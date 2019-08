夢之搖拽 - 加拿大 dream pop 組合 Memoryhouse

很喜歡女聲,也很喜歡 dream-pop,也對加拿大的樂隊有種情意結。已軍七年的 Memoryhouse,情侶檔 Denise Nouvion 和 Evan Abeele 就如世外桃源中生活,不時將創作的音樂帶到人間。樂隊由 Sub Pop 的加持走到自資出專輯,在平淡的園林生活( 和一隻兔子 )中有著不平淡的樂曲。繼三年前的專輯《 Soft Hate 》後兩人的創意再之蠢蠢欲動,現在和大家重溫一下這隊 dream-pop/shoegazing 樂隊的作品。

已經不記得何時認識這隊 Band 了,應該又是筆者在 YouTube 上亂 click 聽回來吧。



第一次聽他們的歌是《 The Kids Were Wrong 》,收錄在 2012 年首張專輯《 The Slideshow Effect 》中,當時樂隊仍在 Sub Pop 這間唱片廠牌( 都是華納旗下的,Beach House 也屬此廠牌,Still Corners 的首兩張專輯也是 Sub Pop 出品 )。這隊加拿大二人組合有女主音/Syntheizer 的 Denise Nouvion 和結他手/鋼琴/編曲的 Evan Abeele,也不時在現場演出加上低音結他手 Adrian Vieni 和鼓手 Daniel Gray。

在 2010 年一個訪問中,當時 19 歲的 Denise 說她其實一開始是喜歡攝影的,會到一些 Live Gigs 中拍樂隊、Live 的照片,之後朋友介紹了 Evan 讓她認識,知道 Evan 是個熱愛音樂、受過古典音樂訓練、同時又在加拿大音樂圈的活躍份子,就這樣成為了樂隊成立的開端。

「 Evan 一直在煩我。」Denise 笑說,因為 Evan 一直希望 Denise 可以為他錄一首歌( 是想追求她吧?XD),她說:「 我平時只是在哼一些調子,Evan 就要我唱了 」,兩人錄了第一首作品《 To The Lighthouse 》,放上了他們的 MySpace 網頁,「 我沒有想過會成為樂隊的主音,大家也應該聽得出我很害怕、有點害羞。」

Denise 升上多倫多大學,讀英文及電影,樂隊也正式定名為 Memoryhouse,Denise 說:「 因為 Evan 在大學是讀古典樂編曲的,他很喜歡作曲家 Max Richter 的專輯《 Memoryhouse 》,用這個名字是一個致敬吧。」其後自資的首張 EP《 The Years 》就推出了。Sub Pop 在 2011 年也再重新發行《 The Years 》,一曲《 To the Lighthouse 》也在編曲上多了點變化;同時他讓大家聽到《 Sleep Patterns 》和《 Lately 》。

Denise 除了當主音樂也會以鍵琴作現場演出。(網上圖片)

2012 年的《 The Slideshow Effect 》共 10 首歌曲,是那種 dream pop 風格,Memoryhouse 吸引的地方,是 Denise 那把羞澀中又帶一點抽離的聲線,外國會拿他們和 dream pop 標誌性組合 Beach House 的音樂相比( 樂隊名也有 House 呢 ),對 Memoryhouse 的感覺是,曲風更活潑一點,Denise 的聲線每次聽,都好像感覺得到陽光照在皮膚上,又或是聽到海聲,又或是和身旁的女孩坐在湖邊看著風景的變化...從詞中又常常都會見到形容大自然,或是很悠閒的感覺:

《 To The Lighthouse 》

“Islands, cobwebs forming

Coalesce through the vapor

Some strange trembling gas

In sleep, I dream of houses in the sky”

《 Heirloom 》

“Between a state where years collide

And we can just lie still, waiting for the day to spill"

《 Walk With Me 》

“I rest my head on your shoulder

And dreamt we were gone, but our names remained

Felt the pulse of the water

And left behind all my old ways”

在《 The Sideshow Effect 》後,有一刻以為兩人已經沒有再玩音樂了。苦等 4 年卻沒有白費,2016 年 2 月推出了脫離 Sub Pop 後首張自資專輯《 Soft Hate 》,沒有了廠牌的支持,樣樣事他們都要親力親為,但自由度當然更大,《 Dream Shake 》和《 Arizona 》的 MV 找來朋友 Samantha Cardow 幫忙,粗糙感、實驗感很強,但看得到拍出了 Memoryhouse 想要的氣氛,MV 內全以 Denise 主導,但歌曲比首張專輯來得更有節奏,Evan 編曲的成熟感也大大提高了,Bass 和 Synth 的運用也更多,令人聽得不亦樂乎!

其後的《 Sarah 》mv 更帶著點點暗黑味。

《 Soft Hate 》推出時有特別版 Cassette 帶及下載專輯,寄來時有著 Denise 親手影的照片,照片後面也見到 Denise 逐張逐張的親筆簽名( 真是感動得不得了 XD )。

題外八掛:

Densie 和 Evan 都住在安大略省( Ontario ),在 Instagram 見他倒每每都是大自然、樹和海。好像很寫意。

對上一張專輯也快又達一個四年光景,也剛好最近在 Memoryhouse 的 Instagram 見到他們有新的現場演出之餘,也正在籌備新作品,希望能成事成為最新的專輯吧,作為忠粉,一定等的。

在 Instagram 查看這則貼文 Memoryhouse(@memorymansion)分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 19 日 下午 12:51 張貼

聽聽《The Matrix Revolution》終回戰 — 配樂內的梵文歌詞

【有戲聽】電影中要舉起傘的雨中場景 - 你記得哪些?

世界文化藝術節 - 北歐獨立樂風 11 月襲港!你有聽過邊隊?