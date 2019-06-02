【告急】 Suchmos 突然辭演！主辦面臨財政巨壓 indie圈共演救亡

Suchmos 聲稱因 bass 手 HSU 突發入院，於6月1日中午單方面宣布取消 6月2日香港站及其後亞洲巡迴。香港主辨方 TTN 阿和 及 Neon Lit Music 因演出突然被取消，要面對場租、酒店及樂隊特別要求租賃的器材等巨額損失。香港獨立音樂單位，紛紛撐場共演，同日同場舉行突發音樂節！

不足 12 小時，indie圈合力下找到共演樂隊，更極速製作了海報。

在辭演消息公布後，由於 Suchmos 在演出前一天才突然公布辭演，場地 Musiczone 亦拒絕退款或延期 ，主辦方及眾多音樂搞手立即於社交媒體，商討如何救亡 。不足 12 小時後， indie 各界人士出力，集結十隊本地樂隊共演，於 6月2日 舉行突發的《 Show Must Go on 求其義賣音樂會 》，除了義演的單位，主辦方還在召集其他藝術家及音樂人，於 Music Zone 義賣自己作品。

演出單位包括： Serrini 、 話梅鹿 - Prune Deer 、 MUKZI 木子 & The Island 、 Twisterella* 、 The Ancient Mental 、 K'scope / 萬花筒 、 Sugar Bro HK 、 stereo is the answer 、 Unto The Dawn 、 DeepInside ......

希望幫補主辦單位 TTN音樂場地 阿和 及 Neon Lit Music ，籌務資金解燃眉之急，可見香港獨立音圈的情義所在！各位未能欣賞到 Suchmos 的觀眾，及希望本地有更多精彩演出的樂迷，明天也要多多支持。若主辦方因被取消演出負巨債而倒閉，最終損失都是我們樂迷，共勉之。

《 「Show Must Go On」求其義賣音樂會 》

6月2日 7-11 pm

地點：Music Zone

共演單位：

Serrini

話梅鹿 - Prune Deer

MUKZI 木子 & The Island

Twisterella*

The Ancient Mental

K'scope / 萬花筒

Sugar Bro HK

stereo is the answer

Unto The Dawn

DeepInside

活動詳情及購票