【六四三十】回憶有罪？達明一派紀念六四30年再走在一起獻上新歌

達明一派的劉以達和黃耀明二人，夥拍填詞人林夕，為「六四30周年」獻上新歌〈回憶有罪〉道出六四悼念遭噤聲，有朝一日點起燭光的集會紀念活動將會被視為有罪。

達明一派繼回應「六四事件」的1990年專輯《神經》之後，劉以達與黃耀明二人夥拍填詞人林夕，為「六四30年」獻上新歌〈回憶有罪〉。而當年曾帶來過「六四歌曲」的香港音樂人，除了黑鳥的郭達年之外，達明一派就是另一個在日後再次創作有關六四曲目的名字。

一首黯然哀傷慘白的 downtempo 電幻曲風作品，〈回憶有罪〉道出六四悼念遭噤聲，30年來我們風雨不改地點起燭光的集會紀念活動有朝一日會被視為有罪，再引伸到2014年雨傘革命。

曲中以電子合成器彈奏出的嗩吶聲與古箏琴音，正是遙遙地呼喚著昔日的〈天問〉，但不同從前驚濤駭浪的嗩吶主奏怒嚎，那嗩吶獨奏換來是一份淡淡然；曲中略過的工業/金屬聲敲擊聲響，就好比坦克車擦身而過或槍聲。

歌曲的 mv 先看到在網絡審查下未能登入「8964」檔案、出現「 ERROR 404 」的情況。然後進入深層網路，以冷冷的電腦圖像呈現出坦克車與隻身阻擋解放軍坦克車隊的北京市民王維林；再換上血紅色的畫面來呈現天安門廣場的單車與子彈橫飛；最後是讓廣場上的遍地燭光深入土壤，衍生出黃傘符號。

舊日或問天 怎允許摧毀信念

浩蕩像為了 被懷念

現在別問他 可有膽公開紀念

被現實騎劫 怎怨天

如燭光都有罪 將暗黑多幾十年

如傷疤都有靈 未變臉

回憶即使有罪 真相怎麼敢無言

歷史假使有人 定被發現

現在若問他 可悔當天走太前

道路腐壞了 不敢涉險

現在若問我 怎會這麼想紀念

烈焰幻滅過 總有煙

如燭光都有罪 將暗黑多幾十年

如傷疤都有靈 未變臉

回憶即使有罪 真相怎麼敢無言

歷史假使有人 定被發現

皇天不必答辯 只怕蒼生肯忘言

后土不知冷熱 生滅無念

歷史只懂向前 輾轉反側三十年

如今滄桑少年 莫問蒼天

若舉傘 為誰命運祭奠

廣場上 這麼多告別

莫須有 是誰造就壯烈

願廣場上 聲音不會滅

兩年前，扭耳仔寫過的一篇《六四28 - 你知道該聽什麼》歌單。（網上截圖)

編按：兩年前，六四28周年的時候，扭耳仔曾出過一篇《六四28 - 你知道該聽什麼》的歌單，如今，當中有不少曲目已被下架，希望香港人好好珍惜及爭取目前還有的自由，繼續燃亮燭光。

相關文章：

關於喬治歐威爾《一九八四》： David Bowie 的末世預言警號

【選擇性失聰】關於黃耀明所說的「百無禁忌」：愈禁愈有聲