【Show後煙】台灣覺醒音樂祭觀眾：香港加油！前路比泥濘更難前進

台灣覺醒音樂祭( wake up festival ) 十週年，向全台最大的音樂節進發，轉換更大的場地舉行，卻遇上泥濘的困擾。一岸之隔的樂迷，非常關心香港的狀況，亦為大家加油，因為香港的民主之路比任何泥濘爛地更難前進。

台灣樂迷 小鳥 ，稱背後的旗是在台灣買的。( 攝影：Moment Hung )

小鳥：(今年 Wake up 怎麼樣？)今年很棒！但場地有點糟就是.....很多泥巴，但還好了，開心玩泥巴！(來看什麼團？)來看閃靈、隨性、胖虎、滅火器、董事長。

(有什麼想跟香港說？)希望香港可以加油，反送中要成功，林鄭月娥可以下台，然後釋放義士。

樂迷小心站在硬地上走路，避免掉進兩邊的泥巴！( 攝影：Moment Hung )

Cosplay 血肉果汁機的 GIGO 豬頭大神，卻被朋友說成 GIBA 大神！( 攝影：Moment Hung )

(偽) 豬頭大神：今年 Wake up 還不錯，看了很爽！看了閃靈、血肉、恕，這幾團。(有什麼跟香港說？) 國家的事情很重要，樂團的事業也很重要。

晨曦光廊 樂迷迫爆了這個位置有點遠的 七虎 舞台，走附近有兒童遊樂設施，很有趣的舞台。( 攝影：Moment Hung )

在後台等候上台的香港樂隊 Maniac 。( 攝影：Moment Hung )

台灣的工讀生 盛詠懿 ，第一次來 Wake up 就是幫手推欄。( 攝影：Moment Hung )

盛詠懿 ： 我今天來維持音樂祭的管治，負責推欄的工作。這幾天最困難的是面對搖滾樂團都很 high ，有玩搖滾的團粉絲都會很厲害！ ( 如果你可以去看團會看什麼？ ) 只要是 high 都喜歡。(你做了多少年工作人員？) 這裡工讀生有 133個 ，我做了第三天而已，之前沒有參加過 Wake up。

(有什麼跟香港說？)我知這你們的情況非常困難，但你們不要忘了，全球數十億人，都在看你們！不要放棄，我們都在替你們加油！

台灣的音樂節會有一大班的工作人員，抵抗前排熱情的歌迷，以防圍欄倒下令大家受傷。( 攝影：Moment Hung )

昴宿結他手 林轉，喜歡踩泥巴的音樂節。( 攝影：Moment Hung )

林轉：(今天來做什麼？)我來演表演，我是昴宿的結他手。今年是 Wake up 十週年，這次比以往來講，有更大的規模更好玩，我自己覺得，我還很喜歡那淋雨踩泥巴，很糗的感覺。我沒有特別想看的樂團，我是來表演，都是亂看，想去看一些沒看過。今天我們演出的氣氛很好，沒有下雨，台也很大。

想跟香港說，香港辛苦了！香港人加油！台灣人會放聰明一點，繼續支持香港。(最近看星戰的預告還有哭嗎？) 有，只是沒有拍出來~

延伸閱讀：【星戰迷專訪】只看預告都哭崩！台灣後搖音樂人-林轉

來自香港的 Anthony ，帶著與筆者相同的 olympus mju 系列菲林相機。( 攝影：Moment Hung )

Anthony ：(這幾天離開香港的感受？)好想回去，一路都會留意著！(今年 Wake up 怎樣？)陣容好勁，但場地和音響配套要做好些！滅火器、茄子蛋、椅子樂團，我都好想看。

(有什麼想跟香港說？) 加油！

遇到香港人，跟遇到同款相機的人，雙倍開心。( 攝影：Moment Hung )

來自香港的阿強，第一次看到草東沒有派對的演出。( 攝影：Moment Hung )

阿強：好想返去香港幫手，繼續光復屯門。這幾天來到 Wake up ，是一個休息，返到香港會繼續支持。(有什麼想看？) 剛剛看到滅火器，昨晚看完閃靈，第一次看草東，好正呀 live ！

(有什麼想跟香港說？) 加油！

來自香港的 Laura ，用文具店的素材，製作「反逃犯條例修訂」的標語。( 攝影：Moment Hung )

Laura ： 這個牌是今早弄的！這文具店找素材的。(為何要做這塊牌？)首先台港友好，自己很喜歡台灣音樂，一直都覺得不同的台灣獨立音樂人都很支持自由、民主、政治的事，所以過來這裡仍要心繫香港。

(離開香港幾天的感受？)很緊張，不斷上網看消息，不過台灣的食物，令我好像回到另一個故鄉。(有在這裡生活過？)都是來玩，音樂節。

(台灣有什麼東西，你想在香港實現？)我覺得自由民主是普羅大眾的普世價值，所以大家經歷過可能有些類同，例如極權，或者大家同樣面對一個對家，自由路上還有很遠的路，但我們的價值可以互相分享，好像滅火器的歌，繼續向前走。

台灣的樂迷 cosplay 閃靈樂團的主音 Freddy 。 ( 攝影：Moment Hung )

