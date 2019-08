《怪奇物語》Joe Keery 都有自己隊 psych-rock band！

《 怪奇物語 》( Stranger Things )一大班年輕演員,很多都多才多藝,有早前介紹過的 Finn Wolfhard 和朋友們組成的樂隊 Calpurnia,今次就和大家分享劇中另一位角色 Steve Harrington 的演員 Joe Keery —— 夾過的 band 和現在最新的音樂企劃!

有看《 Stranger Things 》,都看到了由 Joe Keery 演的角色 Steve 怎樣由一個自以為是的賤男變成了和 Eleven 他們勇抗惡勢力和 upside down 怪物的暖男。現實中,他更是一位音樂型男!當然還有他的一把頭髮( 心心眼 )

在 Joe 於《 Stranger Things 》得到關注前,其實他是芝加哥的 garage / psych rock 樂隊 Post Animal 的成員,先是在首張 EP《 Post Animal Perform the Most Curious Water Activities 》當結他手,之後在首張專輯《 When I Think of You in a Castle 》也當上了主音!

不過之後因為 Joe 成了 Steve,他雖未有離隊,但也沒有再和樂隊一起去巡迴表演,不過,Joe 沒有因為演劇而放棄音樂,他最新的音樂企劃叫 Djo,風格也由 psych-rock 變成了 psych-pop:

這首《 Roddy 》,即使不是因為《 Stranger Things 》,也值得一聽。