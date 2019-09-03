The 1975 9月8機場演出 新歌化身Marilyn Manson 從派對到抗爭

將於9月8日來港演出，英國國民新貴 The 1975 ，新歌《People》主音 Matthew Healy 化身 Marilyn Manson 造形，到2020年先出的新碟《 Notes on a Conditional Form 》，序曲是一段對環保的宣言。

The 1975 早前發布了新歌及MV《People》，主音 Matthew Healy 化身 Marilyn Manson 的造形，引起了討論，但其實近年The 1975的意識形態演變比他們的造型更加吸引。

去年 The 1975 被外國權威音樂媒體 NME 選為年度樂隊，由當初自稱製作「汽車播放的音樂」，以派對、毒品、性愛為主題，到近年開始用他們的角度切入社會話題，每當The 1975 推出新專輯，他們的轉變令樂迷可以當新樂隊來聽。去年推出的專輯《 A Brief Inquiry Into Online 》中作品《 Love It If We Made It 》更是野心之作，Matthew Healy 表明這首不是抗爭歌，當卻是一首內省之作，人類活於一個資訊爆炸同時充滿偽造消息的年代，地平說對物理的質疑，人民對特朗普如宗教般的狂熱，在這水深火熱的世界中，我們自作自受，但仍需要保持良知和相愛，否則我們便會自取滅亡。

Immigration Liberal kitsch Kneeling on a pitch The 1975 - Love It If We Made It

抗議警權過大 被質疑「不愛國」的運動員Colin Kaepernick

Nike 在口號「Just Do it」30週年，找來 Colin Kaepernick 作代言人。（ 圖片來源：u-s-news ） 《 Love It If We Made It 》歌詞中提到的「Kneeling on a pitch」，是源自美式足球聯盟 NFL 球星 Colin Kaepernick 在賽前唱國歌的時間，以「單跪姿勢」抗議美國警察欺壓黑人，他更於賽後表示：「我不會為一個壓迫黑人和有色人種的國家的旗幟感到驕傲。」這個舉動受到熱烈討論，更被質疑成「不愛國」的行為。其後 Nike 找 Colin Kaepernick 代言「Just Do it」口號30週年廣告時，有美國民眾。燒毀 Nike 的產品，特朗普更於 Twitter 出帖斥責 Nike 的作為。 在聲勢浩大的聲討行動之中，Colin Kaepernick 擔任代言人後，Nike 的銷售量不減反增，幾天之內就上升了 31％，比去年還要高出 17％ 以上。消費者對於 Nike 的敢言態度，身體力行地支持。

新碟序曲 由16歲瑞典少女宣讀的「環保宣言」

16 歲少女 Greta Thunberg 在世界經濟論壇2019，宣讀《Our House is on Fire》。 每張 The 1975 的專輯，都會有一首名為《The 1975》的序曲，其編曲風格往往可以給予樂迷對整張專輯的概念，有一個初步的理解。今次他們將在世界經濟論壇2019宣讀《Our House is on Fire》環保宣言，16 歲瑞典少女 Greta Thunberg的聲帶，配上音樂表明樂隊今次的專輯是要為地球表態。The 1975 更作出一個驚人的舉動，宣布在巡迴音樂會中，不會再製作新的紀念品，減少無謂的消費。

震驚世界 同時不想出門的年輕人