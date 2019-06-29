六年過後 日本樂團魚韻回歸！ 雙大碟的謎樣數字暗藏玄機？

來自北海道札幌的日本樂團魚韻 ( サカナクション / SAKANACTION ) 最近終於推出自 2007 年以來第7張大碟。距離上一張專輯發行已經足足六年，成員當然沒有令一眾樂迷失望，新專輯 《 834 . 194 》 一口氣收錄 18 首歌曲，新舊曲目一一盡錄，但專輯中三個謎之數字又令樂迷費解，究竟當中隱藏了甚麼信息？

魚韻於 2005 年成軍 ，至今經已踏入第14 個年頭 ，一直以山口一郎為核心的五人組合發展 。魚韻的曲風展現出另類的日系搖滾 ，加上多變的電子元素 ， mv 上的各樣新奇構思和舞台上的高水準演出 ，令魚韻成為全日本指標性十足的搖滾樂團 。

《 834 . 194 》通常盤 ( 魚韻官網圖片 )

魚韻全新專輯 《 834 . 194 》 分成兩張大碟 ，各收錄了 2013 年後推出的經典單曲 ，包括超人氣的 〈 新宝島 〉、〈 陽炎 〉，〈 Goodbye 〉，以及多首全新作品 ，組成 Disc - 1 “ 35 38 52 9000 / 139 41 39 3000 ”以及 Disc - 2“ 43 03 18 9000 / 141 19 17 5000 ” 面世 。

乍看這兩串奇怪數字的唱片編號 ，原來是代表着魚韻發蹟的兩個重要坐標 。有日本網民從專輯發行前公布的週邊 T – shirt得知以上兩組錯位的數字 ，經已推想是代表着兩個經緯度 。

834 . 194 Changing TEE ( 魚韻官網商店圖片 )

然後再於地圖上打上兩個經緯度 「 43 ° 03 ' 18 . 9 ”N 141 ° 19 ' 17.5 ”E 」 和 「 35 ° 38 ' 52 . 9”N 139 ° 41 ' 39.3”E 」 ，前者顯示出札幌中央區円山公園附近的街口 ，上址的建築物前身是 “ Studio Bepop ”，是魚韻當年製作第一 、二張專輯的工作室 ，可謂魚韻五人的發源地 ，而現在經已不見任何“ Studio Bepop ”的蹤跡 ；而後者則是東京目黑的 “ Aobadai Studio ”，魚韻的死忠應該知道 ，這裏便是魚韻南下後經常使用的工作室 。

Aobadai Studio ( google 地圖照片 )

得知以上兩個代表性的地方後 ，再計算兩個地標的距離 。

距離計算結果 ( 日本國土地理院計算程式 )

測地線長: 834 , 194 . 639 ( m )

834 . 194 原來代表魚韻由北海道到東京發展的實際距離 ，印證着魚韻的成長歷程 ，亦成為了他們這張最新大碟的名稱 ，對樂團具有相當的意義和標誌性 。

再回看早前 834 . 194 的 concept movie ，整段只是紀錄一則行駛在日本街道的縮時錄影 。現在參透到這三組數字後 ，自然明白箇中含意 。

距離生起想像 ， 而魚韻在新作上的題材亦圍繞思鄉所帶來的懷念和寄望 ， 例如〈 忘れられないの 〉中寫下身處於新的城市裏的一天 ， 甚至一晚 ， 一憶起過去的畫面 ， 時間便變得越來越慢 ， 沉溺於想像當中。

然而 ， 魚韻把看似沉重的題材打造成一首輕快的搖滾舞曲 ， 配搭擅長的夢幻氛圍 ；於 mv 上亦展現出一貫的精心構思 ， 在充滿夏日氣息的海岸廠景拍攝 ，酷似懷舊的電視廣告 ， 充滿復古玩味 ， 令人置身於「 自 High 」 的幻想世界 ，這些便是魚韻在創作上獨特之處 ， 確實如歌名所言 ， 教人不能忘記 。

而較早前推出的單曲〈 ナイロンの糸 〉亦收錄在這張新專輯中 ， 歌名尼龍線意指主唱山口一郎年少時在北海道時和朋友釣魚所用的魚線 。 歌曲早在當年完成 ， 而思鄉之情一直在蘊釀 ， 經翻覆修改後直到今年才推出 ， 率直地抒發對家鄉 ， 大海和朋友的思念 。



這首歌的 mv 主題「 海與都市 」亦呼應新專輯的藍海封面 ， 片中 ， 男女之間的纏綿和置身海中拼命游走的畫面 ， 寄託了回歸的慾望 ， 亦再次看到 834 . 194 這串數字對於他們的意義之深 。

至於初回盤中的 DVD 收錄了魚韻於新木場 STUDIO COAST 舉行的演唱會實況 ， 15 首歌曲皆是由樂迷票選出的魚韻代表作 ， 亦收錄了五人珍貴的 talking session ， 樂迷當然要儘快「 入手 」 ， 好好珍藏 。