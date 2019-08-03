【有戲聽】 Toy Story 4 耹聽內心聲音與自由意志的抉擇

最近想避一避世入戲院睇 《 Toy Story 4 》(廣東話版)，但當中對白「你唔係垃圾！唔好跳」、「聽聽心入面的聲音」、「你返入去救佢，無玩具會認同你！」，句句都令你閃過近日的畫面。今次扭耳仔帶你聽歌之餘，還希望你聽一聽個良心。(以下有嚴重劇透，但與你日常生活情節雷同。)

****** 嚴重劇透警告，未睇請離開 ******

以下基本上是筆者，對《 Toy Story 4 》無限對號入座的評論，可能是自己想多了，但如今有誰不是腦袋大爆炸？是時候梳理一下自己的想法。

就算你覺得自己是「垃圾」，我們都不會丟棄的小叉！

當小叉覺得自己是「垃圾」，我們更不可以放棄它。 ( 圖片來源：Pixar )

小叉，你不是垃圾！ 胡迪

首先，《 Toy Story 4 》的新角色小叉 ( Forky ) 非常之討好，主角家中的小朋友 Bonnie ，第一次上幼稚園，在被其他小朋友欺凌的情況下，胡迪偷偷在垃圾筒執回物資，Bonnie 利用創意把這件即棄的餐具加上五官和四肢，製造了小叉。

因為自己是垃圾的出生，小叉自有知覺後，不斷跳進垃圾筒裡，但無論跳幾多次，胡迪總會救起它，阻止它，跟它說你不是一垃圾，你是一件玩具，你有你的價值。

死喇！看到這裡，筆者已經眼濕濕「心 up up」，想起近日各位想輕生的年輕人，網民如何努力去救人，我們一個都不能少。可惜在看完電影的後天，又有一位年輕人，在我家附近輕生了，當慘劇發生在你熟悉的地方，那種無力感特別強烈。

筆者自己的改圖，你地每一位全部都唔係垃圾！ ( 圖片來源： Pixar )

為《 Toy Story 4 》配樂的音樂人 Randy Newman ，為小叉寫了一首插歌 《 I Can't Let You Throw Yourself Away 》，世上尚有很多美好的東西，我不會讓你跳下去：

胡迪在不斷拯救小叉的過程，不斷提醒它「你不是垃圾，你是 Bonnie 的玩具」，小叉的存在價值，就是玩具本身的價值，這亦帶起今集最大的命題從「從屬關係」決定的你自我價值。

在「從屬關係」中你可以聽到自己的聲音？

胡迪與巴斯的角色設定，兩位都是前線的執法人員。 ( 圖片來源：Pixar )

戲中的「從屬關係」除了顯然易見的玩具與主人的關係，還隱含在胡迪及巴斯光年的角色設定之中。

胡迪的玩具角色設定，是一個西部的牛仔警長；而巴斯光年，則是銀河聯盟的太空騎警，無錯！他們都是穿制服執勤的警務人員。每當玩具們發生事故時，他們都是最可靠伙伴，挺身而出，協助大家脫離險境。兩位智勇相傳的英雄人物，在今集《 Toy Story 4 》中，卻開始各走各路......

胡迪在旅行車與巴斯光年訴心事，講到如果不好好保護 小叉和 Bonnie ，他「身體入面把聲」會責備他，巴斯則誤解了以為是胡迪體內的發聲盒，會給予他意見，所以之後巴斯在危急關頭，都會按下自己的發聲裝置，希望得到指示和答案。(是不是巴斯在第三集故障了，之後就缺乏了獨立思考的能力？)

胡迪和巴斯一直是玩具們的領袖，但今次巴斯只聽從體內「錄音」的說話作決定。 ( 圖片：Pixar)

每當巴斯光年按下發聲裝置，當中的聲音，就像對講機的對話，他不斷在按，希望得到一個「 Order 」指示他怎樣做。裝備充足，英勇善戰，但不懂思考的人，近日我們不是見很多嗎？又令筆者進入一個思緒的黑洞~

不能「發聲」的古董娃娃嘉比嘉比，最想奪去胡迪「發聲」的自由。 ( 圖片來源：Pixar )

你咁樣衝返入去，其他玩具係唔會認同你呀！ 寶貝

在胡迪與小叉進入二手店，遇上希望可以修復發聲盒的古董娃娃 嘉比嘉比，她冀途想奪去胡迪的發聲盒。果然不能「發聲」的人，最討厭別人可以發聲！到最後，嘉比嘉比 終於可以「發聲」，但可惜她的主人，對「發聲」的玩具沒有興趣，便隨手將她掉走。

不喜歡別人「發聲」的主人，為何還要為他廢心？數以億計的「玩具」還不明白這個道理。

行動有好多種方法，就如「連登仔」性格的 Bunny 同 Ducky 永遠有好多方法。 ( 圖片來源：Pixar )

雖然牛仔是獨行俠，但胡迪一直沒有放棄過大家：

I was a lonesome cowboy I didn't have a friend Now I got friends comin' out of my ears Chris Stapleton - The Ballad of the Lonesome Cowboy

維繫「從屬關係」，還是出走尋找自由？

留守家園？移民尋找新生活？胡迪與巴斯各有選擇。 ( 圖片來源： Pixar )

在結尾，胡迪決定與家中玩具們道別，與女神牧羊人 寶貝 去尋找新生活，而巴斯光年則繼續守護 Bonnie 和玩具們。玩具們問巴斯：「胡迪係咪會成為蕩失路嘅玩具？」，巴斯：「唔係，佢永遠都唔會再蕩失路！」這句對白相信是《 Toy Story 》系列中最深最深刻的對白。( Pixar 真的不是給小朋友看！)

對於胡迪與巴斯的選擇，筆者覺得是非常好的結尾，如果你不能在「從屬關係」中得到存在感和滿足感，選擇離開去尋找自我價值，不失為一個方法，胡迪覺得自己的價值是帶給別人歡樂及守護身邊人的安全，這個關係不在局限在 Bonnie 或舊主人 Andy 的身上，是每一個小朋友，在人類的角度，是一個「世界公民」的概念，我做好身而為人的責任，環保、有公德心、推動世界和平和公義，無論在世界任何一處地方，我都會有自己的價值。

身為香港人，我更尊重巴斯的選擇。 Bonnie 對於巴斯及玩具們的「從屬關係」，不只是主人與玩具， Bonnie 是一個家，可以見到一班好朋友的地方，如果覺得這個家值得你去守護，不要讓她學壞，好好讓她健康成長。

I've looked at life from both sides now From Win and Lose and still somehow It's life's illusions I recall I really don't know life at all Judy Collins - Both Sides Now

20年多來，一班齊上齊落《 Toy Story 》的朋友們，到了今集終於要告別：