Kiri T - IDontBelieveInClosures：跳脫輕鬆地抒發內心脆弱

由更早些時候為不同香港主流歌手填詞、作曲，或翻唱不同經典歌曲上載到 YouTube 上，到 2017 年推出〈 Rearview Mirror 〉、一年後在 Clockenflap 音樂節演出，再到今年終推出首張個人專輯《 Golden Kiri 》的 Kiri T，過去這些年有著怎樣的成長故事？Kiri T 在這裡說說她的新歌，也說說她的音樂歷程。

Kiri T 在美國著名音樂學院伯克利音樂學院（ Berklee College of Music ）畢業，遊走於紐約與香港的音樂圈，她所編寫、製作的音樂得到不少音樂人支持，當年的〈 I'm Not Here 〉及〈 Rearview Mirror 〉更令到更多樂迷注意到 Kiri T 的名字，她的音樂揉合動聽撩人的歌聲及細膩的歌詞，將 electronic music 及 R＆B 的特性完美結合。這些年大家在不少 live shows、音樂節看過她作演出嘉賓後，終在今年迎來首張個人專輯《 Golden Kiri 》了，在此，先和 Kiri T 談談最新的單曲〈 IDontBelieveInClosures 〉。

由〈 Rearview Mirror 〉到今次的〈 IDontBelieveInClosures 〉，妳覺得自己有了甚麼轉變呢？（除了頭髮變了金色外（笑））

Kiri T：我覺得在歌詞上有很大轉變，之前的〈 Rearview Mirror 〉都是一些比喻式的句子，很 subtle，但現在是直接了很多。〈 IDontBelieveInClosures 〉可以看成我和一個人直接對話時會說的東西，很赤裸地表達出來。

可以分享一下和 HIRSK 與 Daniel 的歌曲製作過程嗎？而 Kiri 的演繹方法、唱腔也有點點不同，想知道為何會有這一個取向？

Kiri T：HIRSK 和我是多年朋友和同學了，我在之前的搶耳音樂會上也已和他演出過；今次的〈 IDontBelieveInClosures 〉則是我首次和 Daniel 合作，Daniel 其實是我師弟來，都是在伯克利音樂學院（ Berklee College of Music ）畢業。我和 Daniel 分享 〈 IDontBelieveInClosures 〉的靈感時說是想對一些無疾而終的感情不用太執著，想用一種輕快點、滿不在乎的方式去演繹，他就在錄音室去教我如何去唱得 groovy 一點。今次最大分別是我的唱腔，因為以前都是唱得比較 dark 一點、嚴肅一點；在完成了 〈 IDontBelieveInClosures 〉後，我自己對唱歌、演繹方式也有種新的體會。

〈 IDontBelieveInClosures 〉的 demo 原本都是比較感性點（ sensitive ）、脆弱點的（ vulnerable ）。不過 HIRSK 與 Daniel 提議歌曲用 groovy、R&B 的元素，甚至點點的 hip hop 風格去呈現這首歌曲，出來的效果很跳脫，也同時保留到那份脆弱的感覺，我覺得很適合這首歌的味道。我很滿意這首歌。

MV 很色彩鮮艷，因為之前見到的 Kiri T 都不是這樣：如〈 Rearview Mirror 〉和〈 I’m Not Here 〉都是比較沉色一點呢。

Kiri T：想配合今次歌的跳脫主題，你會看到我在一間房/屋內，其實就是想配到我的歌詞上：

I never liked to deal with dollars Money ain’t everything Green money does give yo things like Power Like a shelter I never liked you I just needed a roof

就是說金錢非萬能但沒錢萬萬不能。所以 mv 主要想說心入面想有依靠、想有安全感；如每個現代人想要的物質、現實的東西，但其實到最後最想要的都是心靈上的安全感，所以你會看到房/屋內的東西是不停地轉變，由很多不同物件，變到最後只有一座石山。

有一幕我坐在石山旁邊，這個石是寓意我所有的情緒包袱（ emotional baggage ）都收納在這一石山中。mv 內其實在很多暗喻的畫面，希望樂迷能慢慢去發現。

SOPHY x Kiri T - In Between ：理智與情緒的角力

Kiri T - Roll Deep in the Feels ：創作人的混沌思維

Kiri T- Rearview Mirror