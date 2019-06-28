台灣電音樂製作人 XICO x Dizparity：有交流，作品才更「有機」

台灣新生代的電子音樂製作人蔡昀熹 XICO 與 Dizparity —— 兩人離開臥房、工作室，脫離習慣的工作模式，找來樂手來到玉成戲院錄音室 —— 一間由廢棄電影院改造、保留了舊戲院獨特的空間與音場特色的錄音室，進行【 CINEMA SESSIONS 】，把臥室作品化成 live version 。台灣樂評人王信權隨他們走進錄音室，跟他們聊聊與樂手一起錄現場的有什麼分別？

Dizparity ( 左 ) 與 XICO ( 右 ) 。(相片提供： CINEMA SESSIONS )

「樂團的東西影響我滿深的，大學時喜歡英搖、後龐克，」XICO 穿著印有 New Order 經典專輯《 Power, Corruption & Lies 》封面的上衣，正式錄製前，面對著鏡頭說道。「在做電子音樂的時候，我蠻常使用真實的樂器。」

此次 CINEMA SESSIONS 最特別的地方是，新生代的電子音樂製作人蔡昀熹 XICO 與 Dizparity ——兩人離開臥房、工作室，脫離習慣的工作模式，找來樂手將各自的作品〈霓虹城市〉與〈糖衣〉用 live band 的形式呈現。

跟部分的電音創作人一樣， XICO 其實擁有豐富的玩團經驗，他曾是法蘭黛、南瓜妮歌迷俱樂部、孔雀眼及 The Tic Tac 的成員，擔任貝斯手或是鍵盤手的身份。

曾擔任樂團鍵盤手的 XICO 在錄音室表現嫻熟。（相片提供： CINEMA SESSIONS ）

近年，減少樂團活動後，他起初用「海象之聲（ Walrussound ）」的名義發行個人 EP，獨自掌握創作走向。但是，最近他的想法，悄悄有了轉變，「作品完全是自己的想法的話，有時候我覺得會比較乏味。最近反而希望找更多人合作，回到比較像是以前組團的感覺。」而他在今年也換了名字，改以「蔡昀熹 XICO 」一名推出新作品。

這樣的想法呼應現在電音圈的趨勢， XICO 親自獻聲新作〈霓虹城市〉，還找來歌手葉米楽對唱，旋律流行好記。畢竟，大約從 Avicii 過世前後， EDM 風潮開始紛紛轉向，加入器樂的比例越來越高，編曲也越來越有樂團感，明顯的例子像是曾多次來亞洲演出的 EDM 天團 The Chainsmokers 。

不像 XICO 玩樂團出身，旁邊的 Dizparity 從學 DJ 開始創作 house 音樂，「我做的風格，包含蠻多舞曲類型，最早是受到 drum and bass、UK garage、garage house 影響很深。現在接觸比較多類比合成器，也慢慢將這些聲音融入在作品之中。」

Dizparity 的作品包含各種舞曲特色。（相片提供： CINEMA SESSIONS ）

有多年交情的兩人都是首次進到玉成戲院錄音室錄音，以交互擔任對方鍵盤手的方式進行這次的合作。 XICO 認為透過 live session ，可以更清楚理解音樂人的想法，還可以看到樂手想表現的部分，「這次大家可以發現，原本的作品透過改編的方式，變成比較『有機』的感覺會是什麼樣子。」 Dizparity 補充說：「像是鼓手可能會打一些，他對於這個段落有那樣子感覺的律動，這又會影響其他樂手表現的樂句。」

〈糖衣〉收錄在 Dizparity 的第二張專輯《斑斕》之中，這次也找來原先的女歌手 June Pan 演唱，除了原本的 disco 元素，現場編曲又更偏向 band sound，同樣帶有流行感，但沒有太多電子樂那種「高冷」、「抽象」的距離。

「 Dizparity 做的曲風沒有那麼硬派，一般大眾比較好入耳，」前來探班的 Frank 說， Frank 是專門展售合成器、音樂製作器材的 DigiLog 聲響實驗室的經營者，「前幾年，開始有比較多人關注獨立電子音樂人，我覺得 Dizparity 的出現有加大這個力道吧？」

電子音樂，已經成為台灣流行音樂現今常見的主要風格之一，但樂迷的眼光多半還是停在歌手身上，而不是幕後的製作人。值得一提的是，台灣近年出現主打電子音樂的廠牌，都已經頻繁的與電音製作人展開合作，不論是 Dizparity 所屬的派樂黛唱片，或是跟 XICO 採取策略性合作的滾石電音 ROKON ，雖然廠牌歷史相對年輕，但旗下藝人在國內外都獲得過不少關注。

甚至，也有藝人朝成為電音創作歌手的目標邁進，跟 XICO 對唱的「 Myller 葉米楽」就是一個例子，從馬來西亞來台灣發展的她，一開始是偶像女團的成員，後來轉換跑道學起 DJ 、開始創作，未來將推出個人單曲。

該怎麼形容自己想要走的風格？「我覺得 XICO 跟我的共通點是，我們想要在 skill 與主流的中間，做出有 quality 的主流，」葉米楽在錄製〈霓虹城市〉之前，小心翼翼又不失自信的說道。

Myller 葉米楽隻身赴台發展，望以實力打進主流。(相片提供： CINEMA SESSIONS )

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