【Show後煙】周華欣My dangerous bedroom觀眾：近來最危險是警察

近來最開心最奇怪的一晚，周華欣在 TTN 舉行 「 My dangerous bedroom 」音樂會，主題來自她幻想著自己的睡房長期都很危險，有外星人有怪獸會捉走她，不知入場人士又覺得近來最危險的是什麼？

演出開始，由書包「與寧采臣同款」的陳嘉暖場。(攝影： Moment Hung )

Tommy ， 以生命進行動畫工作，那天剛好是同業發生「京都大火」慘劇發生的一天。(攝影： Moment Hung)

動畫師 Tommy：我好久沒上 Facebook ，我被 block 了！他懷疑我用假名，是假賬號，但我用了這個賬號十多年了。 ( 是否你投入太多二次元？被誤解為二次元人？ ) 我覺得他們讓為我是時空交錯來到這個世界。這一個多月沒有上 Facebook 了！

動畫師 Tommy 早前的作品《世外》，找來周華欣演唱片尾曲《想想》：

Tommy ： (覺得今晚怎樣？) 本身我很喜歡周華欣這個人，由我聽她第一首歌《繞著一棵樹》，到我找她合作參與我的動畫作品《世外》的片尾曲，我一直覺得她很有才華的女生。她的想法會令人很意想不到，例如作一首生一仔兔仔，以及會被 ET 接走。

整個演出本身從理念及實行，都有很多實驗在內，這是一個很愉快的晚上。

(近來覺得最危險的是？) 狗，周街都是狗，那些狗會吠會查身份證。

周華欣與一眾「角色扮演」的樂手上台。 (攝影：Moment Hung )

周華欣 選用了 TTN 的細台 AMP 進行。 ( 攝影：Moment Hung )

Queenie ，近來煩著出街要穿什麼衫？ (攝影： Moment Hung)

Queenie ： 今晚見到另一個周華欣，好正。(近來覺得最危險的是？) 出街，出街好危險，著衫又要諗，不帶口罩要諗，帶了又要諗。

Car - men ，出街會正面面對「汪汪」。(攝影： Moment Hung )

Car - men ：作為一個認識周華欣的人，覺得今天這個周華欣很不同，覺得她進化了。(近來覺得最危險的是？) 最危險的東西是著不著黑色衫，出街見到「汪汪」，這樣說好像侮辱了「汪汪」，見到他們有種不知要否找路走，但我不會，我會直接面對他們。

阿烈 ，完show後鬆一口氣，覺得今晚是近來最開心的一晚。 (攝影： Moment Hung )

烈：我是其中一個樂隊成員，主要負責和音及一些鍵琴敲擊部份 。(怎樣組成這個樂隊？)他們本身有一些核心的的成員，今次開專場其他好朋友都來幫手。（你今日所扮演的角色？）我是死神，設定由周華欣去決定的，可能我個人成日都黑媽媽。

(演出完覺得？)好開心，是近來最開心的事。(近來覺得最危險的是？) 個世界。

Peace ，ET衫最後被刺穿了。 (攝影： Moment Hung )

Peace ： 今日負責 PT-88，除了彈琴之外，還有和音。其實是因應大家的長處，因為我第一首歌，被欽點做ET ，所以著了一件ET衫，都是周華欣和美術部同事的決定，即是馬子！玩完今日覺得，其實很搞笑，看看未來有沒有機會再進化。

(近來覺得最危險的是？)整個世界。

被 ET 擄走的 Peace ，行動有點不便。(攝影：Moment Hung )

馬子，著緊身衫沒有出現身形走樣的狀況。(攝影： Moment Hung)

馬子：今日負責做潛水員同敲擊，因為周華欣發夢見到潛水員，所以有了這個角色。今晚玩完場show，覺得很熱，太熱了！這件衫很緊身。(有沒有去健身？)有積極備戰，好像 SAMMI 演唱會那樣。

(近來覺得最危險的是？)香港，整個香港都很危險，這裡反而沒那樣危險。

貝兒，是與朋友一起到來，有喜出望外的感覺。(攝影： Moment Hung)

貝兒：今晚好好比想像中好，都是朋友帶我來看。（最近心情如何？）簡單形容是複雜。

(近來覺得最危險的是？) 臨瞓前看的影片。

MAEL 兔 身高190cm，負責守衛工作。 ( 攝影：Moment Hung )

MAEL 兔，用沉默表達我無嘢講。(攝影： Moment Hung )

MAEL 兔：(演出完覺得？) ...... (近來覺得最危險的是？) ......

