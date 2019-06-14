【真心嘅】世界各地數首「歌頌」警察的音樂作品

因為各地警務人員做出各種可歌可泣的行徑，音樂人亦創作了多首經典作品去紀念他們的行為，「歌頌」警員為世人傳唱。希望唱到耶穌，都想見一下，在前線奮力戰鬥的警務人員！

不要以上帝及法律之名進行謀殺

Rage Against The Machine - Killing In the Name

歌曲創作靈感源於 1992 年 4月 洛杉磯內亂( 1992 Los Angeles Civil Unrest ) 。一名黑人 羅德尼·金 酒後駕駛，遭巡警追捕，金不服反抗，四名白人刑警在警告無效後，使用高壓電警棍，金連續兩次被擊倒後，再次起身反抗。另一個警員則用金屬警棍狠擊金的頭部和身體，另外兩名警察用警靴猛踢金直到警察打下第 56 警棍之後，金才求饒，並送院急救。

睇到都開心！ ( 真實對白 ) 警察支持者

整個過程被閉路電視拍到，金其後控告警方，陪審團宣判四名被控「使用過當武力」的警察無罪釋放，導致上千名對此判決不滿的非裔與拉丁裔上街抗議，最終引發一連串暴動。

Some of those that work forces, are the same that burn crosses Some of those that work forces, are the same that burn crosses Some of those that work forces, are the same that burn crosses Rage Against The Machine - Killing In the Name

歷史上提倡白人至上的三K黨，會有組織殺害黑人，當中燒十字架的儀式是他們的象徵。 ( 圖片來源 ： 網上圖片 )

Rage Against The Machine ，在當年11月發佈 他們的 rap metal 經典作 〈 Killing In the Name 〉，不斷重覆的歌詞，層層漸進的情緒，歌詞當中亦含有的彩蛋，當中包括純白人主義 KKK 黨的火燒十字架；「 The chosen whites 」是來自白人社會，一直覺得白人是由上帝選擇的族群，並利用非洲人作為奴隸來建立社會財富，這種意識支撐著白人警察對黑人過度使用暴力。

雨傘後警權 更粗壯更堅硬

慘慘豬 CharmCharmChu - 陳進警司收皮 Fuck Off! Cops

由本港鞭擊金屬（thrash metal）樂團 慘慘豬 的〈 陳總警司收皮 〉，在雨傘運動後創作，主音阿 Bob 以大聲夾惡的語氣模仿警察發出警告「你依家造成阻礙， 希望你大家合作！」「你一開聲呢，影響我的伙記 我話比你聽，就係普通毆打！」控訴雨傘革命以來警權過大，警察失去人性及道德，無視人權及自由，「七警案」、「手臂延伸」、「胸部襲警」事件亦有記錄在歌詞當中。五年後的今日，警例彷佛已經蕩然無存，塑膠子彈橫飛，催淚氣體濃罩著城市。天有眼嗎？

曾健超 暗角打 反控襲警罪行 朱經緯 揮一棍 手臂延伸奇幻 用胸部 去搶犯 因愛美神導彈 四點鐘 許震德 光明磊落照打 慘慘豬 - 陳進警司收皮

與警察為敵的 hip hop 傳奇

N.W.A - Fuck the Police

N.W.A ( Niggaz Wit Attitudes ) gangster rap 的開山祖師，hip hop史上最有影響力的團隊之一，成員 Arabian Prince、Dr. Dre、Eazy-E和 Ice Cube ，DJ Yella 和 MC Ren ，都是享負盛名的傳奇人物。N.W.A 從城市康普頓出發，一個黑人與警察關係極差的地區，長期受警方恐嚇及受非人對待，幫派與警方，亦是處於長期對侍的狀態，更時常發生槍戰，N.W.A 的成員不少也是幫派人物。

N.W.A 的成員名單，因大多數成員都曾參加幫派活動，所以被譽為最危險的組合。 ( 圖片來源 ： 網上圖片 )

N.W.A 的錄音室時常被警方堵，他們覺得需要發聲！〈 Fuck the Police 〉推出後，成為街頭狂熱，連在監獄內的黑人，也傳唱著這首神作，全國瘋傳後，令康普頓這個城市更一夜成名。文化令小城受到關注，而部份警員亦開始與黑人 rapper 建立「友誼」( 其實是捉得太多次，開始熟絡了~ ) 但就算有好警察，他們見到濫用警權的同袍，也沒有阻止，這亦是當地黑人難以對警方信任的原因。

A young nigga got it bad ‘cause I'm brown And not the other color, so police think They have the authority to kill a minority N.W.A - Fuck the Police

時至今日，每當濫用警權的事件再發生，〈 Fuck the Police 〉 就會被提起，連香港也因為這首歌，發生了爭議。2015 年 4 月17 日 嶺南大學學生會 在校內舉行《 黑暗時代抗爭音樂會 》，邀請了獨立樂隊 血汗攻闖 演出，他們在現場翻唱了 〈 Fuck the Police 〉，更拍片放上 YouTube ，影片被大量撐警隊網民炮轟，親政府報章更作大篇幅跟進報道，連當時的特首梁振英 及 警察員佐級協會主席陳祖光 亦公開批評事件，令警方受到侮辱。

你係咪有特權 你係咪大「L」曬 血汗攻闖 - Fuck The Police

被視為「梁粉」的嶺大校長鄭國漢，指校方絕不容忍粗言穢語辱罵他人，要求有關人等為言論負責，建制組織發聲明，要求解散學生會。事件牽連大波，福建中學校長的教聯會會長黃均瑜，認為「粗口事小，侮辱警隊事大」。

記者？記你老母 ！( 真實對白 ) 受粗口歌影響的警務人員

筆者相信〈 Fuck the Police 〉 粗口事件，絕對對警方心智造成損害，救壞他們學習粗言穢語，所以之後警方說出「記你老母」，甚至「自由『係』」這些語句，絕對是值得同情。