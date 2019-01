北歐精靈歌姬 - 挪威 22 歲新貴 AURORA 連 Björk 都撐！

大家對北歐歌手的印象,一定是冰島的 Björk,但其實還有很多很多樂隊和歌手,挪威、瑞典的更是多不勝數;主流一點的有當年的樂隊 Cardigans、女歌手 Lene Marlin,現在的 Sigrid、electropop 的有 Annie;玩 indie pop 的有 Acid House Kings、Club 8; 極具個人特色的歌手又有 The Knife 的 Karin Dreijer、憑網絡音樂短片走紅的 ionnalee,和有「挪威版 Tori Amos」的 Susanne Sundfør。現在大家可以在這個名單中多加一位了 —— AURORA。這位有如精靈一般的 22 歲女歌手,就連 Björk 都現身看她的現場演出!

90 後挪威女生 AURORA,原名 Aurora Aksnes,於挪威城市 Os 長大,三姊妹中排最小,家的不遠處就是同鄉 electro pop 女歌手 Annie 居住過的地方。AURORA 在小時候就在家的閣樓找到一部電子琴,青年期未到,她就已開始寫歌,音樂路也與 Annie 或是 Sigrid 所有的樂風或元素有著很大分別。

2012 年她在 Soundcloud 上載了一首送給父母的聖誕歌後,就得到了音樂經理人的垂青,於 2015 年由古典樂廠牌 Decca Records 協助推出首張個人 EP《 Running with the Wolves 》,當年她還只有 17 歲。一年後再發表個人專輯《 All My Demons Greeting Me as a Friend 》,老實說都是很北歐式的 pop,有點點 synth、點點 art pop,也有一兩首給予人感覺是置身在北歐冬天的樹林中,被神秘感所包圍。AURORA 的歌也讓主流音樂界注視到,她專輯第一首歌〈 Runaway 〉有 Katy Perry 在 twitter 分享,繼而 AURORA 成為了諾貝爾獎頒獎禮音樂會的表演嘉賓,就連電玩界也注視她的音樂,一曲〈 Conqueror 〉放了在《 FIFA 16 》的 playlist 中。

AURORA 留著一頭短金髮,大大眼且炯炯有神,依稀有幾分似女星 Chloë Grace Moretz ,但 AURORA 當然有著北歐人那一股仙氣,專輯《 All My Demons Greeting Me as a Friend 》可以看到一個年輕活力的 AURORA,也清楚感受到她的才華和潛質。不過大家最要用心聽的還是去年 9 月推出的 EP《 Infections of a Different Kind (Step 1) 》,AURORA 在發布此 EP 前說過:「我想做更多不同的實驗,有玩味的、有暗黑的,我不想大家聽我的音樂是如困在一個盒子中。」

她這一個承諾也算是達成到,AURORA 的形象不再只是一個純情小姑娘,除了髮型外,衣著也更多了點新意思,感覺好像變了一位精靈,從樹林中來到了人間,也點點像日本動畫《 幽靈公主 》中的主角珊珊;新歌也不再只停留在 pop 的層面,大家可以聽到更多 folktronica 的元素,電音、點點的 vocal effect,尤其在〈 Churchyard 〉 一曲像是她在向世界施法一般,不過她其實是想表達社會議題:「這歌寓意了有強大的權力的人,如政治人物,但他們不適當地行使這個權力王制弱勢,我希望可以作出反抗。」

Words pointy like arrows Wounds no one can see He closed all the windows As his anger broke free I will not remember you as somebody nice Please, will you remember me and cry? He told me I belong in a churchyard He told me I could walk away but I wouldn’t get far

看歌詞的話,是她想向宗教( Churchyard )和宗教人士( he )的一個吶喊?還是想多了?

不過最令 fans 興奮的,都要數最近的 KEXP 現場表演中,連 Björk 都去了看!KEXP 官方 Instagram 是這樣說吧,但未見到 Björk 的真身...

AURORA 於 KEXP live

大家也可能很自然將 AURORA 與 Björk 作比較,但其實除了《 Infections of a Different Kind (Step 1) 》令人有點點聯想外,細心聽久一點反而會感到她的歌聲、演繹方式很像《 The Brothel 》、《 Silicone Veil 》時期的 Susanne Sundfør,台風又帶點點 ionnalee 那份自發的舞姿... 當然 AURORA 是有著她獨特的個人魅力,不需要去與人比。 幾天前 AURORA 又有新 mv 發布,今次她真的以原始( primal )動物的感覺去演繹,所以歌也叫作〈 Animal 〉,她由籠中逃脫的畫面,是要告訴大家她的創作力要大爆發了嗎?

