【 日本新浪潮 #1 】SLAM DUNK 外湘南的驕傲 Suchmos 橫濱的野望

神奈川湘南地區，曾經有隊令全世界熱血的藍球隊，望著鎌倉高校前海岸的列車軌，各位都會自帶 BGM 〈 君が好きだと叫びたい 〉，但往後世界認知神奈川的聲音，還有 Suchmos 。

這是筆者對於湘南的認知，到處都是 SLAM DUNK 的名場境。 ( 網上圖片 及SLAM DUNK 動畫截圖 )

一班經常出來 chill 的朋友，一起去逛唱片店，既然音樂喜好也相近，不如就組一隊樂隊 Suchmos 。一起玩音樂前，Suchmos 一班兄弟經常在鼓手 OK 的家看 YouTube 和跳舞，共同沉迷在 Jamiroquai 及 D’Angelo 的音樂，研究他們的根源，亦毫不忌諱 Suchmos 的音樂，流著他們的血液。

Suchmos IG影片雜錦，「 friend 到打 band 」 係有根據：

Suchmo （低音結他手HSU、鍵琴手TAIHEI、主音YONCE、結他手TAIKING、鼓手OK、鍵琴手TAIHEI、DJ成員KCEE）

Suchmos 主音 YONCE 所喜愛的專輯，Jamiroquai 《 Travelling without moving 》 和 Maroon 5 《 Songs About Jane 》。

Suchmos 的名字來源偉大的 jazz 音樂人 Louis Armstrong ，他的別名叫做「 Satchmo 」。當時樂隊接了第一場演出，但還未認真想過團名，有日他們在工作室聽到 Satchmo 的歌 ，就因為名字好聽就叫作了「 Suchmos 」，同時要承繼 Louis Armstrong 作為音樂先鋒的精神。

唱到街知巷聞的 〈 STAY TUNE 〉，mv 當中的灰色既科幻的場境，會令人聯想起 Jamiroquai 〈 Virtual Insanity 〉：

其實 Suchmos 主唱 YONCE 台風蠻似 Louis Armstrong (哈哈)：

被形容為 acid jazz 、 hip hop風格的 Suchmos ，這些都只是形容詞，他們做的是當下最感興趣的音樂，亦曾笑言可能會推出 rock n roll 的歌曲，只要隊員想做就會去做，當下能否做好才是重點。

作為起步點， 2015年推出 《 THE BAY 》時，樂隊已有目標要在家鄉的橫濱棒球場 ( Yokohama Stadium) 舉行演出 (像是香港歌手一定要衝紅館) ，還有要食到好的牛扒 (現在發大財，食多少也可！)。到現在 2019 年，橫濱體育館的夢即將於 9月8 成真。

在 2015 年的訪問之中， Suchmos 表示最大的目標是要做 Glastonbury 音樂節的headline。（ SPACE SHOWER NEWS 訪問片段截圖 )

他們下一個要追的就是成為 Glastonbury 音樂節的 headline 和 Jamiroquai 的成員一同演出 ，Suchmos 當時說要賺夠 100 億日元才請得到神人出山，還要先和 Stuart Zender 打好關係，然後去Toby 的工作室，打個電話給 D-Zine ，又要等 Katz 有空，先請他去度假，最後才聯絡 Jay Kay。Suchmos 兄弟的感情真的好好，說垃圾話也可以這樣詳盡。

歷來Suchmos參與過的音樂節，希望他們不斷向上進發吧：

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重溫 Suchmos 來 Clockenflap 時，扭耳仔的專訪：

【專訪】 Suchmos 香港初體驗：在街上遇見樂迷也是會打招呼的！​

上年 2018年 11月，Suchmos 與二萬五千人樂迷稱霸橫濱體育館 ( Yokohama ARENA )，更宣布將於 橫濱棒球場 專場的喜訊：

歷年 Suchmos 的專輯：

2015 年 《 THE BAY 》 ，被 Apple Music 選為 Apple Music Best of 2015 中的最佳新人，以 acid jazz 風格為主調，摩登味的紐約 jazz風的〈YMM〉，以電子鍵琴編曲、充滿未來感的〈 GAGA 〉，以及在〈 S.G.S 〉中你可以聽到像 Kraftwerk 合成器出來的人聲。在夜色之下，前往夜店或玩完回家的步伐和節奏，就是 Suchmos 帶出來的氣氛。

2017 《 The Kids 》，談的主要是慾望，不同的經歷上有甚麼值得追求，訴說著 Suchmos 的經歷，遇到不論開心與否的事。專輯售量更是驚人的成績，當時以 74757 張拿下了 Oricon 周榜第二，雖然過不到第一名的 AKB48，但已確定了 Suchmos 在主流層面上的地位。

2018 《 The Ashtray 》帶出的是我們該如何生活。我們現在經常被社會所拘束，放棄了很多個人的原則和理想，所以我們要做回自己。當中〈 808 〉的mv 專程到香港取景，另外 日本 NHK 世界盃主題曲 〈 VOLT-AGE 〉，更帶他們初次登上「紅白」，大放異彩的一年。

最新的 2019 《 The Anymal 》，名字原於動物 ANIMAL 的發音，因為人也是動物，且形形色色。《 The Anymal 》就是六隻野生動物一起創作，一起嘶吼的概念。整張專輯沒有從前的明快急速的步伐，是想要沉澱下來的感覺，迷幻、 lo - fi 、低迴，重新檢視自我，煩惱著未來的去向。

作品〈 In The Zoo 〉更長達八分鐘，主音 YONCE 在訪問中說過 〈 In The Zoo 〉 是他們運用時間的方法，一般人生活非常忙碌，只要錯過一班車，就會行程大亂，而音樂人就會因靈感到，立即把握當下的情緒埋頭創作，其他東西都不用理會。對於時間和步伐，他們有自己的節奏，花時間在這段八分鐘的創作，是他們覺得很棒的事。

Suchmos 將於6月再度襲港，香港更是亞州巡迴的第一站。 ( 圖片來源： Suchmos tiwtter)

Suchmos 六月二日 再度襲港，主辦 Suchmos 香港站的 NEON LIT MUSIC ，聯合其他本地廠牌HIDDEN AGENDA、 Domiproduction 島米制作以及 The VOID NOIZE 推出合作企劃，持有 Regallily × Helsinki Lambda 門票，可以免費欣賞 Coldrain 、 Buddhistson 、 Gym and Swim、Suchmos、Motorama 、The KVB，其中一場演出，詳情在連結。 Suchmos 因為一齊聽歌買碟睇show而認識，希望大家都可以從中認識到「 friend到打band 」的朋友。