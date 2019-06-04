【64禁歌】 黃衍仁 - 媽媽你沒有過錯 ： 如只著眼現在就沒法對抗

早前 黃衍仁 在內地音樂平台 網易雲 上載〈 媽媽你沒有過錯 〉，被指作品含情色、暴力、不良意識的內容，網站將他其他作品也全數下架。在社運圈子遊走的 黃衍仁 ，八年前啟發自夏韶聲的〈 媽媽我沒有做錯 〉，而寫下一首關於 六四與成長的歌曲。在過去幾年的群眾運動，都塵埃落定下，黃衍仁 如何反思？如何前進？

八年前寫〈 媽媽你沒有過錯 〉的時候，在思考什麼？當時香港的政治環境是怎樣？

黃衍仁：對於八年前的記憶有些模糊，當時是因為 夏韶聲 〈 媽媽我沒有做錯 〉這首歌，啟發了我寫 〈 媽媽你沒有過錯 〉，因為當年六四的參加者，大多數都已為人父母，人長大了思想亦有所不同。

黃衍仁 ： 2011 年那時，印象中六四未加入其他的政治議題 ，純粹地去悼念六四。我自己的個人經歷是沒有去過 支聯會 的燭光晚會。由我最初開始接觸社會運動和了解六四，都是接觸「八樓」的人及不同朋友去討論，去不同的地方，做不同的事去紀念。那時候，我不是很接受支聯會集會那種模式，可能是有種代溝。

【圖集】快門打擾了 黃衍仁「人皆有 __」飛蛾光顧專輯發佈音樂會

黃衍仁 - 苦行

黃衍仁 - 裝睡的人 & 逆瞄

很明顯地，篡改歷史在香港已經出現了！ 黃衍仁

如果下一代要去接觸六四，不去大型集會，他們第一步要去做什麼？

黃衍仁 ： 中小學生接觸得最多，可能是我們這種大人，在學校在家中，其實如果我們大人自己不去弄清事實，然後和他們討論的話，將責任交給政府和教科書，從新聞可見是一件多恐怖和危險的事。教科書可直接刪減資料，當然年青人可以上網看六四，但網上這麼多東西，為何要看六四？

很明顯地，篡改歷史在香港已經出現了，在這裡生活的人，無論親戚、老師、家長，都要將這件事，當作對小朋友成長及人生很重要的事，去講解出來。

現在 〈 媽媽你沒有過錯 〉 的版本和八年前版本的分別？ 891930 號碼代表？

黃衍仁 ： 891930 那個號碼很直接，1989 年和 2019 年過了 30年。我覺得今年是時候，重新思考這首歌曲，因為寫好的時候是沒有放進專輯，可能我覺得寫得不夠好。然後，我嘗試去回想那些結他的 chord ，發覺我忘記了那份譜，所以我接近是重新寫過~~差不多的 key ，重新寫過，就當重新思考整件事。

講到重新思考，在這個時間點中，過去幾年的群眾運動，在當下都得到一個裁決及總結，運動的領袖亦暫時退下來。我們該如何反思再繼續前進？

如果只斟酌現在，覺得共產黨可以壓倒一切，我們就沒話可說。 黃衍仁

對於我來說，我們這個城市的經歷放在整個歷史之中，有些東西我們不能認同，去做反抗的時候，怎樣去得到更多的認同？令到這個反抗更恆久？

我覺得要重溫歷史上出現過和你想法相同的人，他經歷了什麼，之後有什麼後果，一時的失敗或者監禁或者有人身亡，之後發生的什麼事？他之後在思考什麼？

很多很多的因果需要去了解，不是只覺得某一點上這個運動好厲害，完了就沒有。其實所有因果背後，有很多不是領袖的人，貢獻了很多能量，即時可能未見到效果的東西，如果到了另一個城市、時空、五年十年之後，甚至更久之後呢？我覺得這是我們的力量來源，如果只斟酌現在，覺得共產黨可以壓倒一切，我們就沒話可說。

如果發生在整個人類歷史之中，不只是在香港，不只是在中國，在整個人類的鬥爭史，從來都是困難，都是很多恐怖的事要去面對。 黃衍仁

如果發生在整個人類歷史之中，不只是在香港，不只是在中國，在整個人類的鬥爭史，從來都是困難，都是很多恐怖的事要去面對。不要收細自己的身份，不要收窄在中國人的身份，這是我現在學習去做，如果大家開始去做的話，我們能從中拿到力量。

內地音樂平台 網易雲 將黃衍仁全數歌曲下架。 ( 圖片來源： 黃衍行 facebook專頁 )

網易雲將你全數的作品下架，你覺得那個觸發點在？

黃衍仁 ： 應該是因為我上載了〈媽媽你沒有過錯〉，之前上載專輯《 飛蛾光顧 》及〈 絕望是一種福音 〉大半年後都沒有事發生。到我上載這首歌時，我很傻地也放歌詞上去。

歌名有 891930 ？

黃衍仁 ： 沒有，可能歌名令他們聯想起 夏韶聲 〈 媽媽我沒有做錯 〉，而他們又看到相關的故事。(他們真的很認真看過歌詞？) 因為歌詞中沒有直接講六四，他們應該有認事的看過一次，哈哈！(可能從中你已經影響了一個！) 可能會吧！

幾日後，他們傳訊息給我說歌曲泛及 色情低俗、宣揚暴力、教唆犯罪、違背社會公德等，所以我整個賬號就沒有了。(有上訴機制？) 我現在沒有在想，六四這幾天，他們都很敏感，過了之後才處理。

未經授權上載 黃衍仁 作品的 蝦米音樂 ，全數歌曲沒有被下架。(網站截圖)

黃衍仁 ： 有一個很怪的現象，你知道「蝦米音樂」？蝦米音樂 在我沒授權之下，兩張專輯 《 飛蛾光顧 》和《 逆風吐痰 》，全部都放了上去，全部都沒有下架，解釋不到。

你可以試下放上 bilibili ，他們連扭耳仔最敏感的訪問也有！

黃衍仁 ： 好的，我會考慮一下！怎樣上載上去？我也見過自己一兩首歌在那邊。

扭耳仔談及六四的訪問，被盜片上載至內地視頻網站 bilibili ，但竟然沒有被下架。 (網站截圖)

六四你會去哪裡？

六四我可能去銅鑼灣，不知會否入去維園，但會在附近出現。