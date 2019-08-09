【Show 後煙】太空館觀星夜：人生最難忘party 你向星星許乜願？

「希望有日我哋可以唔帶gear，200萬人一齊開 party ，一齊跳《哈姆太郎》」這是在筆者登上的士前，聽到最後的說話。在五大訴求還未實踐，示威越趨激進的日子，突然真空了的一個晚上，可能是筆者一生人之中最開心最難忘的party，以下每位記住「一個都不能少」。

凌晨十二點多，大部份市民都離去，活動由幻彩詠香江，變成激光潑水音樂派對。 ( 攝影： Moment Hung )

因為浸會大學學生會會長 方仲賢 ，因購買「觀星筆」(即是雷射筆) 時被警察截查，懷疑他藏有攻擊性武器，並將他即場拘捕。

網民不滿警方無理執法，發起了在七夕晚上，攜帶「觀星筆」到太空館觀星活動，最後打造了一場千人參與激光匯演。

到凌晨十二點多，大部份市民回家，留下的大部份都是年青人與傳媒工作者，這晚暫時放下壓力和抗爭，在舞池「we connect」。

食死人與朋友們說要先帶返個 (手指) 面罩。 ( 攝影： Moment Hung )

今日幾點鐘到？來做什麼？

食死人 ：很遲呀！我十二點多才到。 因為觀星囉！七夕觀星， 牛朗織女呀嘛！

今晚的氣氛如何？

食死人 ：比預期中出奇的，好好的，因為不知道，為什麼突然會有音樂播放，加上雷射光，我們觀星筆的光，令到整件事很有 party 的氣氛，whole night all night long 這樣！

大家圍著攝影機的腳架，跳 pole dance 。 ( 攝影：Moment Hung )

如果你要向星星許一個願會是？

食死人 ：光復香港。

有攝影師用 360度攝影機在拍攝，大家圍住它唱《哈姆太郎》。 ( 攝影： Moment Hung )

經過今日之後，整個運動會有什麼轉變？

食死人：我覺得這個活動，不會好特別為這個運動帶來什麼轉變，但可以幫香港人打一打氣，最近香港人實在太忙於其他事了！這就當是一個放鬆的 party 給他們。

這也是攝影師與記者，近來最開心的一晚。 ( 攝影：Moment Hung )

阿源 個覺得香港人真的很可愛很「on9」。( 攝影： Moment Hung )

今日幾點鐘到？來做什麼？

阿源：大約九點左右，我來觀星。

今晚的氣氛如何？

阿源 ： 留到最後，我覺得很解壓，本身很壓抑很不開心，有少少抑鬱狀態，但今日見到香港人好可愛，好「on 9」。

你可以看到凌空的水點，因為大家都在瘋狂的潑水潑啤酒。 ( 攝影 ： Moment Hung )

如果你要向星星許一個願會是？

阿源 ： 我希望之後在金鐘又好，灣仔又好，見到大家可以是這樣的場面，而不是沉重的氣氛。

經過今日之後，整個運動會有什麼轉變？

阿源 ： 講真，都是要看政府的造化，最少今日是一個小插曲，是一個休息，對於我們來說。

在場見到商台叱咤903 DJ急急子 也玩得得開心。 ( 攝影： Moment Hung )

肝醬 將希望放在未來的區議會選舉。( 攝影： Moment Hung )

今日幾點鐘到？來做什麼？

肝醬：十一點十來到，來開 party！

今晚的氣氛如何？

肝醬：幾好呀！有水有傘有很多高殺傷力武器，好和平理性好暴力。

「小心水炮車」「快上gear呀！」「有無物資？」「你係暴徒！」大家拿出近日常出現的對話，來苦中作樂開玩笑。 ( 攝影：Moment Hung )

如果你要向星星許一個願會是？

肝醬：世界和平。我愛香港，好人一世平安。

經過今日之後，整個運動會有什麼轉變？

肝醬 ： 都是一樣，等區議會選舉吧！

舞池中有年輕人、有記者、有救護員、有攝影師，大家都暫時放下壓力「we connect」。 ( 攝影師：Moment Hung )

義務救護員 Morning 本來是來救急，但最後都變了 party 的一份子。 ( 攝影： Moment Hung )

今日幾點鐘到？來做什麼？

Morning ： 今日八九點來到！本身來這裡來幫手做救護工作。

今晚的氣氛如何？

Morning ：好罕見，可以好安全好開心來玩一晚！

「希望大家唔好忘記，所有犧牲了性命的義士，我哋向佢哋敬酒！」 ( 攝影： Moment Hung )

如果你要向星星許一個願會是？

Morning ：不要再有人，因為抗爭受傷。不要再有人為林鄭這個 _ _ 受傷，不要再為她賣命，這個人不值得你去死！這個人不值得你去受傷！

經過今日之後，整個運動會有什麼轉變？

Morning ：老實說，我覺得會越越來難行和激進。(但你見到有希望嗎？) 有，有希望，你看看他們咁L團結！

因為示威活動，大部份大學都取消了 O Camp (迎新營)，但「happy corner」「大大力錫佢春袋」的活動在這裡發生。 ( 攝影： Moment Hung )

Peter 被人掉進水池裡，屢次想點煙都濕掉了。 ( 攝影： Moment Hung )

Peter ：今日是兩個月來，最開心的一日，這天是可以給全香港人放鬆，不用打仗，可以盡情開心！為什麼？因為今日沒有警察囉！

今日幾點鐘到？來做什麼？

Peter ： 九點來到！原本只是幻彩詠香江，誰知到現在變了瘋狂派對！

今晚的氣氛如何？

Peter ： 過了今日，我們應該可以更加振作去打這場仗，這兩個月來沒有香港人可以休息，但今日..... (點煙中) 今日很多香江人，終於可以抖一抖。

很多人被掉進太空館的水池，「被捕者」落水前會被問：「交出手機同銀包，有無嘢要講？」 ( 攝影： Moment Hung )

如果你要向星星許一個願會是？

Peter ： 五大訴求，缺一不可！Oh！我支煙又斷了。

在場人士嘗試多次「雷射點煙」都不成功，結果還是要用火機。 ( 攝影： Moment Hung )

經過今日之後，整個運動會有什麼轉變？

Peter ： 過了今日，我們應該可以更加振作去打這場仗，這兩個月來沒有香港人可以休息，但今日..... (點煙中) 今日很多香江人，終於可以抖一抖。

*五大訴求，我們始終圍在這個問題，我們有這麼多*手足離世了，有這麼多手足被捕，都無阻我們的決心去做好這件事，去令到香港變得更加好。

*備註

*1 在《逃犯條例》修訂事件中，示威者的五大訴求分別是：

一、徹底撤回修例

二、收回暴動定義

三、撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪

四、徹底追究警隊濫權情況

五、以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選

*2 在反修例運動進行期間，超過六名人士疑因對修例不滿而輕生。

Party 過後，大家齊上齊落幫手清潔現場，垃圾一件都不能多：

各位應承我，一個都不能少，希望有日我們可以唔帶gear，200萬人一齊跳《哈姆太郎》！