世界文化藝術節 - 北歐獨立樂風 11 月襲港！你有聽過邊隊？

北歐不只是凍!你以為是一個荒涼的世界?也不!他們的創作與靈感絕對可以令大家大開眼( 耳 )界!

今次的「 世界文化藝術節 」( World Cultures Festival )由康文署舉辦,以歌劇、舞蹈、音樂、馬戲等多元藝術,讓大家感受一下北歐的「 空氣 」,而當中在 11 月 16 及 17 日,更請來一眾北歐獨立樂隊、音樂人和香港樂迷藝術迷接觸!扭耳仔為大家介紹一下幾位值得注目的音樂人:

Gyða Valtýsdóttir —— 冰島

聽過好隊 múm、或擁有 Belle and Sebastian 專輯《 Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant 》的話,當中 CD 封面兩女主角,就是當時 múm 的創始成員之一、兩姊妹 Gyða Valtýsdóttir 和 Kristín Anna Valtýsdóttir。múm 的音樂由 2000 年推出的《 Yesterday Was Dramatic – Today Is OK 》開始為人知曉,去年的 10 月,Gyða 推出了首張個人專輯《 Epicycle 》,以純音樂作主導,弦樂也當然是主角之一,她就是去了學大提琴嘛,來一張實驗 classical 作品也不出奇。也有 KEXP 的演出。Gyða 說:「 我在冰島學完大提琴後,去了俄羅斯,可以說是躲避了所有我認識的人。之後我就只是在幕後和不同的樂手合作不同的 project,有五年我真的是一個浪遊者,也繼續鑽研我大提琴的造詣。」她說「 我和每個冰島人一樣都想離開這個島國 」,在俄羅斯待過一會又到過了瑞士,完成了多個 master 學位。