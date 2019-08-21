【鬼畜】用 auto tune 將韓國瑜變成ACG/電音之王！瞬間崩壞！

「鬼畜」這個ACG界的名詞，衍生出一種將人物的語言調音，作為音樂的人聲部分或者藉此製作 rap 風格的視頻，真化人的初音 VOCALOID。台灣政治迷因明星 韓國瑜 成為 Youtuber 梅川伊芙的調音對象，調出《Bad guy》、《Despacito 》、《唱K小魚仙》鋼鐵韓粉版？

本身用於調整音準的 auto tune 特效，千禧年時代的廣東歌手常被質疑使用 auto tune ，在混音時處理好人聲的音準，但一到現場演出，唱功及聲音質感則原形畢露，因此 auto tune 像成為一個樂壇的禁忌敏感詞。

隨著曲風潮流的轉變，編曲加入更多電子元素及合成器處理， auto tune 的人聲處理已成為一種風格，做出平滑而帶點失真的機械聲，在 hip hop 、lo -fi 、EDM 的類型中，亦常用上 auto tune 這種特效。

由於錄音及聲音處理的程式開始普及， auto tune 技術亦被常用於惡搞黑人訪問影片，因為黑人本身說話非常有 flow ，利用 auto tune 加上 beat 作 remix，亦成為了一種網絡影片的類別。

台灣 YouTube 頻道主 梅川伊芙，自今年四月開始，利用高雄市長及有意參選台灣總統，國民黨政治巨星韓國瑜的演說、訪問、新聞素材，auto tune 了韓的聲音，並配上網絡大熱的音樂，製成多條「鬼畜」音樂短片，對於台灣「鋼鐵韓粉」首首都是「落地獄」級迷因作品，以下由筆者帶領大家進入「發大財」的音樂之旅......

Billie Eilish 的《Bad guy》爆紅後，網民都試過用各種方法去翻玩這首年度大作，現場雜音版、風扇震音版、仿 GREEN DAY版，早前更出現美國總統特朗普的 auto tune 版本，如果要台湾 NO.1 的迷因巨星 韓國瑜翻玩一個版本，他會說「 Yes,I do 」：

曾說過 Marvel 要為他製作一個英雄人物的韓國瑜，要帶領台灣走進世界，翻玩西班牙名曲《Despacito》也是理所當然。

近期「護旗rapper」成為了indie界的熱門話題，韓國瑜愛國的心，絕對可以覆蓋兩岸之間的大海，中國大陸熱唱的《學貓叫》及《花姑娘又要吸旺仔牛奶》當然也要翻玩。

香港人曾經在太空館約好，成功爭取五大訴求後，一齊除下裝置去跳《哈姆太郎》。相信台灣韓粉，要慶祝韓國瑜當選，一定要播這首動畫《唱K小魚仙》主題曲。

德國電子音樂人 TheFatRat ，2014年推出的作品《 Unity 》(統一)，在 YouTube超過一億五千萬的點擊，對「統一」非常關注的韓總，當然要唱這歌表明心志。

梅川伊芙 頻道中除了關於韓國瑜的創作，亦有會「落地獄」的「小熊維尼」作品，讀者就自己去發掘。對於落地獄香港人應該不用怕，我們已經身處地獄，好好苦中作樂吧！