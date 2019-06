Thom Yorke 新碟《 ANIMA 》Netflix音樂短片 怪叔叔跳舞夢遊地鐵

Radiohead 主音 Thom Yorke 推出新個人專輯 《 AIMA 》,並於 Netflix 上架 15分鐘的音樂微電影,由《黑金風雲》《 霓裳魅影 》導演 Paul Thomas Anderson ,之前Radiohead 〈 Daydreaming 〉 mv 亦是出自他手。故事講述在半睡半醒的 Thom ,在地下鐵邂逅女乘客,下車時發現她遺漏手袋,之後展開一段唯舞的現代舞追逐。 被樂隊耽誤的舞蹈家,恭請〈 Lotus Flower 〉舞王 Thom 回歸。

Thom Yorke 新專輯 《 ANIMA 》,環迴在夢與反烏托邦的科幻世界,糾纏在 Thom 憂鬱的唱腔。 ( 網絡圖片 )

在 Thom Yorke 新專輯《 ANIMA 》推出前幾星期,倫敦地鐵出現一則奇怪的廣告,一間名為 ANIMA Technologies 的公司,聲稱已經製造了一部名為 「 Dream Camera 」的裝置,可以捕捉無意識世界的片段,只要打一個電話或發一個短訊,就可以恢復你的夢境記憶。當你打通電話,就會聽到以下這段神秘的錄音......

ANIMA Technologies 公司的神秘電話錄音

英國人對於這則廣告第一個想法,這應該是英國科幻劇《 Black Mirror 》的宣傳,但熟悉 Radiohead 的樂迷,一定看破這種夢境與科幻元素結合的主題,是 Thom Yorke 的拿手好戲。早前討論機械人夢境和自由意志的 HBO 神劇 《 Westworld 》,亦多次採用了 Radiohead 的歌曲。

《 ANIMA 》在倫敦地鐵的病毒式廣告。 ( 圖片來源: Twitter 截圖 )

關於病毒式宣傳,Radiohead 近年自成一套 「你吹佢唔漲」的手法,例如一晚之間將 Facebook 變白,删除所有的帖子 (但之後開了instagram );被黑客偷了 1995 至 1998 年創作,共 18 小時長未公開的 demo 作品,勒索 15萬美元,於是樂隊索性將所有 demo 作品限時發售,售價 18 英鎊,之後全數收益捐獻給英國非營利環保組織 Extinction Rebellion。

這次在 Netflix 上架的15分鐘《 ANIMA 》音樂短片,像是 Radiohead《 Daydreaming 》 mv 的續集。《 ANIMA 》於布拉格及普羅旺斯進行拍攝,影片開首的場境設置在地鐵,車廂同全是半睡半醒的乘客,每個人的頭都很超現實地,像跟著節奏搖動,Thom 在眼睛半開半合之下,看到心宜的女乘客 ( 由他真實的女伴 Dajana Roncione 飾演 ),即是「地下鐵碰著她,好比心中女神進入夢」陳百強 〈幾分鐘的約會〉的經典情節。

Thom 偷望著她下車時,發現她遺下的手袋,他拿著手袋展開了一場充滿現代舞姿態的追逐,途中場境和重力亦會突然轉換,究竟這是否一場夢境?

充滿半睡半醒乘客的車廂,對於香港人非常有親切感。 ( 《 ANIMA 》影片截圖 )

《 ANIMA 》音樂短片中出現〈Not the News 〉〈 Traffic 〉和〈 Dawn Chorus 〉三首新作,串連地鐵、幻想空間、黃昏街道三個主要場境。

Thom Yorke 這張臉,是大家每天上班的樣子? ( 《 ANIMA 》影片截圖 )

《 ANIMA 》導演 Paul Thomas Anderson 與 Radiohead 的淵源很深,由電影《 There Will Be Blood 》(2007)起,之後《 The Master 》(2012)、《 Inherent Vice 》(2014) 、《 Phantom Thread 》 (2017),每套電影都是由結他手 Johnny Greenwood 作電影配樂。Radiohead 對上一張專輯 《 A Moon Shaped Pool 》(2016),Paul 亦執導是三個 mv。

《 ANIMA 》的舞蹈員,亦有參與 Thom Yorke 之前配樂的唯美懸疑電影《 Suspiria 》。

這次《 ANIMA 》Paul Thomas Anderson 更找來,《七宗罪》《 情迷午夜巴黎 》的大師攝影師 Darius Khondji 來掌鏡 (王家衛 的《藍莓之夜》都是他拍),對於空間的奇怪想像,浪漫的細微互動,這15分鐘的視覺享受,今天已不知 loop 了多少次。

題外話,開展了這段戀情後 Thom Yorke 的出現總會帶點喜感,今次《 ANIMA 》之中有很多可以作為 meme 素材的表情。