mv 才作曲？ mv 導演李彥勳竟是按著一首華語金曲剪片，再交由他們來配音樂，究竟是用了哪一首？他們也是在踏入台灣的玉成戲院錄音室進行【 CINEMA SESSIONS 】同步錄音企劃的前一天才知道。 這一間由廢棄電影院改造的錄音室，保留了舊戲院獨特的空間與音場特色，目標是要把來自台灣最真實且美好的原創音樂留下來。今集的主角 —— 大象體操，便摒棄了平常用的電子琴，改用玉成配置的三角鋼琴。台灣樂評人王信權走訪了他們的 live session，談談他們錄現場的後感，也聽聽他們的新專輯《水底》是如何鍊成的，更發現了〈半個〉 mv 背後製作的秘密！

午夜時分，玉成錄音室的鐵門還沒拉下，燈火通明。大象體操的成員與錄音師Andy Baker，還有Cinema Sessions團隊的工作人員仍在做最後的努力。

今天做最大的調整是，錄製歌曲〈半個〉時，大家決定讓結他手凱翔改彈平台鋼琴（三角鋼琴），而非原先計畫的電鋼琴，因此兩首曲目錄製的setting 必須重新設置，工程不小。

大象體操結他手凱翔以平台鋼琴彈奏〈半個〉。（ 相片提供： CINEMA SESSIONS ）

「我們在專輯錄音的時候是彈數位 keyboard ，然後用比較好的音源呈現。這次使用平台鋼琴有錄到空氣的聲音，以及很美的低頻，」剛過26歲生日的低音結他手凱婷說。她和凱翔是一對兄妹。「我跟 Andy 聊天，他說我們可能會很不想要放過今天的一些小瑕疵，但整體氛圍和感受的傳達是更重要的，特別是錄 live session 時，要去留下一些東西，才能保留一氣呵成、更真實的現場感。」

大象體操是一支來自於台灣的數字搖滾樂團，主要以器樂演奏為主，結他、低音結他、鼓的三人編制。此次是他們第一次進到玉成錄音室錄音，但是成員與 Andy 之前已有過合作經驗。

回顧一下，樂團在2012年2月成立時，團員都還是在台北唸書的大學生，一邊唸書，一邊玩團。2016年，凱翔與鼓手嘉欽相繼退伍，他們返回家鄉高雄，改造工作室、成立了公司代表自己，三人各司其職，走上獨立自主經營之路。

脫離學生身份之後，全職音樂人的狀況還好嗎？「我們在學生時期的演出費都存起來，現在來投資自己，目的是希望在存款花完之前就有穩定的音樂收入。然而很幸運地，一直有人找我們演出。全職玩團的生活已經要邁入第 3 年。」身兼 CEO 的凱翔表示，他們一直有做長遠的規劃，也感覺整體場景有逐漸變好。

大象體操： 嘉欽 (鼓手) 、凱婷 (低音結他手) 和 凱翔 (結他手)。（相片提供： CINEMA SESSIONS ）

去年11月，大象體操發行第二張專輯《水底》，更輪流擔綱製作人的角色，每首曲目反映出團員不同的音樂底蘊。「這張新專輯嘗試從頭到尾都是新寫出來的歌，」私下愛聽嘻哈與 city pop 的嘉欽說，第一張專輯是把成團以來累積的歌收在一起，而這次是重頭開始創作，所以得加快速度，「我們想出了辦法讓大家能夠分頭寫歌、再一起完成。」

這次錄製曲目之一的〈半個〉是凱翔的創作，先前釋出的 mv 找來長期合作的導演李彥勳操刀，跨越大半個地球拍攝。「〈半個〉其實是一個配樂作品，李彥勳先拍攝 mv 。在還沒有『歌』的情況下，他默默選了一首華語金曲開始 mv 的拍攝，影像剪好之後，我們則是看著畫面完成音樂。」

想知道是採用了哪首華語金曲剪成〈半個〉的 mv 畫面？請觀看以下訪問影片，聽他們親自解謎：

巧的是， CINEMA SESSIONS 在處理音樂與影像的關係，也是類似這樣的邏輯。我們所看到的每首歌曲，導演Alulu會先進行影像的初剪，錄混音師 Andy 再看著影像進行混音的細部調整，最後 Alulu 再完成影像的後製細節。

現在來看看他們在 CINEMA SESSIONS 現場演奏的〈半個〉：

大象體操正積極拓展海外市場。從去年開始，《水底》問世之後，樂團接續展開忙碌的巡迴演出，從亞洲到歐美，他們至今已經走遍數十個城市，一場場的票房與周邊商品都有亮眼的銷售成績。去年，他們參與了在曼谷的 Maho Rasop Festival ，一個泰國新興的大型音樂節，對於當地的樂迷印象深刻，很實際的感受到泰國的音樂場景與包容力。「曼谷的樂迷非常國際化，對於外來的音樂很熱情，喜好反應也很直接。」

那次除了演出，他們還搭船沿岸觀光，去了知名的恰圖恰市集。「那裡真的很狂！」凱婷興奮地笑著說，「我花了超多錢買超多衣服，其實不敢讓他們知道，所以我就想辦法把衣服摺到最小，塞進後背包，就不會被發現增加很多行李。」

+ 7 + 6 + 5

今年對大象體操來說仍是十分忙碌，3月完成北美巡迴演出後，再來4月回到高雄舉辦台灣場，5月 17日也將再次在香港的 Music Zone @ E-Max 進行專場演出。香港的樂迷可在現場感受他們演出的張力了！

大象體操 Elephant Gym - 水底 Underwater Live In Hong Kong

日期： 2019年5月17日（星期五）

時間： 20:00 – 22:30

地點： 九展 Music Zone