Thom Yorke 新碟《 ANIMA 》Netflix音樂短片 怪叔叔跳舞夢遊地鐵

Radiohead 主音 Thom Yorke 推出新個人專輯 《 AIMA 》，並於 Netflix 上架 15分鐘的音樂微電影，由《黑金風雲》《 霓裳魅影 》導演 Paul Thomas Anderson ，之前Radiohead 〈 Daydreaming 〉 mv 亦是出自他手。故事講述在半睡半醒的 Thom ，在地下鐵邂逅女乘客，下車時發現她遺漏手袋，之後展開一段唯舞的現代舞追逐。
被樂隊耽誤的舞蹈家，恭請〈 Lotus Flower 〉舞王 Thom 回歸。
Thom Yorke 新專輯 《 ANIMA 》，環迴在夢與反烏托邦的科幻世界，糾纏在 Thom 憂鬱的唱腔。 ( 網絡圖片 )
在 Thom Yorke 新專輯《 ANIMA 》推出前幾星期，倫敦地鐵出現一則奇怪的廣告，一間名為 ANIMA Technologies 的公司，聲稱已經製造了一部名為 「 Dream Camera 」的裝置，可以捕捉無意識世界的片段，只要打一個電話或發一個短訊，就可以恢復你的夢境記憶。當你打通電話，就會聽到以下這段神秘的錄音......
ANIMA Technologies 公司的神秘電話錄音
英國人對於這則廣告第一個想法，這應該是英國科幻劇《 Black Mirror 》的宣傳，但熟悉 Radiohead 的樂迷，一定看破這種夢境與科幻元素結合的主題，是 Thom Yorke 的拿手好戲。早前討論機械人夢境和自由意志的 HBO 神劇 《 Westworld 》，亦多次採用了 Radiohead 的歌曲。
《 ANIMA 》在倫敦地鐵的病毒式廣告。 ( 圖片來源： Twitter 截圖 )
關於病毒式宣傳，Radiohead 近年自成一套 「你吹佢唔漲」的手法，例如一晚之間將 Facebook 變白，删除所有的帖子 (但之後開了instagram )；被黑客偷了 1995 至 1998 年創作，共 18 小時長未公開的 demo 作品，勒索 15萬美元，於是樂隊索性將所有 demo 作品限時發售，售價 18 英鎊，之後全數收益捐獻給英國非營利環保組織 Extinction Rebellion。
這次在 Netflix 上架的15分鐘《 ANIMA 》音樂短片，像是 Radiohead《 Daydreaming 》 mv 的續集。《 ANIMA 》於布拉格及普羅旺斯進行拍攝，影片開首的場境設置在地鐵，車廂同全是半睡半醒的乘客，每個人的頭都很超現實地，像跟著節奏搖動，Thom 在眼睛半開半合之下，看到心宜的女乘客 ( 由他真實的女伴 Dajana Roncione 飾演 )，即是「地下鐵碰著她，好比心中女神進入夢」陳百強 〈幾分鐘的約會〉的經典情節。
Thom 偷望著她下車時，發現她遺下的手袋，他拿著手袋展開了一場充滿現代舞姿態的追逐，途中場境和重力亦會突然轉換，究竟這是否一場夢境？
充滿半睡半醒乘客的車廂，對於香港人非常有親切感。 ( 《 ANIMA 》影片截圖 )
《 ANIMA 》音樂短片中出現〈Not the News 〉〈 Traffic 〉和〈 Dawn Chorus 〉三首新作，串連地鐵、幻想空間、黃昏街道三個主要場境。
Thom Yorke 這張臉，是大家每天上班的樣子？ ( 《 ANIMA 》影片截圖 )
《 ANIMA 》導演 Paul Thomas Anderson 與 Radiohead 的淵源很深，由電影《 There Will Be Blood 》(2007)起，之後《 The Master 》(2012)、《 Inherent Vice 》(2014) 、《 Phantom Thread 》 (2017)，每套電影都是由結他手 Johnny Greenwood 作電影配樂。Radiohead 對上一張專輯 《 A Moon Shaped Pool 》(2016)，Paul 亦執導是三個 mv。
《 ANIMA 》的舞蹈員，亦有參與 Thom Yorke 之前配樂的唯美懸疑電影《 Suspiria 》。
這次《 ANIMA 》Paul Thomas Anderson 更找來，《七宗罪》《 情迷午夜巴黎 》的大師攝影師 Darius Khondji 來掌鏡 (王家衛 的《藍莓之夜》都是他拍)，對於空間的奇怪想像，浪漫的細微互動，這15分鐘的視覺享受，今天已不知 loop 了多少次。
題外話，開展了這段戀情後 Thom Yorke 的出現總會帶點喜感，今次《 ANIMA 》之中有很多可以作為 meme 素材的表情。
Sorry 各位 Thom Yorke 樂迷，我改了一張《IT》的圖。