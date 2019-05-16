【 Show 後煙 】 Serrini 的童話世界 ：子民愛乜歌 美指解拆設計

大家認識 Serrini 都是那一首歌？對新碟《 邪童謠 》 的評價？有幾多人不懂讀〈 靜謐神林 〉個謐字？以及《 Serrini 的童話世界 》美術指導解拆演出的視覺設計，show前show後在食煙位遇到好多人。 ( 攝影： Moment Hung )

先重溫 《 Serrini 的童話世界 》 流程圖集：

【 圖集 】Serrini 的童話世界 ：旺角 indie 女皇登基大典

show 前煙：

Charles 、John、Alice、阿周，分別是中山、廣洲、香港三地的樂迷，因大家排頭位才認識。

John ：第一首是〈 油尖旺金毛玲 〉。

Alice ：我也是。

周： 一樣。

男子： 〈 Don’t text him 〉

Alice： 新碟好正 ！

( 你們是怎樣認識？ )

John ： 我們不認識。

Alice ： 在這裡「R水吹」認識。

( 多早來排頭位？ )

John ：四點來。

Alice：我沒想過這麼早來。

(企還是坐位？)

周： 坐位就不會排這麼前。

開場前兩百多人在麥花臣場館外排隊。

Erica 、Maggie 、 阿松 、Henrietta 曾去外地看 Serrini 的演出。

(第一首聽的是？)

Erica ：「蘇菲亞的珍珠波霸」。

Maggie ： 「油尖旺金毛欣 」

阿松 ：〈 油旺金毛玲 〉。

Henrietta ：〈 蘇菲亞的波霸珍珠奶茶 〉。

(新碟如何？)

眾人： 好正

(接受到她突然變黑？)

眾人：她不是突然之間。

Purdy 和 蕭蕭 表示不是情侶，不怕被拍照就會分手的詛咒。

Purdy ，蕭蕭 ：(香港人?) 是！ (你們因為 Serrini 而結識？) 不是喎！(第一首聽的是？) 金毛玲。(新碟如何？)感覺不同，之前簡單些，今次多了電音編曲，複雜了些。 ( 期待什麼會發生？ ) 多些儀式，灑一灑聖水。之前有去過 何韻詩 那個「正在」音樂節看過 Serrini ， GTB那些未看過。

阿魚 最喜愛「靜 x 神林」，〈 靜謐神林 〉有幾多人識讀？

阿魚： 〈 油尖旺金毛玲 〉 開始聽 Serrini ，之外我覺得我好鍾意今隻碟《 邪童謠 》的歌曲，我好佩服她釋放自己邪惡的一面出來，然而又做到。我最喜愛「靜 x 神林」 ，我不懂讀那個字！哈哈！ ( 有沒有睇「權力遊戲」mv？ ) 未有空看，你整的？ (之前有看過？) 上年 musiczone ，今次主要想進去跳舞，上次她有下台摸頭，今次應該較難。

負責和音的 Iris ( iii ) ，她的家人來支持她。

細佬 ： 今日來支持家姐 Iris ，她今天負責和音及彈琴，希望她不會出錯，你在錄音的嗎？更正，她是不會出錯的。

Candy 和 Flora 按照 Serrini 杏色的 dress code 的打扮前來盛會。

Flora ：第一首聽是〈 油尖旺金毛玲 〉

Candy ：我也是。

Flora ：覺得她得意！

Candy ： 不是那些聽完就會忘記的歌。

( 你覺得香港有很多這些歌？ )

Candy ： 對呀！

(最新的專輯有聽？)

Candy：有，最鍾意〈 灰黛 〉

Flora：整張專輯好邪！

Candy：哈哈！好有電影感！

進場有專人噴聖水，面具背後疑似是「健康華」。

show 後煙：

TY 的紋身是在 bubblegum tatto 紋的。

TY ： 第一次看 Serrini ，我覺得好正，有一個這樣鮮明和 bitchy 的人。最喜愛一開頭的部份，她夠大膽。

樂隊 Winter Bagels 來觀賞 Serrini 的演出。

阿杯 (圖左) ： Serrini 很有魅力，今次第二次看她的演出，她比上一次更懂得煽動群眾，講垃圾話。她說什麼都有人叫，那種魅力，我很羨慕。她已經將垃圾話都變成有意義的說話，因為大家對她的崇拜和對她的公信力很強勁。

負責 〈 靜謐神林 〉 mixing 的 MAEL 被 Serrini 摸頭。

MAEL ： 好睇，正呀，好睇！

Wing 只認識 Serrini 的 〈 Don't text him 〉。

Wing ： 我今日聽完，發覺我認識的只有三首歌，記得 〈 Don’t text him 〉。作為一個不太認識她的人，我覺得這件事很好玩，不會悶。

Jonathan 欣賞 Serrini 帶出女性自主的態度。

Jonathan ：不算是忠粉，鍾意她大概一年，然後就追回她的作品，第一次入耳的作品是在朋友的車上聽到〈 Don’t text him 〉，聽到很抽心，覺得很有穿透力，就好奇她是誰？誇張的用 Adele 去形容，香港 Adele 的聲線，接著開始追看她，發覺她個人的神經，真的更加吸引，加上他標榜女性的獨立自主，更令我喜歡他。

她的〈 油尖旺金毛玲 〉，道出風塵女子的辛酸，這種女子也值得被愛的感覺，其實好感動，尤其是最後兩句歌詞，她也有權去愛，但沒有人知道她需要愛。聽了 Seeini 很多歌，覺得她是一個很有思想的女子。開場的那一刻，她有駕馭泥民的女皇姿態，她絕對可以去到更大的舞台，她的態度很值得我們去學習和堅持。

Simon 從 GTB 認識 Serrini 。

Simon ：第一次來看，我認識她是來自 GTB。感覺 Serrini 和GTB 的靈魂是一樣，但表達方式很不同 ( 其實是三個人來的 ) 我私心是喜愛 GTB 。我喜愛開頭的部份，很創新，只有她才可以駕馭，其他人都不能做到這個神緒。新碟未聽。

美術指導 Sukie 欣賞 Serrini 非常努力。

Cheng Hy (工作名) ： 我叫 Sukie ，我負責這次演出的美術指導。這次演出，分開了兩部份，第一部份是《 邪童謠 》， Serrini 話想用文青去騙觀眾入場，所以有這個「 Serrini 的童話世界」的概念，從童趣的角度去做海報。其實當中有彩蛋，你細心看會發現邪惡之處，如那隻尼斯湖水怪吐血，是因為剛剛食完人。如果你看清楚她是有一條豺狼尾巴，一早話你知這個演出不是完全的童話世界。

舞台設計方面，為了要鼓勵媽咪登基，舞台是做了一個典堂的感覺。大概是現代風格，參考了少許 安藤忠雄 《光之教堂》的風格，去了 highlight 的典堂。

影像視覺上，由我和阿 Law 去分擔工作，主力《 邪童謠 》那部份，我做得比較多。每首歌都有一個故事，眾多故事串連整個故事。〈 成為 〉那首歌開始是一個小小的總結，燒毀的樹林如動盪的世界，最後會變白，進入虛無，然後在「靜 x 森林」 (又有人讀不到〈 靜謐神林 〉) 重生。

Serrini 每句對白早已寫好，更練習了很多次，我們一早已收到作準備，其實她非常勤力，我見過最勤力的歌手之一。這個演出的成功，基於她比任何人都努力，她更會參與每個細節，每件道具的細節和設計，她亦很投入去思考， Serrini 不只是將真實面呈現的人，她對每件事都很用心。