(偽)林旭佐 ：今天來看的團很多呀，大團的都有去看。今年Wake up 唔.......唔......唔.......唔...... 除了場地，其他還不錯喇！之前也有去，我覺得往年其實比較好，往年最少下雨也不會有泥巴。

(有什麼想跟香港說？)香港加油！台灣人都挺你們呀！_ 國 _ 你娘！(周圍朋友尖叫) 台抗中部。

閃靈演出後，地上遺下沾著泥巴再曬乾的冥錢。( 攝影：Moment Hung )

來自香港的 Edwin，學習了很久的台語，滅火器主唱 大正，也認出了他。( 攝影：Moment Hung )

dwin ： (來了台灣多久？) 大約一個星期，台灣對我來說都是很好的地方，我鍾意台灣文化十多年了，十多年前喜歡五月天的〈憨人〉，是唱台語的，我當時不知道說什麼，到我慢慢了解，到9年前開始認識滅火器，就慢慢開始喜歡台灣和台語，在台灣有很多朋友，很多同溫層，當然現在香港的事要關心，但回到台灣有回家的感覺。

每年 Wake up 我也有來，今年場地可能不如理想，有香港人來看到可能有些出入，但這就是音樂節好玩的地方，我覺得好正！

香港的樂團文化，可能沒有台灣蓬勃，可以認識到咁多台灣樂團，是一件好好的事情。

台灣的劉生先，在滿布泥巴的台看 toconoma 。( 攝影：Moment Hung )

劉先生：(Wake up 什麼樣？)有這一團就知道，有我最喜愛的 toconoma ，我很喜愛 soul 式搖滾！

(有什麼跟香港說？)香港加油！我很關注你們的運動，守住你們僅有的底線，不要再讓你們的權利再失去。

台灣的柳丁，排隊跟樂團 理想混蛋 合照。( 攝影：Moment Hung )

柳丁：我覺得今年 Wake up 場地比以往辦得比較大，音樂可以分得開，不會有其他樂隊的聲音干擾，設備也比較好。(你是來看誰？)蠻多團，很多喜歡的團：理想混蛋、滅火器、LINION。

(可以說一說背後的理想混蛋？)我是偶然聽到他們的，他們走很舒服的路線，很適台晚上及下班的時候聽。可以放鬆自己這樣。(這麼粉絲跟他們拍照？)他們都是在這年慢慢紅起來。

(有什麼跟香港說？) 你們加油！我們都在這邊看著你們！一起加油！

山丘舞台是密集的草地，較多樂迷聚集氣氛也很好，圖為香港樂隊 The Sulis Club 。( 攝影：Moment Hung )

來自擁有經理人的40，到處都是她看表演看得很high的身影。 ( 攝影：Moment Hung )

四零(40)：看厭世少年真的超爽的！阿國超帥！阿國！阿國！阿國！(這是文字訪問，不需要叫)好喇！我覺得今年很爽，下雨很浪漫，看到阿國我直接「排軟」喇，我真的不行了~工作人員辛苦了，背我那個哥哥也辛苦了！

我今天還有看滅火器，超級cool，等一下要看共犯結構，還有八十八顆芭樂籽。

想跟香港說什麼？)加油好嗎？台灣與你同在！ _ _ _ (這句不要打進去)。

從香港專程來看 Maniac 的阿毅，放不低香港乎的事。( 攝影：Moment Hung )

阿毅：其實我自己，也沒有什麼心情，香港的活動我自己也有「支持」。來看表演，本來想開心，但頭一天其實有些不習慣，香港實在發生太多事，但最後看了草東就開心返。

今年第一次來，是為了看 Maniac ，整個感覺比我想像中污糟，以為草地應該沒事，這是我意料之外。整個感覺都 ok！

(想同香港人講？)都係加油喇！各有各做，加上昨天屯門那邊又有光復行動，那些警察亦是選擇性執法。自己看到也不開心，一路看演出，一路看著手機更新香港的情況。

在台灣讀藝術的香港人 田八，想留在台灣從事陶藝。( 攝影：Moment Hung )

田八： 我來了台灣三年，來這裡讀書，讀 art ！(對於近來香港有什麼感覺？) 悲哀囉！ (三年在台灣的生活，你覺得這裡有什麼香港沒有？)自由囉！(可以帶到回香港？) 帶不到的，一個人怎樣帶？我覺得香港沒有得救！

(今年 Wake up 怎樣？) 爛到爆，我第一次來，但不會再來。(想看什麼？) deca joins 、美秀、一些日本團。

(你之後還會留在台灣？) 想呀！(想和香港說什麼？) 我不想講加油，我都不知道可以說什麼。

(想移民台灣有什麼建議？) 找個另一半，即刻結婚！

台灣的黃寧，覺得今年 Wake up 有點混亂。( 攝影：Moment Hung )

黃寧 ： 今年 Wake up 有點混亂，我已經來了第四年，我比較喜歡之前的場地，我今天沒有聽特別多團，沒有特別我喜歡的國外團來。今年看了傷心欲絕 和 toconoma 。

希望香港人可以勇敢一點，雖然香港情況很不好，但是我們還是很關心你們！讓你們知道，你們不是封閉的地方，大家都在看著。如果有大家的力最，會更好。