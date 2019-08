94 年 Oasis 首張專輯《Definitely Maybe》見證偉大樂隊如何煉成

【當年今日】1994年8月29日,火速崛起的英國曼徹斯特生力軍獨立樂團 Oasis 平地一聲雷的發表首張專輯《 Definitely Maybe 》。這不獨是無人不䁱、舉世知名的 Britpop 神級鉅著,也是日後那些「史上最偉大專輯」名單上必備的90年代經典。對比起 Oasis 日後的作品,《 Definitely Maybe 》也是他們最具獨立音樂初生之犢氣息的一張專輯;《 Definitely Maybe 》公認為一張高質非常的處男專輯,畢竟當中的歌曲都是 Noel Gallagher 在處心積慮下寫成,來得絕無冷場。

毋庸置疑,1994年是整場 Britpop 運動全面爆發的奠定性重要年份。上半年度先有 Pulp 的《 His ‘n’ Her 》和 Blur 的《 Parklife 》;而來到下半年度,火速崛起、以 Liam Gallagher 和 Noel Gallagher兄弟為首的英國曼徹斯特生力軍獨立樂團 Oasis在8月29日發表的首張專輯《 Definitely Maybe 》,絕對是平地一聲雷而來。這不獨是無人不䁱、舉世知名的 Britpop 神級鉅著,也是日後那些「史上最偉大專輯」名單上必備的90年代經典。

1994年的 Oasis:Tony McCarroll 、 Paul "Bonehead" Arthurs 、 Noel Gallagher 、 Liam Gallagher 及 Paul "Guigsy" McGuigan (互聯網圖片)

我們也忘不了在1994年 Oasis 這隊來自英國獨立名廠 Creation Records 旗下的新樂團是如何耀武揚威、巴巴閉閉地現身。從一隊被視為獨立音樂界的矚目新銳,而旋即席捲兼攻陷主流樂壇。

經過《 Supersonic 》、《 Shakermaker 》、《 Live Forever 》這三張單曲之後,《 Definitely Maybe 》是他們何等叫外界引頸以待的處男專輯,鋒芒畢露、一時無倆。結果《 Definitely Maybe 》甫出版即登上英國專輯排行榜冠軍,首週已達86,000張銷售,成為英國史上在面世第一週最暢銷的首張專輯,而專輯迄今在全球已售出超過800萬張。

Oasis 首張專輯《 Definitely Maybe 》由 Brian Cannon 設計的唱片封套也成為典故。圖中的起居室是攝於結他手 Paul "Bonehead" Arthurs 的房子。

如今是 Oasis 這張處男專輯面世25週年,《 Definitely Maybe 》即將會在本月30號分別以限量銀膠唱片及圖案碟形式發行25週年紀念版。

大家都知道, Oasis 的前身是由 Paul "Bonehead" Arthurs (結他)、 Paul "Guigsy" McGuigan (低音結他)及Tony McCarroll (鼓)所發起的 The Rain ,隨著校友 Liam Gallagher 的接任主唱崗位,他亦建意樂隊及後改名為 Oasis 。 Oasis 在1991年8月於曼城本土舉行首次公演,當時正為 Madchester 名團 Inspiral Carpets 擔任 roadie 的哥哥 Noel Gallagher 看過其弟之樂隊演出後只覺平平無奇,於是便毛遂自薦加入擔任結他手,而條件是要讓他包辨歌曲創作及樂團領隊,而 Oasis 亦從而得到脫胎換骨。直到1993年5月 Oasis 在蘇格蘭格拉斯哥的一次演出而受到 Creation 廠牌老闆 Alan McGee 青睞,繼而把他們羅致旗下, Oasis 之神話亦揭開了重要的一頁。

