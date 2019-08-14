「 核爆都唔割 」- 核爆時的聲音是如何的？

近來在網上見得比較多的字句除了是香港發生的事外，就是一句「 核爆都唔割蓆！ 」好奇的是：核爆時還會有「 蓆 」嗎？還有就是核爆時，有甚麼的聲音呢？美國政府有些向外公布的核試片段，或者會給到大家一些概念。

先來點點歷史背景：

二次大戰時期，美國進行曼克頓計劃（ Manhattan Project ），於 1945 年成功製造世上首三枚核彈（ Nuclear weapon，或 atomic bomb 原子彈 ）—— The Gadget、Little Boy 和 Fat Man；最前者在 1945 年 7 月以「 Trinity 」計劃之名作測試，後兩者，就是在日本的廣島和長崎引爆。

1945 年 8 月的核彈引爆，左圖是日本廣島，右圖是長崎。

但核試在二戰後未有停止過，美國在 1951 年起在內華達州的 Nevada Test Site 不斷作核彈的引爆，要到 1963 年，總統 JFK 才和蘇聯及英國簽下才對海陸空及太空的核試加以限制，但地底的核試則未有管制。單是美國的核試，由 1945 到 1992 年計的話，已有 1032 次。

那真正的核試是怎樣的呢？1953 年的代號「 Operation Upshot-Knothole - Annie 」核試進行了全國直播，當時用上 Kinescope 這個在當時電視臺常用錄像技術去拍攝，也是罕有地錄下了核爆聲音的一次：

上述片段在 00:15 核彈引爆，到 00:50 才聽到爆炸聲（即是先閃電後行雷的原理），這是原版的聲音；同一條片的後半段，則是製片人用數碼技術盡量呈現在現場時聽到的核爆聲音。

1955 年 5 月 5 日的「 Teapot 」核試，也是歷史上最經典的一次，當中的 29 Kiloton 核彈「 Apple - 2 」測試，美軍用上不同的房屋作實驗 —— 是為「 Operation Cue 」。當時有 48 個攝錄機，在不同位置拍攝，實驗用的房屋則距離爆點（ Ground Zero ）4700 呎至 10500 呎不等。聲音，則只是後期加上去的音效。

當然沒人想再有核爆塗炭生靈，「 核爆都唔割 」這一句，相信也是希望大家在這時勢亂局，更要團結和互相支持。

一說起核武核能，又會想起 Kraftwerk 的《 Radioactivity 》了。