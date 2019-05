Kiri T - IDontBelieveInClosures：跳脫輕鬆地抒發內心脆弱

Kiri T 在美國著名音樂學院伯克利音樂學院( Berklee College of Music )畢業,遊走於紐約與香港的音樂圈,她所編寫、製作的音樂得到不少音樂人支持,當年的〈 I'm Not Here 〉及〈 Rearview Mirror 〉更令到更多樂迷注意到 Kiri T 的名字,她的音樂揉合動聽撩人的歌聲及細膩的歌詞,將 electronic music 及 R&B 的特性完美結合。這些年大家在不少 live shows、音樂節看過她作演出嘉賓後,終在今年迎來首張個人專輯《 Golden Kiri 》了,在此,先和 Kiri T 談談最新的單曲〈 IDontBelieveInClosures 〉。

由〈 Rearview Mirror 〉到今次的〈 IDontBelieveInClosures 〉,妳覺得自己有了甚麼轉變呢?(除了頭髮變了金色外(笑))

Kiri T:我覺得在歌詞上有很大轉變,之前的〈 Rearview Mirror 〉都是一些比喻式的句子,很 subtle,但現在是直接了很多。〈 IDontBelieveInClosures 〉可以看成我和一個人直接對話時會說的東西,很赤裸地表達出來。

可以分享一下和 HIRSK 與 Daniel 的歌曲製作過程嗎?而 Kiri 的演繹方法、唱腔也有點點不同,想知道為何會有這一個取向?

Kiri T:HIRSK 和我是多年朋友和同學了,我在之前的搶耳音樂會上也已和他演出過;今次的〈 IDontBelieveInClosures 〉則是我首次和 Daniel 合作,Daniel 其實是我師弟來,都是在伯克利音樂學院( Berklee College of Music )畢業。我和 Daniel 分享 〈 IDontBelieveInClosures 〉的靈感時說是想對一些無疾而終的感情不用太執著,想用一種輕快點、滿不在乎的方式去演繹,他就在錄音室去教我如何去唱得 groovy 一點。今次最大分別是我的唱腔,因為以前都是唱得比較 dark 一點、嚴肅一點;在完成了 〈 IDontBelieveInClosures 〉後,我自己對唱歌、演繹方式也有種新的體會。

〈 IDontBelieveInClosures 〉的 demo 原本都是比較感性點( sensitive )、脆弱點的( vulnerable )。不過 HIRSK 與 Daniel 提議歌曲用 groovy、R&B 的元素,甚至點點的 hip hop 風格去呈現這首歌曲,出來的效果很跳脫,也同時保留到那份脆弱的感覺,我覺得很適合這首歌的味道。我很滿意這首歌。

MV 很色彩鮮艷,因為之前見到的 Kiri T 都不是這樣:如〈 Rearview Mirror 〉和〈 I’m Not Here 〉都是比較沉色一點呢。

Kiri T:想配合今次歌的跳脫主題,你會看到我在一間房/屋內,其實就是想配到我的歌詞上:

I never liked to deal with dollars

Money ain’t everything

Green money does give yo things like

Power

Like a shelter

I never liked you I just needed a roof