大耳 ，看完這個演出像「發夢」！(攝影： Moment Hung)

大耳：今晚好正，好像一場夢！(近來覺得最危險的是？) 對著警察囉！(你咁坦白！)我見到他們好害怕。

Shawn 的造型是一棵樹，但像一個被海草纏住遇溺的潛水員。 (攝影： Moment Hung)

Shawn：今日來負責「睇 show」，「睇住個show」！編曲部份我參與很比較多。(當中有運用到真實水缸和氣泡做聲效，是怎樣構思出來？)是源自周華欣的歌詞，在水缸掉一隻杯下去，會有氣泡爆出來的聲音，就有一個「Do」像去大便的聲音。工作室有人是養魚的，剛剛有一個水缸剩下了。

Shawn 與 馬子 利用水缸現場製作聲效。( 攝影： Moment Hung )

Shawn：(本身的魚？)他買了一個新的，舊的留下給我試，之後掉下水杯的聲音，就要靠「阿莎」，聲音工程師和音響部去處理這個聲音，這個聲音是由兩支咪接收，一支放在水中，一支在水缺頂，兩支聲音混合出來才有這個效果。

今日有喜出望外的人數，當然中間有「蝦碌」的東西，今次用了很多人去支撐周華欣，初頭會驚會蓋過她，但今日效果好滿意。

(近來覺得最危險的是？) 星期日出街。

周華欣 大樂隊每一都有一部價值一百蚊的 PT - 88 電子琴，華欣說她可以做批發。 ( 攝影：Moment Hung )

楊智遠，飾演著一隻叫 「吉光片羽」的神獸。 ( 攝影：Moment Hung )

楊智遠： 我今日負責彈結他，唱和音，以及彈 PT - 88。（怎樣決定你這個形象？）因為老細決定，這是參考鳥人，這些玻璃紙是羽毛。(演出完覺得？) 我覺得很很趣，將華欣的角色發揮得好盡。

(近來覺得最危險的是？) 警察。

後台的小遠身旁有一大堆戲服。 (攝影：Moment Hung )

iii 的超厚鞋底，令她長高了很多。 ( 攝影：Moment Hung )

iii ：今日要彈 PT - 88電子琴，做和音，以及吹奏樂器。 (演出完覺得？) 整個氛圍很開心，因為近日好沉重，或者叫朋友來時，覺得會不好意思，因為大家心情不太好，但我覺得今日大家會在這個表演得到一個釋放。

(近來覺得最危險的是？)兔兔，因為聽得太多了！

iii 扮演著愛麗斯，與兔兔是一個奇異的組合。(攝影：Moment Hung)

Yuki Lam ：今日好開心見到很多朋友，好似 re-u 咁。最近忙著處理移民，想去意大利，但在那邊的生活很乏味！沒有這樣的 indie 演出。(還有做音樂？) 有，即將會與朋友做一張 lo -fi 與 vaporwave 風格的創作懷舊香港，香港都快要死了，只能懷舊一下！

(近來覺得最危險的是？) 我是住沙田，返來都覺得很危險！沙田發生事那天，我食完飯，回不了家，要經火車站後山的路才能回家，因為商場都被警察包圍了。

(去了意大利，回不回來香港開show？)都無人睇！

周華欣，一身白莎造形與 Annabelle 相近。 ( 攝影：Moment Hung )

周華欣 ： 覺得今晚 unexpectedly見到咁多人來，好 surprise ！見到觀眾對我們扮鬼扮馬笑，就覺得這個時間大家可以笑下真係好！希望大家，都可以在危險的時候，用幻想將恐怖的東西轉化，令自己放鬆些～ 另外好多人都，話將水杯丟落魚缸好 impress ！我覺得好開心，因為我們在整個 show 聲音設計上都落了好多心思！

(近來覺得最危險是？) 梗係全香港人發夢啦，痴線架全部人發埋d夢都係追打啊、恐怖襲擊啊、煙霧彌漫gum，好危險啊！！

兔兔出來與周華欣，唱今晚的最後一首歌。 (攝影：Moment Hung)