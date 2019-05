【糧尾】 五月尾六月頭 你要留返錢睇的日、泰、美、華演出

月頭月尾,無論睇show同搞show都好容易失預算,日本emo、泰國city pop、陀地trap、美洲DJ 這個五六月份轉變時來港,一齊將銀紙當水洗吧!

Hidden Agenda Presents: Buddhistson - Live in Hong Kong - 5月31日 (六) , MOM Livehouse

什麼都不要說,先聽這首歌:

十年前還有「 emo 仔 」存在的歲月,日本獨立樂隊 BUDDHISTSON 將 post-rock 加上 emo ,成了這首永恆經典 〈 WISELY AND SLOW 〉。從 1999 年在千葉縣成立,BUDDHISTSON 的主音 Takuya Shima 充滿溫度的高亢嗓音,編由更令人聯想起丹麥的 Mew 。 BUDDHISTSON 和香港的緣份,曾兩次來港演出,其中一次更擔任了 toe 的嘉賓,BUDDHISTSON 還跟香港樂隊 Whence He Came 合作推出唱片《This Is Where We Rise》,和香港的緣份甚遠。如果 emo 是一份執著感情的爆發, 一首 〈 WISELY AND SLOW 〉 ,足以令人很想去看 live 。

The Private Sessions /// LAO & NICK HOOK in HK - 5月31日 (五), TTN

TTN 最近在場內分割了一個叫 AMP 的區域,用作小型展覽及派對式的演出之用, chill 味較重,而且票價亦相對宜人 ( 不用上內地睇show 了)。

由舉辦電音與小型派對演出為主的 Triple Happiness Club ,帶來 Lao / NAAFI ( 墨西哥 )、 Nick Hook( 紐約 )和 火炭麗琪( 香港 )三位 DJ 演出。 NAAFI 和 Nick Hook 在電子音樂界享負盛名,曾為 rapper 21 Savage 、 Hudson Mohawke 、 Gaika 及 Nike 、Smirnoff 眾多品牌製作音樂 。

Gym and Swim East Asia Tour 2019: Hong Kong - 6月1日 (六) , TTN

Gym and Swim 專輯《 seasick 》曾致敬著名的日本 AV 場境。

泰國樂隊成為近年 indie 樂迷的新寵選擇,相對無憂的氣候,滲入了泰國的音樂,代表著黃昏的 city pop 音樂,在泰國indie大團 Gym and Swim 的演奏之下,多了種海浪的味道,當然 Gym and Swim 爆紅是因為當年《SeaSick》的 CD 封面將著名 AV 拍擾的泳池場境,變成了插圖,望著那些池水,隔著螢幕都聞到一種......玩味。

Gym and Swim 新歌更與台灣名團 落日飛車 合作, 將會收錄在新 EP 《 Amazing PingPong Show 》 之中,合成器與色士風的共舞,足夠讓你立即脫下褲子......換上沙灘褲。在這個潮濕的日子, Gym and Swin 將於 6月1日在 TTN 演出,暖場樂隊是電子風的 Foster Studio 。

舊文重溫:Gym And Swim - Sunrise:泰國熱帶都市city pop

真trap認證 - 6月1日 (六) ,細場

最近經常講要谷 hip hop 上大台,如何衝擊主流,又或者主流求求其其跟風玩 hip hop ...... 以前因為場地 XXX 結業,這類「陀地」味濃,地方細細人多多的 hip hop 派對,像失去了個眾腳地。有見及此,屬於全球華人界別的 hip hop 音樂人 大埔奶其 從多倫多回港,與一眾嶄露頭角的 rapper ,在 細場 舉行「私人」 trap 派對,奶其話:「保證全部好高!無『7』頭!」。班細唔玩 facebook ,上 IG @realtrapcertified 會多些詳情。