世界文化藝術節 - 北歐獨立樂風 11 月襲港！你有聽過邊隊？

談起北歐，會想到隨了有受亞寒帶氣候（ Subarctic climate ）影響的天氣、北方針葉林（ boreal forest ）、波羅的海（ Baltic Sea ）外，也是不少 post rock、ambient 或 avant-garde 樂隊的發源地。今年 11 月，「 世界文化藝術節 」會將不同的北歐獨立音樂帶到來香港， 8 個北歐音樂單位中更包括冰島樂隊 múm 前成員 Gyða Valtýsdóttir 首次來港演出！並會連同香港 math folk 樂隊雞蛋蒸肉餅（ GDJYB ）、另類唱作人 Olivier Cong、jazz pop 樂隊 the prototyke lab、grunge rock 樂隊 Milkmouth 及 DAVID BORING 低音結他手 Jonathan Yang 一起坐陣，與大家分享北歐五國的音樂！

北歐不只是凍！你以為是一個荒涼的世界？也不！他們的創作與靈感絕對可以令大家大開眼（ 耳 ）界！

今次的「 世界文化藝術節 」（ World Cultures Festival ）由康文署舉辦，以歌劇、舞蹈、音樂、馬戲等多元藝術，讓大家感受一下北歐的「 空氣 」，而當中在 11 月 16 及 17 日，更請來一眾北歐獨立樂隊、音樂人和香港樂迷藝術迷接觸！扭耳仔為大家介紹一下幾位值得注目的音樂人：

Gyða Valtýsdóttir —— 冰島 聽過好隊 múm、或擁有 Belle and Sebastian 專輯《 Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant 》的話，當中 CD 封面兩女主角，就是當時 múm 的創始成員之一、兩姊妹 Gyða Valtýsdóttir 和 Kristín Anna Valtýsdóttir。múm 的音樂由 2000 年推出的《 Yesterday Was Dramatic – Today Is OK 》開始為人知曉，去年的 10 月，Gyða 推出了首張個人專輯《 Epicycle 》，以純音樂作主導，弦樂也當然是主角之一，她就是去了學大提琴嘛，來一張實驗 classical 作品也不出奇。也有 KEXP 的演出。Gyða 說：「 我在冰島學完大提琴後，去了俄羅斯，可以說是躲避了所有我認識的人。之後我就只是在幕後和不同的樂手合作不同的 project，有五年我真的是一個浪遊者，也繼續鑽研我大提琴的造詣。」她說「 我和每個冰島人一樣都想離開這個島國 」，在俄羅斯待過一會又到過了瑞士，完成了多個 master 學位。

JFDR —— 冰島 本名 Jófríður Ákadóttir，是 downtempo 樂隊 Samaris 的主音，JFDR 是她的最新個人企劃。Björk 曾在訪問中說過「 我有幾年的日子裡一直沉溺在 Samaris 的音樂中。」JFDR 歌聲也有幾分如 Björk，融合了循環不斷的結他，柔和簡約的音景和有如在旅途中感受到的詩意奇觀，JFDR 利用 classical、folk 和 electronic 的元素，合併起有如季節變化的天籟聲音。是一種在粗糙中移動的聲音，也有如海水平坦。 但也許 JFDR 最強的還是她的歌詞，聽著聽著每首歌，大家會在腦海中浮現豐富的圖像畫面，也能牽動著大家的內心情緒。她以的首張專輯《 Brazil 》於 2017 年 3 月發布，與傳奇的多樂器演奏家 Shahzad Ismaily 聯合製作，去年再推出了 EP《 JFDR - White Sun Live. Part I : Strings 》和《 Gravity 》。

Elifantree —— 芬蘭 Elifantree 有著神秘、點點令人不安、奇妙得來又不可預測的樂聲，三人組主音 Anni Elif Egecioglu、色士風手 Pauli Lyytinen 和鼓手 Tatu Rönkkö 的三重奏組成的音樂，jazz 作框架，有著 強烈的節奏紋理；出色的色士風、ambient 式的音景，創造了一個又大又寬的音域。他們過去幾年開闢了新的天地 —— 玩著 progreesive 與即興音樂的領土。2018 年專輯《 Anemone 》中，Elifantree 譜出了令人興奮的電動管樂器（ electric wind instrument，EWI ），也是他們的第一次。Anni Elif 和 Pauli Lyytinen 更有如天作之合的一對，音樂與他倆連成一線；多才多藝的鼓手 Olavi Louhivuori 則為樂隊帶來了更多能量。 Elifantree 每次創造新的作品都會踏出重大的步伐，就如他們的第五張專輯《 Blood Moon 》，就是和當代 electro-acoustic 團體 Tololab 合作，為大家帶來更新更前衛的音樂體驗。

