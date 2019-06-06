【端午節】龍舟鼓怎樣打？資深搖滾鼓手 黃偉勳 同你拆解！

夾過無數樂隊，在各大型音樂會亦會見到他打鼓！ SENSI LION 前鼓手、大頭佛鼓手 ，阿勳 早幾年開始接觸龍舟運動，隊友見他打開鼓，自然成為了龍舟鼓手。打龍舟鼓有好多學問，原來打鼓邊會被DQ，仲有口令要跟！一齊跟阿勳學打龍舟鼓

最初是怎樣接觸龍舟運動？

阿勳： 起初是因為一些飲酒的朋友介紹，他們已經有有幾年划龍舟的經驗，他們便問我有沒有興趣，我便一口答應了。他們更開玩笑說：「你本身打開鼓，不如你上去打(龍舟鼓)！」

因為龍舟鼓手，本身體重一定要輕，而且節奏不可以錯，我達到了這個標準。打龍舟鼓，一定要先學划，你一定要知那個速度是什麼 flow。太快就會過人體極限，他們會划到死！第一年參與時，我同時學划和打鼓，最終因他們沒有鼓手，由我上去打。

阿勳做龍舟鼓手之前，必先要學識做扒手，了解當中的節奏。 ( 圖片來源：受訪者提供 )

怎樣去理解龍舟鼓的節奏？ 有一個 bpm 的嗎？

阿勳 ： 其實整段過程有快慢，不是同一個 bpm 去到尾，由其是開始的部份，每一隊都有不同做法。開始時是最關鍵，像汽車起動一到三檔的過程。

例如我們的隊伍的模式之前是 三漿、五漿、十五漿，你打落鼓的手勢，應該要與落漿同步，鼓聲亦稍為慢少少，所以領導整隊的人不只是鼓手，是頭三排的扒手，他們是相對較好的選手，六個人之間要有強烈默契，基本上鼓手就是和他們夾。( 像鼓手與主音的關係？) 很難形容是怎樣。

阿勳 參加是赤柱的中龍賽事。 ( 圖片來源：受訪者提供 )

落鼓的速度大約 70 bpm ，是會加快，但太快又會無力。 阿勳

阿勳 ： 落鼓的節奏其實好慢，你要想像落漿無可能那樣快，提漿落漿整個動作分四部份，一是推出去、二是插漿、三是拉、四就是提漿，落鼓的速度大約 70 bpm ，是會加快，但太快又會無力， bpm 變化在 68 至 75 之間。其實要看經驗，所以大家要練默契練很久，練到我提起鼓棍，與他們提起漿的時間同步。

提漿是要完全提起，離開水面，扒手的手會完全伸直，完完全全就是鼓手提起鼓棍那一下。很多鼓手都會將手提到很高，因為要讓所有隊員看見。整個動作不只是聲音那樣簡單。

如果用玩搖滾音樂的節奏去打，扒手應該會死掉：

平時打鼓， bass 手望著你的時候，可能是因為好好feel，但划龍舟時，隊友望住你，就應該是出了事！ 鼓手阿勳

阿勳： 三漿、五漿、十五漿，頭三漿是勁慢，不過要去到最大力，才起到步。五漿就開始加速，十五漿是最快速度，整個比賽最痴線的一段，不過現在我們改為了五漿、十漿、十漿，最初的五漿力度要大到臀部離開位，之後兩部份十漿是快一些。過了起步之後，就會用「 ready-and-reach 」的節奏，就是最後 80 漿會用到，三個字的讀音，就是三下漿的速度。

有些特別情況，例如「 power call 」，當靠近對手要過 他們頭時，就會叫「 power up」，那十多漿會比平常大力和快一些。還有鼓手見到落漿不齊整時，或者力度不一時，會大叫「 timing 」，重整節奏。

以下是一段台灣龍舟競技的鼓手主觀鏡頭，他們的口號叫法是頭五漿為一組，以後十漿為一組：

阿勳：除了前排的幾個，第四排之後的扒手很難聽到鼓聲，因為比賽時有多隊的鼓「呯呤嘭唥」同時在打，後排的扒手只能用視覺去跟。 ( 類似管弦樂隊的指揮？ ) 係呀！龍舟鼓手就像指揮，而指揮不是直正「完全控制」整個樂團，你明白當中的交流。

前三排的扒手，他們的狀態會比較穩定，亦會有一些口令，告訴給鼓手去調整節奏，例如「up 1」是加快少少，「down 1」是太快要慢少少，他們會大叫到沙啞，而鼓手又要好明顯做到節奏的轉變和分別。

龍舟鼓與傳統醒獅的牛皮鼓分別不大，但龍舟比賽規定要打鼓中心。 ( 圖片來源： 網上圖片 )

阿勳 ： 如果從打的方法來說，龍舟鼓手打的是 flam ，兩支鼓根交替打向中間位置，鼓棍也極重。另外打鼓邊在某些比賽會被取消資格 ( 點解呢？) 國際賽都好像有這個規定，另外企起身打亦都會犯規。那個鼓類似用豬皮做的鼓 ( 是專為龍舟做的鼓？) 其實它與舞火龍和舞獅的鼓差不多，鼓邊有金色釘釘住的。平時那個鼓是不會放出龍舟，要到端午節前四、五星期，才會裝上船練習。

赤柱參賽隊伍大約有200隊，亦分開很多的盃賽進行，阿勳的隊伍大約會賽三場，以總成績來排名。 ( 圖片來源 ： 由受訪者提供 )

阿勳 ： 我們參加赤柱的比賽是 270 米，大概有 100 漿，有逆流就 110 漿，順流就 90 漿，大概一分鐘多，非常之快，沒有留力。我玩的是中龍，坐九排人，十男八女是規定的。由朝七到下午五點，大概200多隊參加，我們試過排 200名中的 70 名，最強應該是那些水上人和消防員隊，但亦有意想不到，如 連卡佛 的公司隊伍，亦是名列前茅。

因為我想做扒手，所以上年我找了位鼓手 XO 來打鼓，今年找了我的女學生幫手打。