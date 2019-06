點解有「家長指引標籤」出現？全因黑馬王子 Prince 的《紫雨》！

1984年6月25日,美國傳奇性樂壇奇才 Prince 出版第六張專輯《 Purple Rain 》,這也是其半自傳式電影《 Purple Rain 紫雨紅唇》的電影原聲專輯,亦是 Prince 首次以聯同其伴奏樂隊名義 Prince and The Revolution 出版的唱片。怪力亂神地橫掃樂壇的他 ,讓專輯創下一直雄霸 Billboard 200 專輯排行榜冠軍位置足足24個星期的紀錄,當中締造了風格別樹一幟的冠軍歌「神曲」〈 When Doves Cry 〉,而一首內容淫褻的〈 Darling Nikki 〉更引發「家長音樂資源中心」 Parents Music Resource Center 在翌年成立、促使「家長指引標籤」在日後出現。

在已故美國傳奇性樂壇奇才 Prince (1958 – 2016)的音樂生涯上,毋庸置疑1984年是他的一個奠定性的重要年分,見證到他踏上第一個登峰造極狀態,怪力亂神、翻天覆地的橫掃樂壇。

1984年《 Purple Rain 》巡演時身穿其經典王子裝的 Prince 。(互聯網圖片)

1984年6月25日,他出版了第六張專輯《 Purple Rain 》。這不獨是其錄音室專輯,也是 Prince 在同年7月上映的半自傳式電影《 Purple Rain 紫雨紅唇》之電影原聲專輯,同時亦是他首次以聯同其伴奏樂隊名義 Prince and The Revolution 出版的唱片。更重要的,是《 Purple Rain 》為 Prince 取得空前的成就。

拍攝〈 When Doves Cry 〉mv 時的 Prince and The Revolution : Brown Mark 、Prince 、 Bobby Z. 、 Dr. Fink 、 Lisa Coleman 和 Wendy Melvoin (互聯網圖片)

專輯出版的頭兩個星期已在美國火速售出150萬張,《 Purple Rain 》初登上美國 Billboard 200 專輯排行榜第11位,四個星期後終告攀上第一位。《 Purple Rain 》不獨是 Prince的首張 Billboard 冠軍專輯,而且更創下在冠軍位置一直停留了24個星期的紀錄,自當年8月起雄霸榜首直至1985年初、橫跨六個月份。也是何解當年《 Purple Rain 》能夠跟 Michael Jackson 的《 Thriller 》作相提並論、令到 Prince 被視為 MJ 的樂壇勁敵。這張面世35週年的專輯,迄今總銷量已超過2,500萬張。

Prince and The Revolution 的1984年專輯《 Purple Rain 》由當年8月4日至1985年1月18日一直雄霸 Billboard 200 專輯排行榜冠軍位置,足足24個星期。迄今總銷量已超過2,500萬張。

跟 1982年的前作專輯《 1999 》(當時 The Revolution 已有參與伴奏)相隔兩年,Prince 繼續拓展其多元音樂性的「明尼阿波利斯之聲」( Minneapolis sound )版圖,在《 Purple Rain 》專輯裡的聲音不但得以跨越 soul 、rock 、 funk 、 synth-pop 、 new wave 、 R&B 、 gospel 、psychedelic 的音樂範疇,而且更共融成為能夠抹走黑人與白人音樂界線的簽名式聲音。

先行單曲〈 When Doves Cry 〉絕對是 Prince 一首風格別樹一幟的「神曲」。從 Prince 一手如魔咒的迷幻邪氣辛辣結他前奏、起初的詭異喉唱 chanting、有如敲打木頭與祭典節奏的 Linn LM-1 鼓機節拍、冷冷的主唱,抑或歌曲簡約地以相同的旋律作為 verse 與 chorus ,曲中在沒有 bassline 之下所營造出空洞疏離的感覺,他的幾聲嘶叫,還有尾段的巴洛克式仿小提琴電子合成器獨奏,種種不尋常的元素皆令到〈 When Doves Cry 〉充斥著怪裡怪氣的感覺,而且來前無古人。偏偏這首怪怪的歌曲,在當年卻是流行得街知巷聞的大熱歌,成為五星期 Billboard 冠軍單曲,那些年無論是在電台、電視音樂節目、 disco 舞池上,此曲皆得以熱播。

專輯開場曲兼第二張單曲〈 Let's Go Crazy 〉,這首狂歡之作是一首有著 hard rock 結他 riff 的 dance rock / party rock 曲目,尾段在熱熾的氣氛再祭出 Prince 火辣搖滾結他獨奏亦是神來之筆。此曲亦成為專輯裡的另一 Billboard 冠軍單曲。

來自《 Purple Rain 》專輯的經典單曲還有主題曲、 Billboard 亞軍歌〈 Purple Rain 〉,建基於節奏怨曲/藍調風格上的 power ballad ,同時亦有著 gospel 的根源,並配以弦樂伴奏, Prince 的藍調搖滾結他獨奏絕對為之扣人心弦。但〈 Purple Rain 〉的原曲,大家又可會想像到那是 Prince 打算跟 Fleetwood Mac 女主唱 Stevie Nicks 合作的鄉謠曲目來呢?

〈 I Would Die 4 U 〉是有著電氣化節奏的 synth-funk 歌曲,當年現場版以帶來長長的 jamming 見稱。

跟 R&B 女團 Apollonia 6 成員 Apollonia Kotero 合唱的〈 Take Me With U 〉(歌曲原本是寫給 Apollonia 6 由 Prince 監製的首張同名專輯),是專輯裡最為流行曲風格的一曲,也是最後一首被發行成單曲的作品。曲如其名地美麗的〈 The Beautiful Ones 〉是如斯夢幻而 soulful 的 synth ballad 曲目。而〈 Computer Blue 〉這首 synth-funk 歌曲那段精采的結他獨奏,是源自 Prince 跟其爵士樂手父親 John L. Nelson 所合寫的鋼琴音樂,所以在作曲人名單上也有其父名字。

妖氣沖天而又光怪陸離的〈 Darling Nikki 〉, Prince 描寫一名性愛惡魔慾女 Nikki 向他作出誘惑、帶他去到其有很多性愛玩具的城堡,歌曲第一幕就說邂逅到在酒店大堂自慰的她。這首內容大膽色情的歌曲亦引發成爭議。

話說那時一對美國夫婦Al Gore (政治家「戈爾」、後來曾在1993到2000年任美國副總統)和 Tipper Gore 購來炙手可熱的《 Purple Rain 》專輯作為禮物送給他們的11歲女兒 Karenna Gore ,跟著一家人圍在一起齊齊聽這張新唱片,當在女兒面前播到〈 Darling Nikki 〉、聽著 Prince 大唱” I knew a girl named Nikki / I guess you could say she was a sex fiend / I met her in a hotel lobby / Masturbating with a magazine “而叫這兩位家長大為震驚。然後,那促使太太 Tipper Gore 與一眾媽媽們在1985年成立了「家長音樂資源中心」 Parents Music Resource Center (簡稱PMRC) , 列出15首被稱為「 The Filthy Fifteen 」的骯髒內容歌曲名單,被視為淫亂的〈 Darling Nikki 〉固然榜上有名。其後通過 PMRC 的倡議,也使到美國的唱片公司要為含有不雅內容、兒童/青少年不宜的專輯加上「家長指引標籤」( Parental Advisory )在唱片封面以作警告。也是說唱片上的「家長指引標籤」,正是因為 Prince 的《 Purple Rain 》專輯而起,亦是這專輯的另一典故。