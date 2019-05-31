從沉溺中結疤再發芽，本地少女動畫師借 MV 與崩潰時代對話自癒

由港台兩地成員組成的 Science Noodles 日前發表了歌曲〈 Autumn Sound 〉的重新混音版本，負責操刀的 Hydra Lam 除了讓歌曲變得更加立體，亦為樂隊牽線本地動畫師 Sally Tsoi，促成一個充滿少女幻想況味的粉色系 mv ，而這次影像與音樂的結合，其實背後蘊藏了兩個女孩的隔空情緒交流。我採訪了這 mv 的動畫師 Sally ，了解這位視覺師的創作動機、靈感和構思過程。 撰文：程若真

打從 Michael Jackson 那首〈 Thriller 〉劃時代的 MV 以後，欣賞音樂錄像已經成為樂迷接觸音樂時不可或缺的環節。一個好的 MV 能夠從視覺引導聽眾體會到歌曲更深層、或另一個面向的情緒 ——— 就拿〈 Thriller 〉做例子，誰會想到那個 MV 能成為一整代人的童年惡夢呢...... 如今 vaporwave 和 trap 等注重氣勢和 lo-fi 美學的音樂類型進入主流文化口味，各種以廉價特效堆砌的畫面大行其道，過往著重故事性的表達手法似乎已經過氣。

對比之下，由 Sally Tsoi 為〈 Autumn Sound 〉製作的動畫 MV 透個角色形體捕捉了少女的心思和習性，又透過不同場境轉換和意像作隱喻（如長出花草的傷口、海水與酒杯），去傳達原曲中「自我對話」和「療癒」的情緒。與 Hydra Lam 的混音一樣，Sally 種種細膩的心思成功為〈 Autumn Sound 〉添加另一種面相，為歌曲形成了更深刻的印象，我們不妨說 Sally 製作了一個好的 MV 。在與她的訪談中，我們了解這位視覺師的創作動機、靈感和構思過程。

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（J：程若真，S：Sally Tsoi）

J：起初是如何接觸到 Science Noodles 的音樂呢？

S：起初是想尋找本地音樂來嘗試創作動畫 mv，其中一位作曲朋友 Hydra 推薦了幾首 Science Noodles 的歌。聽著聽著便對這樂隊產生興趣。之後搜尋他們之前的作品，並加深了認識。

J：看到你自己的動畫也不時需要找人提供配樂，平素與作曲人溝通會有什麼重點？

S：老實說跟我合作的作曲人都可能會覺得難溝通，哈哈！自己對音樂認知不太多，會偏向重視讓作曲人明白配樂想帶動觀眾甚麼情緒，其餘的會讓他們自由發揮。可能也會給動畫前期的 mood board 和 concept art 之類給他們參考 ，嘗試用畫面去傳達。合作過的作曲人通常有自己獨特的想法，這也會刺激到自己有新的演繹。

J：今次是否第一次製作 mv 嗎？先有音樂再有影像的創作方式對你來說分別大嗎？

S：這是第一次製作 mv ！先有音樂再有影像去創作這形式很新鮮，也跟以往創作思維有很大分別。以前先創作影像的作品都是以故事優先，會執著於劇本編寫；而先有了音樂，就能聽著旋律浮現出很多幻想，十分輕鬆自在。也會先重視畫面與節奏配合，再慢慢發展一個小故事。

J：以「音樂」和「影像」的結合，在你心目中有哪些經典的例子？

S：本地有麥兜、 My Little Airport 和黃炳的《獅子胯下》。中村佳穗和 Rudo Company 的 mv 也是令我想作出新嘗試的契機。

動畫師 Sally Tsoi 經由曾為自己影像作品提供配樂的朋友而接觸到樂隊 Science Noodles 的音樂，並選擇了其中一首〈 Autumn Sounds 〉作為首次 MV 製作的嘗試。（圖片來源：受訪者提供）

J： mv 中由各自準備，到出門離開城市前往郊外的過程中，左面框架中的短髮女孩都顯得比較傷感，而右面長髮那位則很悠然自得，這個S：對比是來自你內心的故事，抑或是從〈 Autumn Sound 〉中得到的靈感？

這故事是兩者的結合：從〈 Autumn Sound 〉中得到靈感和來自我内心的故事。當初聽到〈 Autumn Sound 〉後便覺得這是主唱跟自己對話的歌曲，碰巧自己當時也有很大的成長轉變，因此很快便有靈感。最後演變成這個故事 —— 兩個女生看似生於平行時空，擁有不同的經歷與感受；然而都是同一個人，只是她們活在不同成長階段。不過對我來說，左邊的女生生活得更悠然自在（笑）。

J：短髮女孩身上先是長出了眼睛，留下傷口，又長出了花，不知為何讓我聯想到濕疹的煩惱；背後其實是一個怎樣的故事？

S：眼利！短髮女孩是前段日子患上皮膚病的自己。當時我無論看多少次醫生吃多少藥也不能根治，也無法確實找出病因。那段時間很崩潰，很多食物也不能吃，也消瘦了很多。不過漸漸換了心態，放慢了腳步，也改變了生活習慣，才發現原來自己一直忘記了呼吸。這就好像 mv 中，瘡疤裡生出花一樣 ———— 最後缺口裡還是會結出美麗的果實。

J：結局我可以理解為兩個受傷的人相遇相知，互相接納，無痛一身輕 free as a bird 嗎？

S：再準確些來說是一個受傷的人擁抱自己，接納不同階段不完美的自己，才會無痛一身輕。

J：初聽〈 Autumn Sound 〉時能感受到它的情緒嗎？

S：很神奇，第一次聽就能感受到這首歌的情緒，也能完全代入歌中。是 Science Noodles 歌曲中最能引起我共嗚及興趣的一首。

J：你會如何形容 Science Noodles 的音樂？

S：空氣感和催眠！還有值得你花時間一聽的音樂。

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