CTM —— 丹麥 CTM是 Cæcilie Tierier Musik 的縮寫，這一個名稱標誌著非個人化的界限，也代表著對親密關係的變化作出過探討。 Cæcilie 是丹麥大提琴家、歌手兼作曲家，她現居住在丹麥哥本哈根。她的最新兩張專輯《 Red Dragon 》和《 Suite for a Young Girl 》都將 classical 和現代實驗流行音樂完美融合，作品當中都有如將古典、R&B、甚至傳統的斯堪的納維亞弦樂和現代實驗音樂之間遊走穿梭。《 Red Dragon 》獲得 2017 年北歐音樂獎提名外，兩張專輯都獲得了極高的評價和讚譽。

Pale Honey —— 瑞典 Pale Honey 來自瑞典，由 Tuva Lodmark（ 結他及主音 ）和 Nelly Daltrey（ 鼓 ）組成。他們的首張 EP《 Fiction 》很快得到了關注，得到了於德國和英國的音樂節演出的機會，也有了 2015 年於歐洲的巡迴演出。同年 5 月，樂隊發行了同名的首張專輯，在瑞典國內和國外都受到讚賞。兩人不想將自己的作品和 synth pop、如 The White Stripes 風格的音樂扯上關聯，反而想大家更留意那緊湊、又會突然爆發出無限色彩的結他節拍。

Anna von Hausswolff —— 瑞典 Anna 的爸爸是著名的 avant garde 聲音藝術家 Carl Michael von Hausswolff，她自己也是一位建築系大學生。2010 年的單曲《 Track of Time 》得到她家鄉瑞典音樂圈的關注，被形容為「 art pop、drone、post-metal 」式風格的 Anna，自 2010 年起推出的四張專輯都帶有濃厚的 goth 味道；Anna 的唱腔又點點像 Kate Bush，連《 The Guardian 》都說她的作品是 funeral pop，何況 Anna 的其中一首作品就是叫《 Funeral For My Future Children 》。

Eleanoora Rosenholm —— 芬蘭 2007 年推出首張專輯《 Vainajan muotokuva 》，Eleanoora 都是唱芬蘭語為主，音樂很有傳統民族風再配合點點玩味式電音及實驗 pop 元素，聽著聽著，會感受到在抑鬱中帶著點點的曙光。最新專輯有 2018 年的《 Talvipalatsin puutarhassa 》。

Einar Stray Orchestra —— 挪威 2006 年成立的 post rock 樂隊，深受 Sufjan Stevens、Godspeed You! Black Emperor 等影響，主腦人物 Einar Stray 起初在睡房作曲，之後和朋友組成樂隊，讓大家感受到融合著弘樂、合唱團、噪音結他及鋼琴的實驗性音樂。Einar Stray Orchestra 這些年來推出過兩張 EP、四張專輯，最新的專輯作品有 2017 年的《 Dear Bigotry 》。

這一次的音樂會並與香港 math folk 樂隊雞蛋蒸肉餅（ GDJYB ）、另類唱作人 Olivier Cong、jazz pop 樂隊 the prototyke lab、grunge rock 樂隊 Milkmouth 及 DAVID BORING 低音結他手 Jonathan Yang 一起坐陣！將大家的耳膜由香港「 震 」到去北歐！

「 世界文化藝術節 」 Nordic x Hong Kong Band Sound Gala 絕對是讓大家擴闊眼界的好機會，兩日音樂會將有不同的音樂單位演出，更特設企位門票，大家要把握機會到現場親身感受一下，早鳥票已開始發售：

Nordic x Hong Kong Band Sound Gala

地點：伊利沙伯體育館表演場

日期及時間：16.11（六）下午4時 – 9時30分

17.11（日）下午3時 – 7時

票價（ 早鳥票為下列票價之七折）

16.11 (六)：

$460（自由企位）

$360, $240, $180（指定座位）

17.11 (日)：

$400（自由企位）

$300, $200, $160（指定座位）

演出單位：

16.11 (六)

the prototyke lab (香港)

Eleanoora Rosenholm (芬蘭)

Jonathan Yang (香港)

Elifantree (芬蘭)

Milkmouth (香港)

Anna von Hausswolff (瑞典)

Einar Stray Orchestra (挪威)

17.11 (日)

Olivier Cong (香港)

Gyða Valtýsdóttir (冰島)

CTM (Cæcilie Trier Musik) (丹麥)

雞蛋蒸肉餅 GDJYB (香港)

Pale Honey (瑞典)

JFDR (冰島)