《 Definitely Maybe 》也是 Oasis 唯一以原裝陣容灌錄的專輯。這張 Britpop 的示範級專輯,當中可以聽到他們跨越 The Beatles 、 The Who 、 T-Rex 、 David Bowie 、Sex Pistols 、 The Jam 、 The Smiths 、 The Stone Roses 、 The La’s 等60年代至90年代初英倫音樂的薰陶(早期有評論形容他們的風格是介乎 The Beatles 與 Sex Pistols 之間 / Liam 的主唱歌聲是 John Lennon 與 John Lydon 的混合體),背後多得 Noel 領軍下對樂隊作出撥亂反正、把他們的聲音化繁為簡,而由從錄音師兼混音師到後來操刀後期製作 Owen Morris 也固然功不可沒(其影響力高於監製 Mark Coyle )。對比起 Oasis 日後的作品,《 Definitely Maybe 》也是他們最具獨立音樂( indie music )那股初生之犢氣息的一張專輯。

Brother 商標曼城足球球衣之 Oasis 照片亦屬經典。 (互聯網圖片)

Oasis 的重點,還有他們身上的態度:樂隊草根粗鄙的形象,狂妄自大、口不擇言的串嘴作風,還有從少性格南轅北轍的 Gallagher 兄弟之千絲萬縷不咬弦關係,都足以構成 Oasis 的別樹一幟個性。

高呼 " Tonight I'm a rock 'n' roll star " 的開場曲《 Rock 'n' Roll Star 》,已為專輯帶來一個氣牆十足的序幕,也宣示出他們要成為搖滾巨星的熱血自信。《 Definitely Maybe 》公認為一張高質非常的處男專輯,畢竟當中的歌曲都是 Noel Gallagher 在處心積慮下寫成,來得絕無冷場。而蓋著由 Brian Cannon 設計的唱片封套,照片中的起居室是攝於結他手 Bonehead 之房子。

想當年聽到其首張單曲《 Supersonic 》已叫我對 Oasis 為之驚為天人,這首唱出“ I'm feeling supersonic / Give me gin and tonic “的歌曲是來得那麼酷、那麼懾人,迷幻搖滾的曲風之間又有著美好的復古結他獨奏。說來,從前香港有個叫《 Supersonic 》嘅 indie party ,你又去過未?

同樣迷幻的第二張單曲《 Shakermaker 》之話題點子,是歌曲的 verse 酷似由 The New Seekers 及 The Hillside Singers 唱紅、因為被用作可口可樂電視廣告歌而名傳遐邇的1971年歌曲《 I'd Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony) 》。

在《 Definitely Maybe 》面世前夕釋出的第三張單曲《 Live Forever 》,這首令人動容之作正告訴大家 Oasis / Noel Gallagher 能夠譜出偉大而長青的流行曲,叫你情不自禁地跟著 Liam 大唱” Maybe, I don't really wanna know…. “。

緊接著《 Definitely Maybe 》取得叫好又叫座的成功回響後在秋天所推出的第四張單曲《 Cigarettes & Alcohol 》,在取材自 T-Rex 的 glam rock 經典《 Get It On 》之結他 riff 下,作為工人階級的他們對又煙又酒又毒品的生活之想像,也是相對於《 Rock 'n' Roll Star 》對成為搖滾巨星之憧憬,實行“ You gotta make it happen! “。

究竟《 Definitely Maybe 》還是翌年的《 (What's the Story) Morning Glory? 》哪張專輯較好?這是 Oasis 粉絲常提出的問題,之於我來說一定是前者,到底我較喜歡當時 Oasis 的聲音。1993年年底以白板唱片發行過《 Columbia 》抑或《 Up in the Sky 》都是 Oasis 的迷幻搖滾曲目,也符合昔日 Creation 廠牌的音樂取向。《 Slide Away 》是另一首動人之作,歌曲是 Noel 用 The Smiths 結他手 Johnny Marr 送給他的一把 Les Paul 結他寫成,原先唱片公司打算把此曲出版成第五張單曲,但 Noel 基於「首張專輯不可出五張單曲」的理由而拒絕。

而淡淡然的 folk-ballad 曲目《 Married with Children 》,更是專輯無懈可擊的結幕歌曲:

There's no need for you to say you're sorry Goodbye I'm going home I don't care no more so don't you worry Goodbye I'm going home

