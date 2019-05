青年暴動的和平與愛： Teenage Riot 第二張專輯翻玩 粉紅 A 歌曲

香港獨立搖滾七人共同體樂團 Teenage Riot 的第二張專輯《 Mother Father Peace and Love 》橫跨2016年冬天到2019年春天所灌錄而成,唱片封套上由成員 Ling Ling Ling 操刀的鋼筆畫,把取材自古希臘拜占庭時代的六世紀聖像畫《 Icon of the enthroned Virgin and Child with saints and angels 》繪畫成樂隊的七人的插畫。

香港獨立搖滾七人共同體樂團 Teenage Riot 繼2015年的首張專輯《 The Revenge 鳩之報恩》後,他們睽違四年的第二張專輯《 Mother Father Peace and Love 》終告在這個5月面世。而且也等不及其5月25日的專場《 Teenage Riot Peace Concert 青年暴動和平音樂會 》來臨,這張限量生產200張的黑膠唱片,也搶先在5月1日於維港唱片的《維港唱片十五週年聯歡晚會》公開發售,相信不少樂迷已經先聽為快吧。

Teenage Riot : Hood Lam 、 Freakiyo 、 Sabina Wong 、 Ling Ling Ling 、 PorPor Channel 、 Yanyan Pang 和 Samuelccw (相片提供: Teenage Riot )

總覺得 Teenage Riot 是一隊相當神奇的獨立樂隊,七位成員的年齡層跨越了三個不同年代,當中有爸爸、也有少女,這個陣容自2014年起便一直合作無間(期間有成員曾離港working holiday),灌錄了兩張官方專輯出來, PorPor Channel 與 Freakiyo 是多麼水乳交融的男女聲雙主唱。大家都知道在 Teenage Riot 成員的背境上可以找到 22Cats 、 False Alarm 、 Hard Candy 、 Rachel Believes In Me 、 Pony Boy 等樂團名字,到現在 PorPor Channel 的 22Cats 仍繼續運行、 Yanyan 有以她為首的 After-After-Party 、 Sabina 有她的個人演出,但 Teenage Riot 的合作關係那並沒有動搖。

別忘記在《 The Revenge 鳩之報恩》與《 Mother Father Peace and Love 》之間, Teenage Riot 也曾在2017年6月6日釋出過給免費下載的《 Six Songs EP 》(取其六六無窮之意),那是他們灌錄了但又不想放在第二張官方專輯的曲目(他們視之為 B-side 歌)。而《 Mother Father Peace and Love 》是 Teenage Riot 橫跨2016年冬天到2019年春天所灌錄而成。

Teenage Riot第二張專輯《 Mother Father Peace and Love 》的黑膠唱片只生產200張,每張有獨立編號。

《 Mother Father Peace and Love 》的一個亮點,是唱片封套上由成員 Ling Ling Ling 操刀的鋼筆畫。唱片封面 Teenage Riot 七人的插畫,是取材自古希臘拜占庭時代的六世紀聖像畫《 Icon of the enthroned Virgin and Child with saints and angels 》,而封底是為 Teenage Riot 客串的「區氏姊妹合唱團」( My Little Airport 的 Nicole 加上兩位妹妹 Jackie 與 Karena ),則是取材自希臘神話的「命運三女神」壁畫。

《 Mother Father Peace and Love 》跟《 The Revenge 鳩之報恩》相隔了四年,但彼此間仍有著千絲萬縷的關係,從名字上而言,〈 Another Revenge 〉是〈 The Revenge 〉的引伸;上次有〈Eyes (Emo Punk Angry Love Song)〉,今次則有〈 Emo 9 〉。

不厭其煩地說一句: Teenage Riot 是取名自紐約另類搖滾教祖 Sonic Youth 的1988年經典專輯《 Daydream Nation 》內同名歌曲〈 Teen Age Riot 〉。(相片提供: Teenage Riot )

專輯開場曲〈 Another Revenge 〉便是有「區氏姊妹合唱團」獻聲、共有八個場景的戲劇性曲目;專輯最尾的〈 Movement (D海豚去晒邊度呀?) 〉再次可聽到「區氏姊妹合唱團」,歌曲的 mv 是攝於2017年橫洲的第一屆《大樹菠蘿節》,帶出對鄉村土地的關注。

最先釋出的歌曲〈 Laika 〉所說,是1957年登上太空而壯烈犧牲的蘇聯太空狗「萊卡」,歌曲主角是 Laika ,其 mv 主角則是他們的好友 Laiki 「麗琪」。

《 Six Songs EP 》裡向廣州樂隊「你男友係碌葛」( yourboyfriendsucks )一曲〈波蘭首都是上海〉致敬的 acoustic 曲目〈 Guangzhou Girl with a German Heart 〉,現在亦引伸成〈 Coldplay 〉——歌曲本名〈 Whatever You Want Me To Be 〉,但因為歌曲有著 Coldplay 般的節奏而改名為〈 Coldplay 〉。

Teenage Riot 叫人莫名其妙的歌名還有〈 重訪新浪漫 〉,歌曲除了那 synth-pop 式 synth riff 外,基本上尋見不到任何80年代初 new romantic 音樂氣息,在 wah-wah 結他下聽來更接近90年代的 indie-dance / dance-rock ,尾段的廣東話歌詞亦更呈玩味。而此曲是寫於以「新浪漫」字樣燈廂作招睞的 BOUND by Hillywood 開業之前。

今次 Teenage Riot 不但走出了他們的錄音室錄鼓,同時也採用了 Logic Pro 的 drum programming ,如〈 Emo 9 〉和〈 Boisy Nova 〉兩曲可見。

《 Mother Father Peace and Love 》裡的改編歌,是 Teenage Riot 由 Freakiyo 主唱下翻玩了粉紅A來自其2001年首張同名專輯《粉紅A》一曲〈不日公映〉,曲風也由 synth-pop 變成結他主導的 indie-pop。歌曲的流行曲子,那並不比任何80年代 Canto-pop 遜色。

Teenage Riot Peace Concert 青年暴動和平音樂會

日期:2019 年 5 月 25 日 (星期六)

時間: 19:30 - 22:30

地址:MOM Livehouse (英皇道117-121號七海購物中心B39)

