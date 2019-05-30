Science Noodle - Autumn Sound : remix 變「秋天的動畫」

去年十月正式組成的 Science Noodles ，短時間內經歷了推出 EP 作品《 Soothe Me 》、由洪申豪作發行、為日本樂隊 Tendre 暖場等階段，剛過去的週末又再次遠赴台北，和女主唱晴子合體於浪人祭音樂節演出。而在樂隊出發前，發表了由唱作樂手 Hydra Lam 重新混音的〈 Autumn Sound 〉，加上本地動畫師 Sally Tsoi 製作的動畫 MV 。

Science Noodles 是透過社交軟件 Tinder 結緣的香港少男（啊悅）和台灣少女（晴子）於2018年底組成的 indie pop 樂隊，由成團到推出 EP 作品《 Soothe Me 》只用上不到兩個月的時間，兵貴神速，又是自行錄音和後製，當時難免有各種技術限制。其中尾曲〈 Autumn Sound 〉是少數以女主音晴子獨唱的作品，夢囈式的自言自語似在傾訴少女心事，其意境引起了動畫師 Sally Tsoi 的共鳴並為之製作 mv ，而當初把 Science Noodles 推介給 Sally 的 Hydra Lam 本身也有音樂製作的根底，因此牽連出一個重新混音的版本。

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這個 mv 其實尚有一層奧妙，〈 Autumn Sound 〉是當時年僅18歲的女主唱晴子（現芳年十九）首次嘗試寫歌的成品，讓這次「作曲 x 混音 x 動畫」的合作成為了三位兩地少女的交流，無怪成品無論在音色、旋律和視覺上都有彌漫少女獨有的奇幻心境。在與晴子的訪談中，她談及了〈 Autumn Sound 〉的創作因由，也分享了與外國人組樂隊的感想。

剛過去的浪人祭音樂節於台灣北海淨灘舉行，與甜約翰、美秀集團、VOOID、魏如宣及晨曦光廊等單位共演，作為唯一外地樂隊的 Science Noodles 則被安排於早前訪港的「脆弱少女組」壓軸前演出。(圖片來源：浪人祭 Vagabond Festival )

（M：靖詒，晴：晴子）

M：歌名叫〈 Autumn Sound 〉，從 Science Noodles 的組成時間推算，這是你和阿悅兩人時期的創作嗎？大約花了多少時間？

晴：沒記錯的話應該是兩人時期的創作。當時是突然想自己來作一首歌，只錄了 vocal，其他聲音都是在電腦裡面 MIDI 做的，沒有做很久，大概幾個小時而已。

M：喜歡用的樂器是？

晴：結他和鍵盤。

M：作為如此早期的一首錄音作品，不難想像在進行混音時會遇到很多技術困難；聽過 Hydra 的 remix 後我覺得她在沒有大改動的情況下，把曲子表現得更加完整了，你覺得這個版本有更接近自己當初的構想嗎？

晴：有，身為剛開始進行創作不久的初學者，技術上我還有很多要學習的部分，remix 的部分很感謝 Hydra 這次的幫忙。

M：Sally 以她對這首歌的印象為靈感製作動畫，據她所說是關於一段自我對話療傷的經歷，當中的畫面與你寫歌時內心所想的接近嗎？

晴：沒錯，〈 Autumn Sound 〉是在秋天作成的，正是冷熱交替的季節，當時寫歌的心境也是一個情感轉換的交界點，用歌來抒發過多的情緒，也能說是自我療傷的過程。

畫面裡最喜歡的是最後兩個人合體變成一朵花的片段，非常美。

觀看配上動畫的〈 Autumn Sound 〉 remix 版 mv ：

M：昨天在浪人祭的演出感覺如何？我從很有限的影片和相片看你過去的演出片段，給人感覺都蠻自在的，實際上你還習慣這個演出者的身份嗎？

晴：這次浪人祭的演出其實是我最自在的一次！先前有過幾次演出經驗，其實都非常緊張，尤其是今年3月30人30曲自己表演的時候，緊張到腳都在抖。目前還在慢慢適應和試著享受舞台，希望以後能有更自然更好的表現。

M：身邊朋輩對於你和一班香港人夾band有什麼反應？

晴：大家都有很多疑問，哈哈哈。最常被問怎麼會認識到外國人還組了團，再來就是這樣怎麼創作和練團的問題。

M：有喜歡哪些香港樂團嗎？

晴：The Yours！是剛認識的時候阿悅推薦我聽的，每一首歌都非常非常喜歡。