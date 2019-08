要做啲嘢！Vivian Girls 回歸八年來全新單曲《Something To Do》

Vivian Girls 的 indie rock/noise pop 自 2008 年的同名專輯為人認識,當時三女 Cassie Ramone( 結他、主音 )、”Kickball Katy" Goodman( 低音結他、主音 ) 和 Frankie Rose( 鼓、結他 ) 由 New Jersey 玩到去 Brooklyn,後者也成為了樂隊的根據地。她們在 2011 年的第三張專輯《 Share the Joy 》之後讓 Vivian Girls 處於真空期,更在 2014 年宣佈解散。沉寂 8 年,到今年終回歸推出全新單曲《 Something To Do 》╴也同時迎接第四張專輯《 Memory 》。復合回歸的原因,是因為一個婚禮。

事不宜遲,聽新歌先!

《 Something To Do 》是 Vivian Girls 八年來的第一首新歌,noise pop 味依然強勁,同時看到樂隊走入了人生另一個階段。

(左起)Vivian Girls 的 Cassie Ramone、Katy Goodman 和 Ali Koehler(網上圖片)

若去回顧一下 Vivian Girls 的作品,除了她們 2008 年的單曲《 Wild Eyes 》,也一定要數到《 Can't Get Over You 》,當年三女尤其 Cassie 那份 lo-fi rock 女味(唱腔又點點像當年的 Liz Phair ),加上 Katy 的甜和萌,這個反差,加上音樂中的 tough girl ( 烈女 )味極濃,令這隊 indie rock 樂隊得以令人關注。

2008 年前後,Vivian Girls 還有始祖成員 Frankie Rose(左)在陣。(網上圖片)

緊接的一年,成員有所變動,鼓手 Frankie Rose 退隊,由 Ali Koehler 加入,推出了第二專輯《 Everything Goes Wrong 》:

2011 年 7 月她們也帶著推出了第三張專輯《 Share the Joy 》的氣勢,來到了香港演出!當時是在Grappa’s Cellar 的演出呢!

之後三年,未見有新作出現之餘,更在 2014 年,Vivian Girls 作了解散的決定。當然三女沒有停下來,Cassie 有另一隊 band The Babies、Ali 也有一隊 Upset;Katy Goodman 則有個人企劃 La Sera,推出了四張專輯,也認識了現任丈夫、唱作人/音樂監製 Todd Wisenbaker,育有一子。

Vivian Girls 的解散,其實不是三女有任何不和,她們都有保持聯絡;也正正因為 Katy 和 Todd 結婚,於 2015 年的婚禮上,三女在宴會上表演促成了復合的契機,她們也在去年開始灌錄新大碟。

Vivian Girls 的第四張專輯《 Memory 》將會在 9 月推出。

