要做啲嘢！Vivian Girls 回歸八年來全新單曲《Something To Do》

Vivian Girls 的 indie rock/noise pop 自 2008 年的同名專輯為人認識，當時三女 Cassie Ramone（ 結他、主音 ）、”Kickball Katy" Goodman（ 低音結他、主音 ） 和 Frankie Rose（ 鼓、結他 ） 由 New Jersey 玩到去 Brooklyn，後者也成為了樂隊的根據地。她們在 2011 年的第三張專輯《 Share the Joy 》之後讓 Vivian Girls 處於真空期，更在 2014 年宣佈解散。沉寂 8 年，到今年終回歸推出全新單曲《 Something To Do 》╴也同時迎接第四張專輯《 Memory 》。復合回歸的原因，是因為一個婚禮。

事不宜遲，聽新歌先！

《 Something To Do 》是 Vivian Girls 八年來的第一首新歌，noise pop 味依然強勁，同時看到樂隊走入了人生另一個階段。

（左起）Vivian Girls 的 Cassie Ramone、Katy Goodman 和 Ali Koehler（網上圖片）

若去回顧一下 Vivian Girls 的作品，除了她們 2008 年的單曲《 Wild Eyes 》，也一定要數到《 Can't Get Over You 》，當年三女尤其 Cassie 那份 lo-fi rock 女味（唱腔又點點像當年的 Liz Phair ），加上 Katy 的甜和萌，這個反差，加上音樂中的 tough girl （ 烈女 ）味極濃，令這隊 indie rock 樂隊得以令人關注。

2008 年前後，Vivian Girls 還有始祖成員 Frankie Rose（左）在陣。（網上圖片）

緊接的一年，成員有所變動，鼓手 Frankie Rose 退隊，由 Ali Koehler 加入，推出了第二專輯《 Everything Goes Wrong 》：

2011 年 7 月她們也帶著推出了第三張專輯《 Share the Joy 》的氣勢，來到了香港演出！當時是在Grappa’s Cellar 的演出呢！

之後三年，未見有新作出現之餘，更在 2014 年，Vivian Girls 作了解散的決定。當然三女沒有停下來，Cassie 有另一隊 band The Babies、Ali 也有一隊 Upset；Katy Goodman 則有個人企劃 La Sera，推出了四張專輯，也認識了現任丈夫、唱作人/音樂監製 Todd Wisenbaker，育有一子。

Vivian Girls 的解散，其實不是三女有任何不和，她們都有保持聯絡；也正正因為 Katy 和 Todd 結婚，於 2015 年的婚禮上，三女在宴會上表演促成了復合的契機，她們也在去年開始灌錄新大碟。

Vivian Girls 的第四張專輯《 Memory 》將會在 9 月推出。

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