The 1975 9月8機場演出 新歌化身Marilyn Manson 從派對到抗爭

The 1975 早前發布了新歌及MV《People》,主音 Matthew Healy 化身 Marilyn Manson 的造形,引起了討論,但其實近年The 1975的意識形態演變比他們的造型更加吸引。

去年 The 1975 被外國權威音樂媒體 NME 選為年度樂隊,由當初自稱製作「汽車播放的音樂」,以派對、毒品、性愛為主題,到近年開始用他們的角度切入社會話題,每當The 1975 推出新專輯,他們的轉變令樂迷可以當新樂隊來聽。去年推出的專輯《 A Brief Inquiry Into Online 》中作品《 Love It If We Made It 》更是野心之作,Matthew Healy 表明這首不是抗爭歌,當卻是一首內省之作,人類活於一個資訊爆炸同時充滿偽造消息的年代,地平說對物理的質疑,人民對特朗普如宗教般的狂熱,在這水深火熱的世界中,我們自作自受,但仍需要保持良知和相愛,否則我們便會自取滅亡。

《 Love It If We Made It 》歌詞中提到的「Kneeling on a pitch」,是源自美式足球聯盟 NFL 球星 Colin Kaepernick 在賽前唱國歌的時間,以「單跪姿勢」抗議美國警察欺壓黑人,他更於賽後表示:「我不會為一個壓迫黑人和有色人種的國家的旗幟感到驕傲。」這個舉動受到熱烈討論,更被質疑成「不愛國」的行為。其後 Nike 找 Colin Kaepernick 代言「Just Do it」口號30週年廣告時,有美國民眾。燒毀 Nike 的產品,特朗普更於 Twitter 出帖斥責 Nike 的作為。

每張 The 1975 的專輯,都會有一首名為《The 1975》的序曲,其編曲風格往往可以給予樂迷對整張專輯的概念,有一個初步的理解。今次他們將在世界經濟論壇2019宣讀《Our House is on Fire》環保宣言,16 歲瑞典少女 Greta Thunberg的聲帶,配上音樂表明樂隊今次的專輯是要為地球表態。The 1975 更作出一個驚人的舉動,宣布在巡迴音樂會中,不會再製作新的紀念品,減少無謂的消費。

The 1975 《 People 》MV中出現人面識別系統。(MV截圖)

一個生活被網購包圍,完全可以足不出戶的世界,卻出現一班關心世界,震驚世界的年青人,《 People 》MV中樂隊被四面牆包圍,但世界仍然多姿多彩。歌曲開首提醒大家「 It's Monday morning and we've only got a thousand of them left 」是源自 Greta Thunberg 《Our House is on Fire》演說中,地球只剩下一千個星期一的時間,「Living in a sauna with legal marijuana」溫室效應令我們像活在桑拿房之中,同時享受著已合法化的大麻,這就是年輕人的生活。

看似糜爛的年輕一代,同時「People like people They want alive people」他們敢為人民表態,想拯救更多的人生,為LGBT+組群發聲。「Stop fucking with the kids」請不要再傷害這些小朋友。重要事講三次,請不要再傷害這些小朋友,請不要再傷害這些小朋友,請不要再傷害這些小朋友,大人聽到嗎?