Clockenflap 2019 首輪陣容公布！有 HALSEY、LIL PUMP、AURORA！

這兩個月來,的確令大家情緒、人神都非常壓抑,但大家過了一晚在尖沙咀太空館的「 觀星鐳射( 革命 )舞會 」後,也可以說是兩個多月來的「 鬆一鬆 」。所以說,音樂、鐳射燈光的視效,對大家用來 relax 一下多重要,今年 11 月 Clockenflap 音樂節再度回歸,首輪演出的音樂單位已確定,包括有倫敦 indie folk 巨星 MUMFORD & SONS、electropop 紅人 HALSEY、惹火邁亞密饒舌天王 LIL PUMP、挪威 synthpop歌姬 AURORA、反差萌金屬三人組 BABYMETAL、創作鬼才盧廣仲、魏如萱等等!又是時候把握早鳥票的開賣了。

Clockenflap 2019 首輪陣容公布!

扭耳仔和大家重溫一下陣容其中幾個音樂單位的作品!

倫敦 indie folk 四人組 MUMFORD & SONS MUMFORD & SONS 倫敦 indie folk 四人組於 2012 年發行第二專輯《 Babel 》,除創下 2012 年英美專輯銷售最快的紀錄,也為樂團在第 55 屆 Grammy Awards 獲得最佳專輯獎。今次也是樂隊推出了廣獲好評的第四張專輯《 Delta 》後,終於來港作教人期待已久的香港首演!

LIL PUMP 會帶甚麼驚喜給香港樂迷呢? LIL PUMP 這個名字聽開 hip hop 的都不會陌生,以歌曲《 Gucci Gang 》一曲成名,自 2017 年起的同名首張專輯後,LIL PUMP 不論是音樂還是個人生活,都是周圍「 點火頭 」,但無論如何,他的音樂仍是得到不少樂迷的支持。第二專輯《 Harverd Dropout 》今年推出,不知他會不會在現場唱出《 Butterfly Doors 》呢?

Halsey 形象多變。 HALSEY 本名 Ashley Nicolette Frangipane,因為 Brooklyn 一個車站 Halsey Street 和「 Ashley 」有的字母一樣,改改次序就成了。首支個人單曲《 Ghost 》在 2014 年推出,之般三年分別推出了兩張專輯《 Badlands 》和《 Hopeless Foundtain Kingdom 》,音樂訊息總離不開「 同性議題 」、「 女性主權 」和「 情感 」的描繪,作為一個 activist 也常常為社會議題發聲。

AURORA



早前也介紹過的挪威歌姬,年紀輕輕已得到不少關注,她的現場演出甚至得到 Björk 的支持。AURORA 由起初的 electropop 也漸漸演變成帶有更多 folktronica 及 synthpop 的元素,《 A Different Kind of Human (Step 2) 》今年也緊接 EP 《 Infections of a Different Kind (Step 1) 》推出,形象也由一個少女變成有如在北歐森林中遇見的精靈一般。歌曲也是圍繞大自然、生命與 spiritual 的主題。

The Kooks THE KOOKS 闊別香港超過 10 年的英國獨立搖滾大團將再度來訪演出,indie rock / Britpop 的歌迷不要錯過!

HONNE 年前接受扭耳仔訪問 HONNE



《 The Telegraph 》曾以「 重新塑造催情音樂的未來主義靈魂 」( futuristic soul destined to re-invent babymaking music )形容英國雙人電子組合 HONNE,這個說法精準地交代了 HONNE 迷倒人們的原因,它是靈魂樂和電子的混和,具備臥室音樂的慵懶,性質冰涼但話題炙熱,一再重覆地探索黑夜、等待愛人、保存溫暖,處子專輯更是張全情歌合集。只成立五年,就已經像未來之星一樣被傳唱,甚至風靡韓國。

亞洲的音樂單位在今次的 Clockenflap 2019 也毫不遜色,有創作鬼才盧廣仲、久休復出的創作女聲魏如萱,及首個奪得台灣金曲獎的說唱歌手 LEO王;喜愛日本女團的樂迷也可以在今次近距離看到暴烈 + 可愛的反差萌金屬三人組 BABYMETAL 及怪雞電子搖滾樂隊 CHAI。代表韓國方面則有風格清新的衝浪搖滾獨立樂團 SAY SUE ME 與首爾 hip hop 二人組 Off-On-Off 的 rapper COLDE。

